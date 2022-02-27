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Уличное сражение в Харькове: Украинские защитники освобождают город.. ВИДЕО
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показать весь комментарий27.02.2022 14:31
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Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.
"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.
В министерство обратились ко всем гражданам Киевской области и Киеву с просьбой, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам.
Слава Героям !
Слава Україні !
#Viva #Ukraine
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!
Слава Героям!!!
І на протязі доби, весь Кацапстан далі буде зі СВІФТОМ - грошові потоки підуть через невідключені банки.
Складно передати довільні фізичні засоби з балансу одного банку пуйла до іншого банку пуйла, коли дуже грошей треба?
Spike LR2 !
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!