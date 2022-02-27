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"Это кадыровцы ..банные! Как пришли, так на тот свет и ушли!": уничтожение колонны российских оккупантов в Буче. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Интернете показали кадры уничтожения колонны войск РФ в Буче под Киевом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+68 Bogdan_
показать весь комментарий27.02.2022 15:21
+30 Иван Дубков
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+29 Святослава
показать весь комментарий27.02.2022 15:23
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Вечная слава козакам, приложившим к этому свои руки!!
https://www.facebook.com/EuroMaydan
А ведь ад у муслимов более интересный чем у мордвы.
14:30 ⚡️ по Буче движется колона техники оккупантов
14:40 ⚡️ в Буче уничтожена колона техники оккупантов
Бліцкриг!
я прошу распространить это видео из телеграмм
https://t.me/belsat/67630
ЗСУ запросили інфу по колоні.
Люди побачили, скинули координати.
Більше колони немає )))
Двигалась тихо и неспеша,
Слышится выстрел, отчаянный крик...
"Сорок второй" - улыбнулся старик.
https://www.facebook.com/watch/?v=932825467433787
и вставить в проге. телеграм.