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"Застряла в болоте. Так они приехали воевать": Оккупанты из РФ оставили военную технику и скрылись. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты массово покидают военную технику и убегают, или сдаются в плен украинским защитникам.
Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
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+37 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий27.02.2022 13:36
+30 Привет
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показать весь комментарий27.02.2022 13:36
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металобрухт чи ще пойдьот?
Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.
"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.
В министерство обратились ко всем гражданам Киевской области и Киеву с просьбой, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам.
https://www.facebook.com/100001906009251/videos/617019096061382
https://t.me/korotkoiyasn/2852
Так вот - это больше чем война.
Это битва Прошлого с Будущим.
Путин обречён не потому что он проиграет - а он проиграет.
Он обречён потому что он "человек прошлого".
Он проиграл ещё не начав.
Он просто чувствует, что неотвратимо стареет, а мир уходит вперёд.
Он просто хочет вернуть то время, когда он всё хорошо понимал. Где он был молод, силён и любим.
Время, когда телефоны были дисковые, а деревья большие.
Мир ушёл вперёд. И стал непонятным, неконтролируемым и некомфортным.
Он понял, что теряет контроль.
Ему нечего предложить цифровому миру, кроме парафиновых свечей, парового двигателя и медведя на велосипеде с балалайкой.
И пусть даже это уже не велосипед, а гироборд, а балалайка теперь - электрический Fender, но Медведь-то всё тот же.
.
Медведю можно уколоть ботекс, можно сделать эпиляцию и маникюр.
Но он все равно останется все тем же медведем.
Что-то именно в консерватории.
У него могут быть самые современные турбогидросупергипер ракеты, но в голове у него нафталин и аналоговые ходики с кукушкой.
Инновации должны быть в голове, а не только боеголовках.
"Человек из Кемерово" может победить 13 пограничников на острове Змеиный.
Но они ушли в будущее, навсегда, а он навсегда ушел в прошлое.
Война именно из-за этого. Из-за его бессилия. Из-за времени, убегающего у Путина, как песок сквозь пальцы.
Копьями и луками нельзя победить блокчейн, нельзя победить NFT.
В каждом школьном классе, где раньше над доской висел портрет Ленина, а сейчас Шевченко, - можно сорвать его и сжечь. Можно сорвать все портреты в каждом классе Украины. Можно повесить хоть портрет Шойгу.
Но х...й ты вырвешь NFT из телефона каждого школьника.
И я верю, что пусть у наших детей там и не Шевченко, а Among US, но там точно не будет ни Шойгу, ни Путина, ни Жириновского уже никогда!
Понимаете - никогда.
Это не ВСУ подбило танки и вертолеты. Это Among US подбил их. Вместе с покемонами и крипперами из Minecraft.
Это люди будущего, наши герои, сами не зная, что они СуперЛюди из будущего, подбили нафталиновых крыс из Щелкунчика, лезущих из всех черных щелей прошлого.
И автоматом и ракетами нельзя победить Будущее.
Помните, как в Золотом телёнке.
- Проблема не в том, что у нас нет денег. Проблема в том, что у нас нет идеи.
У этой войны нет Идеи. У Путина нет идеи.
Эта война - просто безумный крик его страха.
Крик отчаяния.
- Я хочу вернуться в прошлое! - кричит Путин.
- Я хочу снова стать молодым! - кричит его эго.
Но никакая армия не может дать ему это.
Никакие войска не вернут ему молодость.
И точно Украина победит.
Свет на нашей стороне.
Добро на нашей стороне.
Правда на нашей стороне.
Потому что они сражаются за молодость Путина, а мы за Родину.
И если Путина не грохнут свои же.
То все равно он тупо сдохнет.
Старым, бессильным, немощным и проклинаемый всеми.
В будущее таких не берут.
Тех 13 героев, что сегодня расстрелял военный корабль на острове Змеиный берут, а кремлевских маразматиков - нет.
И самое главное, он это знает. И трясется от бессилия и страха.
- Владимир Владимирович, - негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. - Все сбылось, не правда ли? - продолжал Воланд, - ...
.... - все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие. - Воланд поднял шпагу. Тут же покровы головы потемнели и съежились, потом отвалились кусками, глаза исчезли, и вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными зубами, на золотой ноге, череп.
....
С уважением к павшим и благодарностью к защитникам.
Пронырливый, как коростель.
Стремится в окошко залезть Козлодоев,
К какой-нибудь бабе в постель.
Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев,
Глаза его были пусты;
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев,
Заняться любовью в кусты.
Занятие это любил Козлодоев,
И дюжину враз ублажал.
Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал.
А ныне, а ныне попрятались с*ки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
Вот оно и пытается войти в историю. Русские же тех, кто их посылает умирать ни за что, всегда обожествляют. ивашка iv, петрушка i - подсадили людей на водку, травили медведями, устроили крепостное рабство, угробили и уморили голодом до трети населения подконтрольной их ханству территории - но "пасан к успеху пришёл", "исконно русские" земли собрал. Как их теперь любят - до усрачки! Про кобу вообще молчу.
А вот у николашки i "не получилось, не фартануло". Поэтому его тоже любят - всё ж таки тоже великий лидер, раз столько своих загубил - но поосторожнее. Или хрущ - при нём уровень жизни поднялся аж до уровня целой Португалии, одной из ************ на тот момент западных стран. Но во время Карибского Кризиса он договариваться начал, и войну в Корее закончил. За это они его ненавидят.
Вот, по моему, и всё объяснение.
єго бомбілі с самольота
єго укропская пєхота под вєчєр стала окружать
танк біл із пушкі, пулємьота, сжигая трави на корню
но вот мотор заглох
пєхота УА насєла с гіком на броню"
це російський адаптований переклад з вірша совєтского бєлорусского поета Максима Танка
https://t.me/korotkoiyasn/2852
@SobolLubov
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14 ч
Немцы помогают оборонять Киев от россиян. Дожили, блин
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що не може бути жодних переговорів з Росією щодо України,
поки Москва має війська у сусідній країні, крапка !!
Щоб кожен метр української землі став кацапам могилою.
рашисты удобрением не хотели стать
По ходу, с низу...
Родиму хатину,
Жінку милу, молоденьку,
Малую дитину!…
Киньмо, бо прийшла година,
Щоб козацька слава
Знову стала з домовини,
Де так довго спала.
Нехай знову степ широкий
Регоче і плаче,
Як в траві його високій
Козаки проскачуть!
Нехай лиман червоніє
Од вражої крові,
Нехай нова зачорніє
Могила в діброві!
Нехай скажуть, що ми діти
Старої Вкраїни,
Вмієм голови зложити
За Божі руїни.
Вмієм поле застилати
Не тільки снопами -
Вмієм його розсівати
Вражими тілами.
Вдармо ж в землю по поклону,
Гостру шаблю в руку!
Разом, хлопці! Мах на коней!
Гайда, скільки духу!…»
Козацька кубанська пісня
Не надо ***** бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, *******! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.
Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины. Кричать «Путин *****» не возбраняется.
Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть. Особенно после того, как вы по мирняку *******. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.
Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.
Юрій Гудименко