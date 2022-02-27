Украинская артиллерия наголову разгромила "группу V" российских военных в Буче. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская артиллерия в Буче Киевской области разгромила так называемую группу V российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Госспецсвязь сообщает в Телеграмме.
"На подходах к Киеву, в городе Буча, уничтожены более 100 единиц техники противника. Слава нашим военным!" - говорится в сообщении.
Напомним, "группа V" несла особую опасность и должна была выполнить спецзадачу Кремля.
Топ комментарии
+54 Перехватчик
показать весь комментарий27.02.2022 16:03
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+39 ятутсовсемрядом
показать весь комментарий27.02.2022 16:05
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переговоры должна вести Гаага..
кабаев это понимает, и сделает все, чтобы склонить слабака зеленского..
потому, что у шизоида кабаева ядерная кнопка.. и только мировая общественность и санитары Гааги могут обезвредить бешенную кремлядь..
не думает же лох, что он без мировой общественности, один может сдержать буйного кабаева?
*****, где это сцыкло глупое зеленский взялся..
ГЕРОЯМ СЛАВА
Після цього відео я куплю великий телевізор і буду крутити це відео і ще деякі які ми тут бачили.