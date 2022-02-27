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"Не знали, куда идем. Должны были уничтожить батальон нацистов": Пленные российские оккупанты рассказывают о задачах от командиров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска рассказывают своим солдатам о "батальонах нацистов".
Об этом сообщает Оперативное командование "Север", информирует Цензор.НЕТ.
"На видео – лишь небольшая часть солдат из воинской части 90600 в Самарской области, которых пленили украинские военные на своей земле.
Все как один - "не знали, куда идем", но должны были "уничтожить нацистов" и освободить от "правого сектора".
Но их бросили командиры в незнакомой местности на произвол судьбы, надеясь на ярость украинцев. Но, мы – не они.
Смотрите, выводы делайте сами...", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+32 Запорізький козак
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+20 Перехватчик
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+17 TarganRun
показать весь комментарий27.02.2022 15:18
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нею позначають морську піхоту.
а буквою Х кадировців
Надеюсь, что среди людей, жертв нет...
Есть другие отряды для этого...
РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе не будьте равнодушными, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
але чому ніхто не згадує про Іванків, захоплений рашистами?
так-так, отой, що в "передбаннику" Чорнобильської зони, по дорозі "асвабадітєлєй от унітазов" на Київ
Люди четверту добу там у підвалах без світла та води
Телефонного зв'язку немає.
Будинки та вулиці зруйновані.
Рашисти стріляють по мирному населенню.
Окупанти голодні - вони грабують будинки , крамниці , дитячі садочки та церкви.
Прошу максимальний репост!
МАРОДЕРЫ ЕСТЬ МАРОДЕРЫ
Вам же на чистій російській відповіли :
РОСІЙСЬКИЙ КОРАБЛЬ -ЙДИ ***** !
Только что разговаривал с беларусом. Полковник спецназ в отставке.
Он чуть не плачет. Не хотят беларусы с нами воевать!!11
Он обзванивает всех своих знакомых вояков, рассказывает, убеждает!
ЗВОНИТЕ своим знакомым беларусам, рассказывайте, что твчарь усатая задумала!
Ещё не позно.
ЗВОНИТЕ!!!!
Макс перепост плиз !!!!!1
Прошу перепосту !!!!!
Колонну обстреляли наши и она вернулась на исходные позиции в Орлянское. Но следим за ситуацией!!!!! В любой момент может опять ! - Сообщает народный депутат Юлия Яцык.
Приготовьте документы, тёплые вещи, лекарства, воду и зарядные устройства для гаджетов на случай экстренной эвакуации. Жители квартир которые не имеют этой возможности отойдите от окон, закройте покрывалами, по возможности находитесь возле выхода с квартиры. Укрываться можно матрасами.
В колоне, которая шла на Васильевку, в основном осетины. Молодых много. Было раненых 14 человек, не могли найти врачей в Белозерке.»
Это он говорит, что у рюзьге "гражданская вайна" и они (нацисты) между собой воюют?
https://t.me/belsat/67630
я прошу распространить это видео