"Освободители, бл#дь, приехали! Горят они классно. У нас война, ребята", - врач Комаровский. ВИДЕО

Врач Евгений Комаровский обратился к своим подписчикам с объяснением сложившейся в Украине ситуации. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение опубликовано в соцсетях.

"Освободители, бл#дь, приехали! Горят они классно. У нас война, ребята", - врач Комаровский.

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