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Украинская артиллерия наголову разгромила "группу V" российских военных в Буче. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская артиллерия в Буче Киевской области разгромила так называемую группу V российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Госспецсвязь сообщает в Телеграмме.

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"На подходах к Киеву, в городе Буча, уничтожены более 100 единиц техники противника. Слава нашим военным!" - говорится в сообщении.

Напомним, "группа V" несла особую опасность и должна была выполнить спецзадачу Кремля.
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Топ комментарии
+54
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27.02.2022 16:03
+43
Греция отправила оружие в Украину двумя самолетами C-130 греческих ВВС через Польшу. Огромный поворот в политике Греции. ***** просто убил десятилетия греко-российских отношений.
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27.02.2022 16:04
+39
ВСУ сила ! кацапам могила
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27.02.2022 16:05
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Слава Україні та нашій армії!!!
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27.02.2022 16:19 Ответить
СУПЕР ОПЕРАЦІЯ ВСУ.
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27.02.2022 18:14 Ответить
Молоци 🇱🇻
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27.02.2022 16:20 Ответить
Щось навіть дранття не видно,ні шматка бороди...якось аж невдобно.
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27.02.2022 16:21 Ответить
КРАСОТА ..ну и на кой нам те переговоры ....
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27.02.2022 16:21 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:23 Ответить
зеленский может все испортить и пойти на переговоры с ******, тем самым легализуя военного преступника кабаева..
переговоры должна вести Гаага..
кабаев это понимает, и сделает все, чтобы склонить слабака зеленского..
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27.02.2022 16:36 Ответить
нужно "принять предложение" и посоветоваться до понедельника с западными товарищами
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27.02.2022 17:23 Ответить
западные товарищи должны и так быть все время в курсе, особенно США ..
потому, что у шизоида кабаева ядерная кнопка.. и только мировая общественность и санитары Гааги могут обезвредить бешенную кремлядь..
не думает же лох, что он без мировой общественности, один может сдержать буйного кабаева?
*****, где это сцыкло глупое зеленский взялся..
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27.02.2022 17:30 Ответить
Верно, задача зеленского потянуть время
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27.02.2022 17:34 Ответить
Так ось вони які???? ОСОБО Небезпечні вояки
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27.02.2022 16:23 Ответить
Краса неземна! Оце наорали! А де кадировські шакали? Дайте посилання. Хочеться подивитись на цих зрадників чеченського народу.
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27.02.2022 16:24 Ответить
прожив в расеі (Север) більше 30 років- залишились "друзі" в рашці. Висилаю ім це відео. Були колись адекватні ***** ненавидять але винять в всьому біндеровців.Сьогодні зранку послали "друзів" на букву *** -спілкуватись з долбойобами небуду але інфу і відео буду ім висилати
ГЕРОЯМ СЛАВА
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27.02.2022 16:27 Ответить
Те саме з родичами на мордорі. Невже їх довели до такого сцикливого стану?
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27.02.2022 16:36 Ответить
Як говорив покійний Немцов Борис "путін ********"-а народ зомбі-інфи адекватноі нема -хоча і е інтернет-дивляться росія 24
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27.02.2022 17:16 Ответить
нет почти все русские украинофобы - безусловно им промыли мозги за 20-ть 30-ть 70-ть лет - но это их проблемы им гореть и сосать
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27.02.2022 17:25 Ответить
Ушанка? Вы серьезно?)) Вот это армия!)
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27.02.2022 16:39 Ответить
Должен сказать что я абсолютно согласен с человеком на видео: п*дары *банные *лядь ,*андоны, *идарасы и т.д.
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27.02.2022 16:45 Ответить
дошли дон
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27.02.2022 16:47 Ответить
Відсосали в Бучі,москалі їбучі.
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27.02.2022 16:58 Ответить
Наша металургійна промисловість на під'йомі. Металобрухту чим далі тим більше.
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27.02.2022 17:07 Ответить
Очень красивый, литературный русский язык. Показал и объяснил все просто и доходчиво. Никаких вопросов нет.
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27.02.2022 17:08 Ответить
Мрія Захєрченка,дійти до Київу.
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27.02.2022 17:13 Ответить
Так выглядит бендеровско-махновский АД.
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27.02.2022 17:16 Ответить
Молодцы, хлопцы! Так держать! Слава защитникам Украины! Слава защитникам демократии !
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27.02.2022 17:21 Ответить
В мене ніколи не було телевізора. Спочатку не було на нього часу. Потім з"вився інтернет. І в мене ніколи не виникало бажання купити телевізор.

Після цього відео я куплю великий телевізор і буду крутити це відео і ще деякі які ми тут бачили.
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27.02.2022 17:24 Ответить
красивое... и спецкор немногословен ))))
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27.02.2022 17:24 Ответить
трошки хатки зачепили, ну не без цього))))
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27.02.2022 17:28 Ответить
Это вам за котлы, уроды! В честном бою! А не как вы падлы обманом! была бы возможность воскресить и снова #бнуть- сделал бы.
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27.02.2022 17:32 Ответить
Шапки-ушанки быстро выходят из моды
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27.02.2022 17:48 Ответить
каДирка- підор, бачиш? Невже думав, що українці, такі ж, як зашугані тобою московити? Як сказав автор про кадировців: Одні запчасі остались
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27.02.2022 17:54 Ответить
А де шкурки звєрьков?
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27.02.2022 17:59 Ответить
Слава Нашим Воїнам, я в захваті від вашої мужності. А будинки країну відбудуємо. Слава Україні!!!!
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27.02.2022 18:16 Ответить
Екіпажі повтікали?
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27.02.2022 19:21 Ответить
А мне нравится!
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27.02.2022 21:25 Ответить
Мужик, не нервничай, это представляешь сколько денег на етом металлоломе поднимешь
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28.02.2022 00:37 Ответить
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