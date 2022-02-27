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Уличное сражение в Харькове: Украинские защитники освобождают город.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины освобождают Харьков от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага, – глава ОГА Синегубов
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Топ комментарии
+38
Гранатометнику - шана! Справжній воїн, мочить відчайдушно.
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27.02.2022 14:31
+29
Свинособакам свинособачья смерть
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27.02.2022 14:30
+22
їбаште русню, брати. жжіть її *****
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27.02.2022 14:32
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Свинособакам свинособачья смерть
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27.02.2022 14:30 Ответить
СРОЧЬНО!Распространяем!
Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.

"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.

В министерство обратились ко всем гражданам Киевской области и Киеву с просьбой, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам.
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27.02.2022 14:37 Ответить
та найшли вже: ще три годину тому українська правда писала і маршрут показала
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27.02.2022 15:16 Ответить
Гранатометнику - шана! Справжній воїн, мочить відчайдушно.
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27.02.2022 14:31 Ответить
ПОШАНА І ДЯКА ВОЇНАМ.
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27.02.2022 18:19 Ответить
їбаште русню, брати. жжіть її *****
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27.02.2022 14:32 Ответить
Ай яй ... Адреналін збуджує !

Слава Героям !
Слава Україні !

#Viva #Ukraine
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27.02.2022 14:34 Ответить
так спокійно працюють, наче на заводі а не на війні))
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27.02.2022 14:34 Ответить
Наші красави!!!
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!
Слава Героям!!!
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27.02.2022 14:35 Ответить
Слава Героям Харківа!!!
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27.02.2022 14:39 Ответить
Свіфт не відключили - просить родичів за кородоном протестувати. Росія має бути відключена від свіфт! Гугл має виключити андроїд в Россіі! Аппале так само! Скільки можна з ними танцювати!
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27.02.2022 14:40 Ответить
Должны в течении суток вырубить !!! это не так быстро !Решение уже принято и утверждено !
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27.02.2022 14:41 Ответить
Як зрозумів, через позицію німців відключать СВІФТ тільки для деяких банків.
І на протязі доби, весь Кацапстан далі буде зі СВІФТОМ - грошові потоки підуть через невідключені банки.
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27.02.2022 14:51 Ответить
остальные банки не силах будут обслужить физически ! потому что они дочери !
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27.02.2022 14:55 Ответить
Звідки такі фантазії?
Складно передати довільні фізичні засоби з балансу одного банку пуйла до іншого банку пуйла, коли дуже грошей треба?
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27.02.2022 15:08 Ответить
Какие то ****************, опять начали хрюкать: "Только некоторые! Не все!"
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27.02.2022 14:59 Ответить
відключають не всі , тільки щоб поступово відключати . Як то кажуть давити по больному та дивитись я вони в агоніі сподіваються що якийсь банк їх врятує
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27.02.2022 15:36 Ответить
da da!!!!!!! i paniki , paniki po bolshe kto tam shto ne vikliuchil. pravilno, tovarish? i appale (*** chto eto?) to "samo" ?????
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27.02.2022 17:33 Ответить
Харьков держись! с Австралии вылетели борты для зашкваров с
Spike LR2 !
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27.02.2022 14:40 Ответить
Ізраїль дозволив? Це ж їхня розробка. Наскільки відомо вони були проти поставок своєї зброї в Україну.
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27.02.2022 15:05 Ответить
производят в Австралии и Австралия вчера приняла решение !
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27.02.2022 15:07 Ответить
Просто красавцы!!!!
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27.02.2022 14:42 Ответить
Морально боевой дух украинских солдат - это что-то невероятное. Столько героических подвигов за такое короткое время... Мораль армии агрессора напротив снижается с каждым днем, судя по кацапским пабликам и СМИ. Поэтому победа Украины неизбежна, тут даже обсуждать нечего.
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27.02.2022 14:42 Ответить
Слава Украине ! кацапьё перережем всё как свиней ...
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27.02.2022 14:43 Ответить
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 14:45 Ответить
Ютуб. Уже сделано на жалобу. Плюс, разослал друзям ссылку с просьбой на удаление
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27.02.2022 15:19 Ответить
Мужики, давайте настраиваться помогать нашей армии. Это наш цивилизационный выбор. Я к сожалению к войне подошел мягко говоря не в лучшей физической форме... Но как минимум план действия "коктейль молотова - бтр врага" рассматриваю. Если такова судьба, то лучше погибнуть в бою, чем чтобы меня потом волокли как барана на убой к расстрельной стенке.
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27.02.2022 16:14 Ответить
Русскоязычные жители города Харькова защищают свой город от орды захватчиков, посланных туда из России обезумевшим нац. фюрером Владимиром Путиным.
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28.02.2022 00:23 Ответить
 
 