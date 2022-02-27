"Уроды! Ненавижу их! Пропаганду делают!" - пленный оккупант расплакался и ругает российские власти. ВИДЕО

В Харькове российский военный рассказал детали наступления армии РФ в харьковском направлении от Белгорода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись допроса опубликовал на своей странице в соцсети Владимир Тимошко.

"Уроды! Ненавижу их! Пропаганду делают!" - сквозь слезы выругался пленник в адрес российских властей.

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