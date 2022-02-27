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Колонна оккупантов уничтожена в Буче. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Уничтожена колонна российских оккупантов в Буче Киевской области.

Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Это кадыровцы ..банные! Как пришли, так на тот свет и ушли!": уничтожение колонны российских оккупантов в Буче. ВИДЕО
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❗️Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що, безумовно, підтримає британців, які вирішили відправитися воювати з російськими військами в Україні.
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27.02.2022 15:41 Ответить
Поехали на границу с бульбашами на переговоры ,вата похоже ВСЁ уже в мешке и осталось только завязать ...
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27.02.2022 15:46 Ответить
Если можете, пишите не чеченцев, а кадыровцев, чеченцы в Европе готовы воевать против захватчиков. В свое время им очень досталось от империи зла
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27.02.2022 15:47 Ответить
Итог разговора с Александром Лукашенко.

Мы договорились, что украинская делегация встретится с русской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Реальная Война (http://t.me/voynareal)

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У Украины два врага: внешний смертельный - это Путин, и не менее смертельный внутренний - украинская правящая мафия. Они с Путиным одной крови, имя которой коррупция. Внутренний враг во власти еще страшнее внешнего.

С Зеленским или без Зеленского внешний враг будет уничтожен.

Оружие народ категорически не должен сдавать. После разгрома Путина необходимо уничтожить мафию в Украине, а у нее свои частные хорошо вооруженные небольшие армии. И если народ будет вооружен, то мафию можно будет уничтожить.

Закон должен быть один для всех!
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27.02.2022 16:00 Ответить
Внимание. Посмотрите конец этого видео, там мужик, который снимал это видео, вроде нарвался на засевших в сторонке кацапов с буквой "V", а не на бойцов ВСУ??? Время с 3:23 по конец ролика. Он незаметил это, или я ошибаюсь? Если не всех "V" добили там еще, предупреждайте ВСУ быть осторожными.

Удачи вам всем, Латвия болеет за вас.
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27.02.2022 16:03 Ответить
Хлопци, сбирайте траки от разной техники после войны на ибейе продадите этот брухт за немалые деньги.
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27.02.2022 18:41 Ответить
Тут Telegram для многих не удобен. Видео об этом в Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=8IbPWwRAF-w&t=57s
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27.02.2022 22:28 Ответить
 
 