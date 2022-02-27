Последствия ракетного удара Россией по Ахтырке 26 февраля: Есть раненые и погибшие. ВИДЕО

Последствия ракетного удара по Ахтырке 26 февраля.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетный удар по Ахтырке 26 февраля. Наши медики до вечера раскапывали и доставали раненых и убитых. Медик 93 бригады Холодный Яр поделился видео, которое снял у входа в медпункт. В здании были гражданские, военные и терроборона", - говорится в сообщении.

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