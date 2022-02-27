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"Уроды! Ненавижу их! Пропаганду делают!" - пленный оккупант расплакался и ругает российские власти. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Харькове российский военный рассказал детали наступления армии РФ в харьковском направлении от Белгорода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись допроса опубликовал на своей странице в соцсети Владимир Тимошко.

"Уроды! Ненавижу их! Пропаганду делают!" - сквозь слезы выругался пленник в адрес российских властей.

Читайте также: Во время боев за Чернигов были взяты в плен два российских оккупанта. Один из них – начальник штаба в/ч 41659. ФОТО
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Топ комментарии
+64
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27.02.2022 14:13
+41
Ну да, конечно "верю" ! Не поймали бы, стрелял бы скот и грабил((((((
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27.02.2022 14:11
+34
Раздавайте кацапам запечатанные поллитра с разбавленным метиловым спиртом. Ярлыки клейте красивые.
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27.02.2022 14:07
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Раздавайте кацапам запечатанные поллитра с разбавленным метиловым спиртом. Ярлыки клейте красивые.
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27.02.2022 14:07 Ответить
Дуже дієвий засіб наразі !
Нервова система паралізується через 15 хвилин ...
Якщо не надати допомогу легені не працюють сердце зупиняється !

#Viva #Ukraine
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27.02.2022 14:12 Ответить
Шановний пан знаний садист!
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27.02.2022 14:24 Ответить
Чому ж садист? Пан кухар-гурман.
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27.02.2022 14:51 Ответить
У них от боярки глотки и желудки лужонные, боюсь метиловый их не возьмет
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01.03.2022 15:02 Ответить
Прозріння часто болісне. Хоча то скоріше страх за життя.
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27.02.2022 14:09 Ответить
Ну этот похоже правду говори.. для таких как раз жизнь будет хуже смерти.
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28.02.2022 10:56 Ответить
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27.02.2022 14:11 Ответить
кацап, пішов *****.
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27.02.2022 14:16 Ответить
дуня, в будку. жди нас на урале
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27.02.2022 14:38 Ответить
руский корабль иди на ***
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27.02.2022 17:36 Ответить
Ну да, конечно "верю" ! Не поймали бы, стрелял бы скот и грабил((((((
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27.02.2022 14:11 Ответить
Обстоятельно опрашивает. Специалист.
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27.02.2022 14:14 Ответить
Ті ж самі думки промайнули.
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27.02.2022 14:19 Ответить
с юмором даже...профессионально беседует..слезы вызвал моментально!
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27.02.2022 14:28 Ответить
Це вже на камеру - спокійно, і миролюбиво.

Спочатку зовсім інакше допитують, так, аби зламати волю до спротиву, і для цього навіть силу не треба докладати.
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27.02.2022 14:58 Ответить
Журналисты! Предложите скабеевой и соловьеву приехать сделать репортаж о потерях кацапов.
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27.02.2022 14:12 Ответить
і парєченковим приїхати ..."пастрєлять укропов"...

може навіть з собою Чурку кадирова прихватити.....
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27.02.2022 14:32 Ответить
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27.02.2022 14:13 Ответить
Можеш не вчити русскій язик. Їх у пеклі чорти допитають.
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27.02.2022 14:29 Ответить
От себя добавлю. Чтоб руССкий корабль слать HAXY@й
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27.02.2022 15:19 Ответить
⚡️Кличко о ситуации в городе: «Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и терроборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов.»
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27.02.2022 14:14 Ответить
Бреше гівно. Бреше.
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27.02.2022 14:14 Ответить
Расплакался...
Рыдайу вместе с ним
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27.02.2022 14:16 Ответить
Пожалуйста сохраняйте человечность, не глумитесь не насмехайтесь. Это грагедия для всех нас. Боже береги Украину.
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27.02.2022 14:17 Ответить
oleksan , idi *****
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27.02.2022 14:25 Ответить
Їм що,не розповідали,на що здатні Українці заради своєї землі?)))
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27.02.2022 14:17 Ответить
Звісно ні. Хто ж таке розповість? Щоб вони самі розвернулися і на Кремль пішли? Хоча, думаю, цим і закінчиться))))
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27.02.2022 14:46 Ответить
Це певно професійний дознавач за кадром?
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27.02.2022 14:18 Ответить
Никакой жалости к окупантам!
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27.02.2022 14:18 Ответить
Vret ****. RASTRELIAT. Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.
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27.02.2022 14:19 Ответить
Ох и толерантные наши хлопцы)))
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27.02.2022 14:20 Ответить
Это не толерантность. Это профессиональная работа дознавателя. Допрашиваемый плывёт и дознаватель получает все сведения, которыми тот владеет.
Допрос здесь, естественно, показан не полностью.
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27.02.2022 14:29 Ответить
да естественно, я все прекрасно понимаю....
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27.02.2022 14:31 Ответить
ВСЕ РАШИСТЫ в плену шелковые становятся , а так МРАЗИ ПРИШЛИ УБИВАТЬ , РАЗРУШАТЬ , ГРАБИТЬ !
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27.02.2022 14:20 Ответить
только розового понi не хватает пля.... сволочь кацапская...
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27.02.2022 14:20 Ответить
Топаза -мразину не утилизировали тогда , а сейчас ОНО метки для оккупантов рисовал и марадерил !
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27.02.2022 14:21 Ответить
если все будет хорошо, то и Шуфрич и ко вернутся, Кива, там и т.п. и продолжат, если конечно разрешить, (а у нас народ отходчивый, к сожалению, забывчивый и пофигистический пока не припечет как сейчас) ... да и некоторые таки остались тоже.
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27.02.2022 14:29 Ответить
Чувак виграв головний приз в лотереї-власне життя.
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27.02.2022 14:22 Ответить
бреше собака, живим не відпускати! Сьогодні воно плаче бо жити хоче, а вже завтра знову приїде вбивати!
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27.02.2022 14:24 Ответить
Повезло освободителю. Теперь гарантированно живой останется, может еще и жену с ребёнком увидит, правде хорошо бы лет через пятнадцать.
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27.02.2022 14:25 Ответить
та ну...... обменяют и очень скоро наверное..
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27.02.2022 14:29 Ответить
...на том свєтє.
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27.02.2022 14:30 Ответить
а вопросы кто стрелял куда стрелял когда стрелял, в кого, видел как кто-то стрелял, имя фамилия, позывной и т.п. это ж по сути наемные убийцы. хотя конечно и так пока других дел дохрена.
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27.02.2022 14:25 Ответить
Ни разу не слышал про заградотряды у кацапов. Значит добровольно идут, сознательно.
Суки, как красиво в плену поют.
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27.02.2022 14:26 Ответить
Потрапив у полон ,, пощастило гниді .. Значить - повернеться додому , цілим і неушкодженим .
А якби не потрапив , міг би повернутись у цинковій труні ,, або взагалі по частинах .
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27.02.2022 14:31 Ответить
Мне этих пи..юков жаль, их принудительно толкают на убой, за отказ угрожают расстрелом, куда ему деваться? При пересечении границы сразу пусть сдаются, и сами живы будут, и беды ненаделают.
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27.02.2022 14:32 Ответить
И казалось бы , при чём тут швабра ?
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27.02.2022 14:32 Ответить
я б не простив
плаче воно, вилупок
якби взяли Харків, то певно ходив з розпушеним хвостом і мародерив би
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27.02.2022 14:34 Ответить
100% мокшани стають такі чемні тільки після піздюліни
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27.02.2022 15:15 Ответить
А зачем его по весили за ноги?
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27.02.2022 14:34 Ответить
і скільки би не повторював... і якби не наголошував -
що ви суки пнетесь не НА Українську землю.. а В !!! в українську землю...лайном...
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27.02.2022 14:36 Ответить
мужно бы попросить страну восходящего солнца чтобы нам помогли специалистами из отряда 731. ведь на видео великолепный экземпляр рузькава бревна. и ведь таких очень много. ну или на опыты студентам его отдать в местное медучилище или институт.
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27.02.2022 14:39 Ответить
‼️Ребята из России НЕ ХОТЯТ ВОЕВАТЬ, их отправили на бойню под страхом трибунала.
Большинство их них 2000-2002 годов рождения, среди них есть и украинцы, и они НЕ ЗНАЮТ зачем их сюда направили, им лгут и скрывают правду. У них забрали телефоны и они не знают что за 3 дня войны погибло 3000 солдат армии РФ и они едут на верную гибель - в РФ это военная тайна. Единственный способ выжить для них - ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬСЯ, выйти с поднятыми руками. Военные ВСУ относятся к таким с пониманием и обращаются хорошо с ними. Нужно как-то придумать способ донести до них ПРАВДУ, чтобы они перестали бомбить наши города, лезть в мясорубку и это остановит кровопролитие! Трибунала не будет - международное сообщество по любому придумает как защитить их от преступной власти РФ!
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27.02.2022 14:40 Ответить
ты дурак или удмурт?
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27.02.2022 14:43 Ответить
Ребята з росії йдуть нах, чогось "ребята " з України не воюють на території московії.
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27.02.2022 14:48 Ответить
Aha moskal voevat nexocet tolo ubit ili v plenu....
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27.02.2022 14:53 Ответить
не хотіли воювати, але підписали контракт....угу, повірив
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27.02.2022 15:12 Ответить
OlekSan

Мокша, повертайся назад на свою пляшку, тут бояри не наливають!
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27.02.2022 15:20 Ответить
Шрам Z на лбу нужно ставить всем
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27.02.2022 14:44 Ответить
Nu kto skazal cto "banderovcy" žestoko ubivaet kacapov? Daže plenogo tak priatno doprašyvaet... uslyshit maskoli , sami poidut sdavatsa na priatnyie besedy... mozet I Putin uslysav takoj golos pribežit s povinovenijem. No sperva mocit ix nado

🇺🇦 SLAVA UKRAINE
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27.02.2022 14:47 Ответить
не верьте кацапам.. спросите, сколько ему обещали заплатить денег, что бы оно убивало украинцев в Украине..
хватит жалеть кацапню, они выполняли преступные приказы и являются военными преступниками!
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27.02.2022 14:50 Ответить
Nu kto im tam v Rasee platit budut, privezut I zaroet kak doxluju subaku..
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27.02.2022 14:57 Ответить
Допрашивающий вообще профи. После как кацапов вышвырнем то ему на телевидение бнадо работать. Лучше Гордона интервью берёт.
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27.02.2022 14:57 Ответить
🤣 nu da s takim golosom tolko koncerty Evrovidenija vesti
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27.02.2022 15:29 Ответить
Если вы им верите,то почитайте соц.сети русни. Они помешаны на войне! Мачить хахлоф.
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27.02.2022 15:07 Ответить
От цікаво просто. Живеш ти в країні, яка за роки незалежності не воювала рік, чи два. На що ти розраховуєш, коли підписуєш контракт? Що до пенсії будеш лише по навчаннях їздити?
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27.02.2022 15:11 Ответить
Станиславский и я : "Не Верю !!! Мало слюней и соплей !!!" РУСКИЙ БОГАТЫРЬ, мать его
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27.02.2022 15:12 Ответить
эти чистосердечные признания тоже часть инструкции путлеровской подлой орды
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27.02.2022 15:43 Ответить
А дознаватель какой-то добрый. повезло пацану. Смотрел другие дознания - была совсем другая обстановка. А тут "пожалуйста". Но уважение дознавателю. Крепкие нервы.
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28.02.2022 00:31 Ответить
 
 