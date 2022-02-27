РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17644 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
18 501 9
война (46847) Сумская область (1847)

Последствия ракетного удара Россией по Ахтырке 26 февраля: Есть раненые и погибшие. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Последствия ракетного удара по Ахтырке 26 февраля.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетный удар по Ахтырке 26 февраля. Наши медики до вечера раскапывали и доставали раненых и убитых. Медик 93 бригады Холодный Яр поделился видео, которое снял у входа в медпункт. В здании были гражданские, военные и терроборона", - говорится в сообщении.

Читайте также: Колонна оккупантов уничтожена в Буче. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи прими души украинцев
показать весь комментарий
27.02.2022 15:27 Ответить
«Марш черкаських батальйонів».

Там, де тяжко гримлять гармати,

Бій переможний іде…

Б»ють козаки зайд-супостатів

І перемога наша прийде! (2 р.)

Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,

Батькову хату - хай вічно стоїть…

Рідної мами сивії коси

Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)

Ген, майорить малинове знамено

Козача кров на ньому запеклась,

Холодний Яр і Хортиця здригнулись -

На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)

Приспів:

Над нашим краєм з року в рік

Кипіли битви, сталь дзвеніла

Невже ж нащадкам козаків

Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)

Приспів:

Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!

Хоробра сталь, в руках дівочих,

Над ворогом, як кара, вознеслась,

І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)

Приспів:

Наш рідний край, Черкащина чудова!

Захистимо її у грізний час!

Щоби в віках гриміло грізно слово -

Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)

Приспів:
показать весь комментарий
27.02.2022 15:27 Ответить
****** тварі
показать весь комментарий
27.02.2022 15:29 Ответить
Смерть цапам!
показать весь комментарий
27.02.2022 15:30 Ответить
Щоб виздихали кацапи в тяжких муках до сьомого коліна за смерть українців.Не буде прощення виб..кам мокшанським ні на цьому світі,ні на тому
показать весь комментарий
27.02.2022 15:39 Ответить
Читайте новости, ***** привел в особое состояние ЯО. Это ******
показать весь комментарий
27.02.2022 15:46 Ответить
у нас в новостях написали что ***** взвело ядерный курок...походу грядёт ******.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:50 Ответить
Русский сброд (народом даже сложно назвать) ответит за смерть каждого украинца.
показать весь комментарий
27.02.2022 15:53 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
показать весь комментарий
27.02.2022 16:25 Ответить
 
 