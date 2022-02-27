РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17644 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
84 357 90
война (46847) чеченцы (208) Буча (429)

"Это кадыровцы ..банные! Как пришли, так на тот свет и ушли!": уничтожение колонны российских оккупантов в Буче. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Интернете показали кадры уничтожения колонны войск РФ в Буче под Киевом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Не знали, куда идем. Должны были уничтожить батальон нацистов": Пленные российские оккупанты рассказывают о задачах от командиров. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+68
показать весь комментарий
27.02.2022 15:21
+30
Я так понял это именно те - "V", которых искали.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:22
+29
Дякую рідним ВСУ
показать весь комментарий
27.02.2022 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.02.2022 15:21 Ответить
Португалію вже теж можна зафарбовувати
показать весь комментарий
27.02.2022 15:27 Ответить
***** буде їздити до Бульбофюрера, та навпаки. Якщо їх власні громадяни не пошматують раніше, правда...
показать весь комментарий
27.02.2022 15:31 Ответить
Ні, ***** поїде на бронепоїзді до ич-ким-ира і стане адептом ідеї чуч-хе
показать весь комментарий
27.02.2022 15:36 Ответить
На новую землю, к морю Лаптєвих доліт ще вільний
показать весь комментарий
27.02.2022 15:32 Ответить
Норвеги теж сказали накуй
показать весь комментарий
27.02.2022 15:35 Ответить
Іспанія вже наша.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:39 Ответить
Угорщина як завжди скаже що теж з усіма, їх просто не правильно почули 😂
показать весь комментарий
27.02.2022 15:42 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 16:11 Ответить
А греки хитрозроблені почекають на переможця, бо дуже смакує червона рибка на бутері, хтось же повинний їх утримувати
показать весь комментарий
27.02.2022 15:56 Ответить
вродь только франция осталась
показать весь комментарий
27.02.2022 16:16 Ответить
Уся інфа 17 годин потому, тому дочекаємося завтра
показать весь комментарий
27.02.2022 17:17 Ответить
словаки с*ки до сих пор небо не закрыли...И хорваты тупят...
показать весь комментарий
27.02.2022 17:29 Ответить
бульбашам покажите срочно..
показать весь комментарий
27.02.2022 15:21 Ответить
Я так понял это именно те - "V", которых искали.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:22 Ответить
это часть той колонны, недобитые пока еще тихарятся по Киевской области.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:25 Ответить
Предатели своего народа каДыровские орки очень устали решили на улице вокзальной отдохнуть.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:38 Ответить
Путин переводит силы сдерживания в режим боевого дежурства. Этот **** уже на ядерное переходит.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:41 Ответить
Под кобзона отдыхают
показать весь комментарий
27.02.2022 15:48 Ответить
Террористы кинут.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:49 Ответить
Пусть переводит в лбой режим свое сдерживание. Он провалится в ад, еще не отпустив пальцы с ядерной кнопки.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:50 Ответить
Эти сцуки готовы сотворить ад *****. Я даже не сомневаюсь.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:59 Ответить
крыса, загнанная в угол, очень опасна
показать весь комментарий
27.02.2022 16:11 Ответить
крысы в гаагу не хотят. будут идти до последнего пока мир сам не согласится на их гнилые условия. скорее всего кинут пару бомб на Украину для убедительности. Хоть бы кто придушил *****.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:16 Ответить
Це котрі гадали будуть "бріть є, бородьі є " а вийшло їм побрили сраки.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:47 Ответить
Яйця повідривали.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:01 Ответить
Умный дядька,сказал как есть,кадыровцы!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:22 Ответить
ага.. разебали алладинов
показать весь комментарий
27.02.2022 15:23 Ответить
Дякую рідним ВСУ
показать весь комментарий
27.02.2022 15:23 Ответить
Ето та колона которую искали?
показать весь комментарий
27.02.2022 15:23 Ответить
Їхали-їхали та нарешті приїхали
показать весь комментарий
27.02.2022 15:23 Ответить
Российский корабль, пошел на х...й.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:23 Ответить
Овцее*ы представились. Закопайтеих остатки в яме с дохлыми свиньями.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:24 Ответить
боже, как раз с утра искали эту колону с буквами V , крутелыки ехали какие-то... количество поражает
Вечная слава козакам, приложившим к этому свои руки!!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:24 Ответить
В Буче никакой эвакуации нет Это работает ДРГ.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:24 Ответить
Сообщают, по Буче ездят автобусы, собирают женщин и детей. Их хотят сделать заложниками и погнать перед российскими танками на Киев. Враг хочет прикрыться нашими детьми.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:25 Ответить
Гандонодировці сьогодні будуть шкваритись на кухні шайтана
показать весь комментарий
27.02.2022 15:26 Ответить
Германия отказывается от российского газа
показать весь комментарий
27.02.2022 15:26 Ответить
А паскуди до пекла чи до алаха? будь проклятий "русский мир"
показать весь комментарий
27.02.2022 15:26 Ответить
В помощь Киеву едут бойцы территориальной обороны из западных областей
показать весь комментарий
27.02.2022 15:28 Ответить
Вы кого пид.ры вонючие кадыровцами иудами напугать хотели, мы украинский вольный народ, вам тут смерть.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:28 Ответить
Це просто ФЕЄРИЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:28 Ответить
Вот так ,вот так ..ВСЕХ вас тварей кончим ...
показать весь комментарий
27.02.2022 15:28 Ответить
Как посмотреть? Не открывается.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:29 Ответить
https://youtu.be/YkOVXJi62pY
показать весь комментарий
27.02.2022 15:33 Ответить
Вбиваю в ютуб кадиров і під усіма свіжими відео кидаю це посилання!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:53 Ответить
The best video I watched. You made my day. Thank you. Please continue.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:29 Ответить
бульбохуйловским "парашетісту" на замітку, перед замісом на концерт кобзона )
показать весь комментарий
27.02.2022 15:30 Ответить
Красота
показать весь комментарий
27.02.2022 15:30 Ответить
video is here as well:
https://www.facebook.com/EuroMaydan
показать весь комментарий
27.02.2022 15:30 Ответить
Передаю привет своим расейским и типа горцам сослуживцам, вы шакалы помните, как украинцы вас ****.ли за попытку издеваться.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:31 Ответить
Солдаты ЗСУ, вы - герои!!! Спасибо вам за то что вы защищаете людей от фашистов ценой собственной жизни! На вас держатся миллионы жизней простых украинцев, на вас держится украинская государственность.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:31 Ответить
и поховать рузьких чурок под ближайшим свинарником, все по традициям Корана.
А ведь ад у муслимов более интересный чем у мордвы.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:32 Ответить
Ні свинарником, а скотомогильником.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:40 Ответить
нет. именно свинарнике.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:11 Ответить
Кадирка, 10000 свиней закінчились, давай наступних.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:32 Ответить
А де друга частина колони може хто знає?
показать весь комментарий
27.02.2022 15:32 Ответить
Війна з Україною be like:

14:30 ⚡️ по Буче движется колона техники оккупантов

14:40 ⚡️ в Буче уничтожена колона техники оккупантов

Бліцкриг!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:33 Ответить
РЕПОСТ максимальный!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:33 Ответить
У кацапов они были каДыровцы , а в Украине просто кака от Дыровцов
показать весь комментарий
27.02.2022 15:33 Ответить
вояки лукашенки сегодня тоже в бою
я прошу распространить это видео из телеграмм
https://t.me/belsat/67630
показать весь комментарий
27.02.2022 15:36 Ответить
Справжня народна війна.
ЗСУ запросили інфу по колоні.
Люди побачили, скинули координати.
Більше колони немає )))
показать весь комментарий
27.02.2022 15:36 Ответить
ЭЭЭ, зачэм так далэко ехать?? Можно и дома застрэлытся, да?
показать весь комментарий
27.02.2022 15:37 Ответить
Зате назад, в місця постійної дислокації, нічого везти не треба - економія.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:38 Ответить
i.....tishinaaaaaa ..... odin tolko ded ******* kacapov vse esho
показать весь комментарий
27.02.2022 15:39 Ответить
неужели так сложно заливать видео на цензор?
показать весь комментарий
27.02.2022 15:41 Ответить
Оскар в студию!!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:41 Ответить
Все советую посмотреть ролик
показать весь комментарий
27.02.2022 15:42 Ответить
Що вони очікували в Бучі? Буча є Буча!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:42 Ответить
Это им не Донецк в 14 году., когда по внедорожнику у любителей руцкого мира отжали, барахла награбили и в горы вернулись. Ни чему их ДАП не научил
показать весь комментарий
27.02.2022 15:47 Ответить
Я все думав чого в бучанських лісах такі велечезні сосни. Їх століттями удобрювали ворогами Києва!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YkOVXJi62pY
показать весь комментарий
27.02.2022 15:56 Ответить
Группа кадыровцев в Бучу вошла,
Двигалась тихо и неспеша,
Слышится выстрел, отчаянный крик...
"Сорок второй" - улыбнулся старик.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:57 Ответить
В Запорожье задержали чеченских диверсантов. Очень быстро приняли ислам, на этот раз окончательно.

https://www.facebook.com/watch/?v=932825467433787
показать весь комментарий
27.02.2022 16:01 Ответить
свинцовое обрезание устроили рузьким чуркобесам прямо на месте поимки. Это прекрасно.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:18 Ответить
Крысы путинские.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:09 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
показать весь комментарий
27.02.2022 16:25 Ответить
кадирівцв ж - X
показать весь комментарий
27.02.2022 16:59 Ответить
сьогодні в ФБ в групі сухопутних військ ЗСУ було
показать весь комментарий
27.02.2022 16:59 Ответить
Слава ЗСУ! СлаваГероям! Слава громадянам України! Дякуємо друзям за допомогу! Смерть ворогам!💛💙
показать весь комментарий
27.02.2022 17:34 Ответить
зверьков какдыровцев надо заставить позвонить ******* какдырову... особенно того передаста с бородой, который был начальником батальона ***************... чтобы оно сказало какдырову, что какдыров не чеченец... он позор нации... и пусть какдыров решит - если он мужчина - застрелится, если говно (а так оно и есть) пусть обосрется и останется позором всей нации... а говно может только вонять...
показать весь комментарий
27.02.2022 17:45 Ответить
как видео открыть ? подскажите
показать весь комментарий
27.02.2022 18:09 Ответить
Скачать программу телеграм на компьютер или смартфон и скопировать ссылку t.me/censor_net/8908
и вставить в проге. телеграм.
показать весь комментарий
27.02.2022 18:29 Ответить
Видео есть и на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=8IbPWwRAF-w
показать весь комментарий
27.02.2022 18:32 Ответить
Где-то слышны крики бункерного деда: ШАЙГУ Верни мои легионы!
показать весь комментарий
27.02.2022 19:15 Ответить
 
 