РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17644 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
37 432 60
война (46847) пленные (1835)

"Не знали, куда идем. Должны были уничтожить батальон нацистов": Пленные российские оккупанты рассказывают о задачах от командиров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска рассказывают своим солдатам о "батальонах нацистов".

Об этом сообщает Оперативное командование "Север", информирует Цензор.НЕТ.

"На видео – лишь небольшая часть солдат из воинской части 90600 в Самарской области, которых пленили украинские военные на своей земле.

Все как один - "не знали, куда идем", но должны были "уничтожить нацистов" и освободить от "правого сектора".

Но их бросили командиры в незнакомой местности на произвол судьбы, надеясь на ярость украинцев. Но, мы – не они.

Смотрите, выводы делайте сами...", – говорится в сообщении.

Читайте также: Российские диверсанты обстреляли автомобили полицейских в Житомирской области, двое правоохранителей погибли. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
⚡️ Разбита очередная российская колона, Буча⚡️ Разбита очередная российская колона, Буча
показать весь комментарий
27.02.2022 15:16
+20
показать весь комментарий
27.02.2022 15:17
+17
все вони знали!!! Це паталогічні брехуни та вбивці! Зараз плаче та "кається", а завтра знову візьме зброю і захоче вбивати!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⚡️ Разбита очередная российская колона, Буча⚡️ Разбита очередная российская колона, Буча
показать весь комментарий
27.02.2022 15:16 Ответить
може це якраз саме та колона яку щойно шукали з літерою V на борту.
нею позначають морську піхоту.
а буквою Х кадировців
показать весь комментарий
27.02.2022 15:22 Ответить
Вона і є.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:26 Ответить
це не вона , шукали колону , яка десь біля макарова , слідкую за новинами
показать весь комментарий
27.02.2022 15:44 Ответить
https://youtu.be/YkOVXJi62pY
показать весь комментарий
27.02.2022 15:25 Ответить
Ужас! Что пришлось пережить местным жителям!
Надеюсь, что среди людей, жертв нет...
показать весь комментарий
27.02.2022 16:41 Ответить
Щє одні *******
показать весь комментарий
27.02.2022 15:17 Ответить
Сколько их по посадкам лежит. Наши не разбираются - выстрел в бошку и дальше пошли.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:32 Ответить
Иначе нельзя!
Есть другие отряды для этого...
показать весь комментарий
27.02.2022 16:50 Ответить
"у меня выбора не было", приказую всем отрезать себе #уй, интересно посмотреть как пыполнят команду. у всех игра в идиота
показать весь комментарий
27.02.2022 15:40 Ответить
"За руссь, усрусь!" =)
показать весь комментарий
27.02.2022 16:52 Ответить
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы на каналы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. Пусть кацапы видят правду, как у них нет потерь !
РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе не будьте равнодушными, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:17 Ответить
Они еще не поняли, что им в россии только врут? Идти воевать за лживые цели?
показать весь комментарий
27.02.2022 15:17 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 15:17 Ответить
Если не ошибаюсь, и Португалия присоединилась.
показать весь комментарий
27.02.2022 19:18 Ответить
А ось, що в Бучі (Буча є Буча) під києвом сталося: https://t.me/pavlovskynews/13891
показать весь комментарий
27.02.2022 15:17 Ответить
все вони знали

але чому ніхто не згадує про Іванків, захоплений рашистами?

так-так, отой, що в "передбаннику" Чорнобильської зони, по дорозі "асвабадітєлєй от унітазов" на Київ

Люди четверту добу там у підвалах без світла та води

Телефонного зв'язку немає.

Будинки та вулиці зруйновані.

Рашисти стріляють по мирному населенню.

Окупанти голодні - вони грабують будинки , крамниці , дитячі садочки та церкви.

Прошу максимальний репост!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:17 Ответить
Сссукі... Самі ви нацисти.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:18 Ответить
орки делаюца из грязи
показать весь комментарий
27.02.2022 15:18 Ответить
красивое легенды вбиты но когда трыздов получили стали понимать - во шо звездюлина животврящая делает
показать весь комментарий
27.02.2022 15:18 Ответить
все вони знали!!! Це паталогічні брехуни та вбивці! Зараз плаче та "кається", а завтра знову візьме зброю і захоче вбивати!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:18 Ответить
Снимайте обувь кацапских вояк . Похоже , что им не выдавали хорошую обувь - стимулируя снимать хорошую обувь с украинцев
МАРОДЕРЫ ЕСТЬ МАРОДЕРЫ
показать весь комментарий
27.02.2022 15:19 Ответить
хочь город хай перекопають та пограбають, руками. навіщо їх взяли!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:19 Ответить
Націоналістів ?
Вам же на чистій російській відповіли :

РОСІЙСЬКИЙ КОРАБЛЬ -ЙДИ ***** !
показать весь комментарий
27.02.2022 15:19 Ответить
СРОЧНО!!!!!
Только что разговаривал с беларусом. Полковник спецназ в отставке.
Он чуть не плачет. Не хотят беларусы с нами воевать!!11
Он обзванивает всех своих знакомых вояков, рассказывает, убеждает!
ЗВОНИТЕ своим знакомым беларусам, рассказывайте, что твчарь усатая задумала!
Ещё не позно.
ЗВОНИТЕ!!!!
Макс перепост плиз !!!!!1
показать весь комментарий
27.02.2022 15:20 Ответить
нехай не виконують злочинні накази бульбофурера, нехай ідуть у відставку, а то... ### і плачу
показать весь комментарий
27.02.2022 15:29 Ответить
Тож треба їм розказать шо насправді. Там чимало зомбованих, вірять росіянам. То може матері та жінки їх зупинять!!!
Прошу перепосту !!!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:33 Ответить
звонил, говорил что есть на самом деле, все сцут выходить на улицы
показать весь комментарий
27.02.2022 15:42 Ответить
«Из Вас.громады: (Запорожская обл.)

Колонну обстреляли наши и она вернулась на исходные позиции в Орлянское. Но следим за ситуацией!!!!! В любой момент может опять ! - Сообщает народный депутат Юлия Яцык.
Приготовьте документы, тёплые вещи, лекарства, воду и зарядные устройства для гаджетов на случай экстренной эвакуации. Жители квартир которые не имеют этой возможности отойдите от окон, закройте покрывалами, по возможности находитесь возле выхода с квартиры. Укрываться можно матрасами.

В колоне, которая шла на Васильевку, в основном осетины. Молодых много. Было раненых 14 человек, не могли найти врачей в Белозерке.»
показать весь комментарий
27.02.2022 15:20 Ответить
Рубите правую руку всем кацапам - воров и убийц надо метить на всю жизнь !!!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:20 Ответить
Я думаю нашим хакерам потрібно попрацювати по зламу російських урядових і не тільки сайтів ,а громадяни які знають міста рф повідомляти про мінування,хай суки відчують дискомфорт і тривогу.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:22 Ответить
Ну поговорили на последок и к стеночке ...
показать весь комментарий
27.02.2022 15:23 Ответить
Выбор есть всегда! эти.. пида.ы сделали этот выбор. убивать .уничтожать Украину.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:23 Ответить
Зачем они живы ?
показать весь комментарий
27.02.2022 15:24 Ответить
Да все они хорошо знают куда идут это у них такая легенда чтоб выжить на случай когда в плен попадут падать на дурачка
показать весь комментарий
27.02.2022 15:25 Ответить
"Мали знищити батальйон нацистів" (с)

Это он говорит, что у рюзьге "гражданская вайна" и они (нацисты) между собой воюют?
показать весь комментарий
27.02.2022 15:25 Ответить
И что с этой оравой теперь делать? Кормить их за счет украинцев? А ведь кацапских пленных с каждым днем будет все больше и больше.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:27 Ответить
Стадо тупых баранов!😡
показать весь комментарий
27.02.2022 15:28 Ответить
Как по моему, врут они хреново. Дураками прикидываются. 6 патронов в воздух...
показать весь комментарий
27.02.2022 15:28 Ответить
Путин ****** весь мир, свой народ, своих солдат, себя. Так это не работает. И прорастёт из его тела трава и деревья и будет мир.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:28 Ответить
Для чого іх в полон брати ,вони прекрасно знали куди йдуть ,розстріляти.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:37 Ответить
Якщо взяли в полон розстрівати вже неможна. Хай живе, хай його на Русні у полоні побачать. Та може воно ще в нагоді на обмін буде, хоча у Рашці "вони на навчаннях"
показать весь комментарий
27.02.2022 15:41 Ответить
Сейчас эти мрази все "белые и пушистые". Лучше пусть будут дохлые и вонючие
показать весь комментарий
27.02.2022 15:37 Ответить
вояки лукашенки в бою сегодня
https://t.me/belsat/67630
я прошу распространить это видео
показать весь комментарий
27.02.2022 15:37 Ответить
ну что тут? только глубокая озабоченность, все сцуть выйти на улицы
показать весь комментарий
27.02.2022 15:46 Ответить
ті полонені всі говорять один і той самий текст - добре їх проінструктували, всіх однаково1
показать весь комментарий
27.02.2022 15:45 Ответить
Если вы им верите,то почитайте соц.сети русни. Они помешаны на войне! Мачить хахлоф.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:46 Ответить
Положить семена сонячника в карман и расстрелять
показать весь комментарий
27.02.2022 15:48 Ответить
Не пи...ди
показать весь комментарий
27.02.2022 15:50 Ответить
Всі вони повторюють одну і ту ж мантру з методички окупанта!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:56 Ответить
детский лепет рассчитанный на сердобольных идиотов. все они прекрасно знали, а пдизят эту "легенду" для случая пленения.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:59 Ответить
Судя по заточи рожи это не овца с казармы стойла.. эта мразь с другой обоймы оно видно сразу ... Эта мразь за жвачку зарежит.... Будьте бдительны Слава Украины !!!
показать весь комментарий
27.02.2022 16:02 Ответить
Дивлюсь на цих бидланів і прийшов до висновку що вони там всі на п"яну голову зроблені і не лікуються .
показать весь комментарий
27.02.2022 16:10 Ответить
А почему они не задаются вопросом, как у нацистов президент Еврей , премьер министр Еврей . У них не возникает когнитивный диссонанс , как это вообще возможно , может быть командиры врут
показать весь комментарий
27.02.2022 16:12 Ответить
З 14-го року співають одне й те саме, то заблукали тепер не знали.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:21 Ответить
На дыбу их,на палю! Вообще-то уже пора где-то на задворках концлагерь для пленных россияк организовывать,типа Бухенвальда..
показать весь комментарий
27.02.2022 17:19 Ответить
шо? каждый кацап должен сейчас снять шнурок с ботинок и повесить себя... на говно тратить патроны не надо!
показать весь комментарий
27.02.2022 17:41 Ответить
расстреляйте пожалуйста
показать весь комментарий
27.02.2022 19:32 Ответить
Пиз-дят, все эти твари знали! Нагілляку москаляку!
показать весь комментарий
28.02.2022 07:02 Ответить
 
 