"Не знали, куда идем. Должны были уничтожить батальон нацистов": Пленные российские оккупанты рассказывают о задачах от командиров. ВИДЕО

Российские оккупационные войска рассказывают своим солдатам о "батальонах нацистов".

Об этом сообщает Оперативное командование "Север", информирует Цензор.НЕТ.

"На видео – лишь небольшая часть солдат из воинской части 90600 в Самарской области, которых пленили украинские военные на своей земле.

Все как один - "не знали, куда идем", но должны были "уничтожить нацистов" и освободить от "правого сектора".

Но их бросили командиры в незнакомой местности на произвол судьбы, надеясь на ярость украинцев. Но, мы – не они.

Смотрите, выводы делайте сами...", – говорится в сообщении.

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