Это не наша война. Вы получите только позор, унижение и смерть, – белорусский подполковник Сахащик обратился к коллегам. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Белорусский десантник, подполковник запаса Сахащик Валерий, обращается к военнослужащим Беларуси с призывом не выполнять преступные приказы.
Об этом сообщает "ТСН", передает Цензор.НЕТ.
Сахащик подчеркнул, что это "плохое дело" будет иметь катастрофические последствия для Беларуси. Она похоронит славу и традиции войск, которую приобретали многие поколения десантников.
"Возможно, не все вернутся живыми, потому что российская армия уже трое суток находится в аду. Количество убитых насчитывается тысячами, пленных – сотнями, ранеными переполнены госпитали. Никакие целые операции не достигнуты, не взяли ни Киев, ни один областной центр", - отметил он.
"Никаких правовых оснований у белорусских военных сил врываться в Украину нет. Это прямо запрещает действующая Конституция", - добавил он.
Он призвал не участвовать в позорном деле, которое на десятки лет запятнает репутацию страны и превратит народ в изгнанников.
"Это не наша война. Вы не будете защищать свою родину, дом или семью и не получите славы - только позор, унижение и смерть", - заметил Сахащик.
Пожалуйста, подождите...
Мое уважение солдату.
@turkmendagz
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Все это ****** чистой воды и пропаганда что Россия умеет воевать. Ещё раньше Наполеон взял Москву и ушел поняв что в этих болотах делать нечего. Ещё раньше монголы 200 лет делали с ними что хотели. Все их умение воевать это когда море крови своей и чужой и тотальные разрушения.
Давайте подсчитаем как они воевали в ХХ веке.
Японская война-позорно проиграна
1 Мировая-позорно проиграна (Брестский мир)
2 Мировая-выиграна ценой чудовищных потерь и с помощью гигантской помощи США и Второго фронта.
Афганистан - позорное поражение.
Холодная война - проиграна.
В 20 веке еще забыл : разгром от Польши в 1920 году. Поражение от Финляндии в 1918 году. Бесславная война против Финляндии в Зимней войне 1940 года.
И очень важно дождаться понедельника, открытия рынков, чтобы увидеть всю глубину падения россии. Надеюсь, Зеленский на переговорах наших переговорщиков в Припяти просто будет тянуть время, а не идти на ненужные компромиссы. Наступление явно выдыхается, россиянам надо время на перегруппировку, подтягивание резервов, обеспечение поставок топлива и боеприпасов, прекращение паники и хаоса в своих ударных частях.
НЕЛЬЗЯ ИМ ЭТОГО ДАТЬ.
Поэтому Зеленский может вести переговоры только с целью затягивания вступления в полномасштабную войну Беларуси, но наши войска НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ в нанесении ударов по оккупантам. То есть это должно идти параллельными курсами.
Тем более, что Зеленского реально начинает уважать вся страна и весь мир.
ЗЕЛЯ - не испорти впечатление и не смажь победу !!!
Да, она ещё не достигнута, да, она ещё нескоро, да, через неделю, две или три мы будем говорить, что в первые три дня войны не знали, что это ещё цветочки, а дальше значительно тяжелее.
Но пойти на неприемлемые компромиссы сейчас, ОСОБЕННО В ЧАСТИ НЕЙТРАЛЬНОГО СТАТУСА УКРАИНЫ, - это значит, что жертвы парней за все 8 лет войны и последние 3 дня в частности не достигнут своей великой цели - реальной свободы этой страны, её реальной независимости, когда она делает то, что считает нужным, а не вынужденно соглашается на то, на чём настаивают её соседи.
Тяни время, Зеля, но ничего не обещай. А тем временем мобилизация и наступление на оккупантов.
и говорить что - " невинаватаЯ я - кацап сам к нам пришел поздно !!"
ДЯКУЮ.
РЕСПЕКТ.