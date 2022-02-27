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Последствия ракетного удара Россией по Ахтырке 26 февраля: Есть раненые и погибшие. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Последствия ракетного удара по Ахтырке 26 февраля.
Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр, передает Цензор.НЕТ.
"Ракетный удар по Ахтырке 26 февраля. Наши медики до вечера раскапывали и доставали раненых и убитых. Медик 93 бригады Холодный Яр поделился видео, которое снял у входа в медпункт. В здании были гражданские, военные и терроборона", - говорится в сообщении.
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Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
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Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
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Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
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Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
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