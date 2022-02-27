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"П#зды получили от наших ребят и покидали все": Оккупанты массово убегают от украинских защитников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты массово убегают от ВСУ и покидают военную технику.

Об этом сообщает Военное телевидение Украины, передает Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Застрягла в болоті. Отак вони приїхали воювати": Окупанти з РФ залишили військову техніку та втекли. ВIДЕО
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Топ комментарии
+64
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27.02.2022 13:43
+55
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27.02.2022 13:46
+49
18 мотострелковая бригада «Дикой дивизии» РФ, состоящая из Дагестанцев и Чеченцев, отказалась выполнять приказ о нападении в Украину!

Кавказские народы ценят и уважают суверенитет Украины 🇺🇦 и в отличии от других, не побоялись проявить принципиальность, идя против преступного приказа Главнокомандующего!

СЛУШАЙТЕ ДО КОНЦА! ВРАГ БЕЖИТ!
https://t.me/operativnoZSU/9249
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27.02.2022 13:43
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18 мотострелковая бригада «Дикой дивизии» РФ, состоящая из Дагестанцев и Чеченцев, отказалась выполнять приказ о нападении в Украину!

Кавказские народы ценят и уважают суверенитет Украины 🇺🇦 и в отличии от других, не побоялись проявить принципиальность, идя против преступного приказа Главнокомандующего!

СЛУШАЙТЕ ДО КОНЦА! ВРАГ БЕЖИТ!
https://t.me/operativnoZSU/9249
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27.02.2022 13:43 Ответить
************* кацапы, думали кадыровцев под шумок угандосить в Украине....
У чуркабесов хоть одна извилина, но похоже рабочая))) Сразу поняли что к чему))))
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27.02.2022 13:53 Ответить
черножопым воевать в Украине низя. а кто же наташ мордовских окучивать будет , когда те своих ванюшек с хохлами воевать отправят?
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27.02.2022 14:04 Ответить
Не потрiбно скочуватись до принизливих образ до народiв, якi досi перебувають пiд контролем ворога. Серед чеченцiв багато достойних людей, i повiрте, багато з них готовi нам допомогти. Не всi чеченцi е прихильниками Кадирова
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27.02.2022 14:15 Ответить
Та ні,це вони відмовилися після вчорашнього розгрому кадировських вояк.
250 приблизно ліквідовано разом з їх командиром,50-70 вспіли звалити і лежать в госпіталі в Криму,остальні 50-90 чол.бігають по лісам Гостомеля.
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27.02.2022 14:53 Ответить
просто не в курсе .. Там ненависть и вражда между КАДЫРОВЦАМИ и РУССКИМИ ВОЕННЫМИ ШО пипец... У кадыровцев самое лучшее обеспечение, лучшее оружие, броники, бронированный парк машин....Заоблачные ЗП, КОТЕДЖИ, ГЕЛИКИ В ГАРАЖАХ.... А русские военные, как бомжи.... Обеспечения никакого....МЕСЯЧНЫЕ ПАЙКИ, когда офицерские жены прыгают до потолка от мешка макарон, картошки, лука )))

Недавно был скандал на совместной здаче крапового берета...Ходили слухи...что одни кадыровцы, на испытании платили деньги и Вани несли их на спинах ...Других кадыровцев подбирали машины и высаживали на финише...😆🤣😆🤣
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27.02.2022 15:33 Ответить
Зараз основне завдання переконати західних "партнерів Путіна", щоб вони його не пожаліли....


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27.02.2022 19:47 Ответить
Как велик и магучь сруский йизык *****...*****.. *****
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27.02.2022 14:03 Ответить
мо то він з ******* спілкувався? ХЗ...
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27.02.2022 14:16 Ответить
їх частину на нуль вже помножили, от у них очко і бжим-бжим...
вони швидко збагнули, шо це їм не бидлуватих кацапів товкти.
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27.02.2022 14:15 Ответить
Це відео 2014 року, коли дістали п.зди на Донбасі.
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27.02.2022 15:19 Ответить
. .
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27.02.2022 13:43 Ответить
в мУчениях
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27.02.2022 13:46 Ответить
они просто горят
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27.02.2022 14:13 Ответить
навчання по темі задвухсотився.
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27.02.2022 14:32 Ответить
Вчаться підвищувати родючисть українських ґрунтів.
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27.02.2022 15:00 Ответить
Айдер Муждабаев с Ayder İzzet-oğlu Mujdabayev.

26 мин. ·

ДО УВАГИ ВСІХ, ОСОБЛИВО ЖУРНАЛІСТІВ!

Віце-Консул України в Кракові:

«Колеги, щойно опозиційні журналісти з Білорусі (джерело достовірне) повідомили, що підрозділи білоруських сил спецоперацій сідають в літаки. Готується повітряний десант. Таким чином Білорусь фактично особовим складом почала вторгнення в Україну. . .Локації висадки: Київський та Житомирський напрямки. Потрібна якомога швидше поширити серед іноземних змі».
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27.02.2022 13:45 Ответить
Хай піднімають винищувачі і готують сили ППО
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27.02.2022 14:20 Ответить
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27.02.2022 13:46 Ответить
И пол мешка картофана, от Устатого ********!!!
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27.02.2022 13:47 Ответить
И пол мешка картофана, от Устатого ********!!!
Лукашенко: Никогда

ответ очевидный)

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/economics/10535.html?
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27.02.2022 17:57 Ответить
Колонна з літерою "V" пройшла село Липівка і йде на Макарів, Київської області.
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27.02.2022 13:48 Ответить
Щось не зрозумів. Дядько на відео сказав "КРаЗи новенькі". Це він обмовився? Бо кацапи можуть тільки КАМАЗами заходити.
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27.02.2022 13:48 Ответить
Та есть у них кразы и не мало. В крымских колонах их процентов 30-40 так точно.
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27.02.2022 13:56 Ответить
на звезды на кабинах смотрите и на буквы Z-хуйлостановская техника
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27.02.2022 14:13 Ответить
Ух ты полный боекомплект снарядов БМ 21
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27.02.2022 13:48 Ответить
Ну й на бєлгород шмальнути
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27.02.2022 13:52 Ответить
скоро будет Белгород Украина !
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27.02.2022 14:14 Ответить
жаль нема наших артилеристів на місці, щоб цей повний пакет розвернути і вдарити по скупченню орків
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27.02.2022 14:08 Ответить
гарно, Слава Україні
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27.02.2022 13:50 Ответить
С тем, что армия РФ 2-ая в мире и не поспоришь !
По ходу, с низу...
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27.02.2022 13:52 Ответить
дуже багато трофейної техніки. хтось її вивозить чи вона так і лежить полишена?
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27.02.2022 13:53 Ответить
Ромы вывозят на металлоприёмку...
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27.02.2022 13:54 Ответить
Ох цены обвалятся посто
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27.02.2022 13:59 Ответить
До Урала тварюк будем гнать ...
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27.02.2022 13:57 Ответить
народ
так путлер же новый стандарт вел
массовых захоронений
с 1 февраля
так что они знают как уплотнненно всех закопать

главное доставить
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27.02.2022 13:58 Ответить
Приехали бросили сбежали - те шо треба)) Тількі похвалити.
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27.02.2022 13:59 Ответить
артилеристов всяких градов и прочее не жалеть
они градами если надо ваши города поливать будут (а некоторые уже успели)
вспомните гуково, обстрел с границу рашки украинских военных
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27.02.2022 13:59 Ответить
"Отаке-то було лихо
По всій Україні!
Гірше пекла... А за віщо,
За що люде гинуть?
Того ж батька, такі ж діти, -
Жити б та брататься.
Ні, не вміли, не хотіли,
Треба роз'єднаться!
Треба крові, брата крові,
Бо заздро, що в брата
Є в коморі і надворі,
І весело в хаті!
"Уб'єм брата! спалим хату!" -
Сказали, і сталось-
Все б, здається; ні, на кару
Сироти остались.
В сльозах росли, та й виросли;
Замучені руки
Розв'язались - і кров за кров,
І муки за муки!"
(Т Шевченко "Гайдамаки")
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27.02.2022 14:01 Ответить
Хлопцы , так той град целый ....из него можно еще и чуть-чуть покрошить витязей.
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27.02.2022 14:03 Ответить
Из него вряд ли, а вот БК- даже очень.
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01.03.2022 14:53 Ответить
бегут как в 41 году их ДЕДЫ на перегонки с НЕМЦАМИ !!! )))) народ , смотрите кадры хроники ВоВ и сравните с ЭТИМИ !!!??? один в один !!!! )))) СЛАВА УКРАИНСКОМУ ВОЙНУ !!!!
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27.02.2022 14:03 Ответить
бмка целая,пакет полный-в хозяйстве сгодится
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27.02.2022 14:04 Ответить
Град можно использовать с пользой - он же загружен полностью. Хороший трофей, полезный.
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27.02.2022 14:05 Ответить
как честные люди, украинцы обязаны снаряды вернуть срочной доставкой собственнику!
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27.02.2022 14:15 Ответить
добре, гради полишали. тепер нашим можна забрати ті гради і їх обстрілювати.
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27.02.2022 14:59 Ответить
Спасибо Цензору за такие видео. Они успокаивают психику и настраивают с холодной головой вносить и свою посильную лепту к сопротивлению врагу...
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27.02.2022 15:01 Ответить
путін казав, що проведе демілітаризацію України.

Але він проводить тільки демілітаризацію росії.

Скільки вже російської техніки тут знищено!
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27.02.2022 15:01 Ответить
Снимайте аккумуляторы
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27.02.2022 15:01 Ответить
Все обязательно наладится. Мирный человек так устроен, что война не заложена в его естество. Но он быстро перестраивается от первоначального ступора до пофигизма за себя, ставя уже перед собой животные цели зубами грызть оккупанта, который полностью рушит его мирный комфортный быт
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27.02.2022 15:26 Ответить
Героям Слава!
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27.02.2022 15:47 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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27.02.2022 18:37 Ответить
 
 