Это не наша война. Вы получите только позор, унижение и смерть, – белорусский подполковник Сахащик обратился к коллегам. ВIДЕО

Белорусский десантник, подполковник запаса Сахащик Валерий, обращается к военнослужащим Беларуси с призывом не выполнять преступные приказы.

Об этом сообщает "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

Сахащик подчеркнул, что это "плохое дело" будет иметь катастрофические последствия для Беларуси. Она похоронит славу и традиции войск, которую приобретали многие поколения десантников.

"Возможно, не все вернутся живыми, потому что российская армия уже трое суток находится в аду. Количество убитых насчитывается тысячами, пленных – сотнями, ранеными переполнены госпитали. Никакие целые операции не достигнуты, не взяли ни Киев, ни один областной центр", - отметил он.

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"Никаких правовых оснований у белорусских военных сил врываться в Украину нет. Это прямо запрещает действующая Конституция", - добавил он.

Он призвал не участвовать в позорном деле, которое на десятки лет запятнает репутацию страны и превратит народ в изгнанников.

"Это не наша война. Вы не будете защищать свою родину, дом или семью и не получите славы - только позор, унижение и смерть", - заметил Сахащик.