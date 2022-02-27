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Колонна оккупантов уничтожена в Буче. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Уничтожена колонна российских оккупантов в Буче Киевской области.
Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
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Мы договорились, что украинская делегация встретится с русской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
Реальная Война (http://t.me/voynareal)
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У Украины два врага: внешний смертельный - это Путин, и не менее смертельный внутренний - украинская правящая мафия. Они с Путиным одной крови, имя которой коррупция. Внутренний враг во власти еще страшнее внешнего.
С Зеленским или без Зеленского внешний враг будет уничтожен.
Оружие народ категорически не должен сдавать. После разгрома Путина необходимо уничтожить мафию в Украине, а у нее свои частные хорошо вооруженные небольшие армии. И если народ будет вооружен, то мафию можно будет уничтожить.
Закон должен быть один для всех!
Удачи вам всем, Латвия болеет за вас.