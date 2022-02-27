Украинская артиллерия наголову разгромила "группу V" российских военных в Буче. ВИДЕО

Украинская артиллерия в Буче Киевской области разгромила так называемую группу V российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Госспецсвязь сообщает в Телеграмме.

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"На подходах к Киеву, в городе Буча, уничтожены более 100 единиц техники противника. Слава нашим военным!" - говорится в сообщении.

Напомним, "группа V" несла особую опасность и должна была выполнить спецзадачу Кремля.