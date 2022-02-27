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Беларусь (7526) война (46847)

Это не наша война. Вы получите только позор, унижение и смерть, – белорусский подполковник Сахащик обратился к коллегам. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Белорусский десантник, подполковник запаса Сахащик Валерий, обращается к военнослужащим Беларуси с призывом не выполнять преступные приказы.

Об этом сообщает "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

Сахащик подчеркнул, что это "плохое дело" будет иметь катастрофические последствия для Беларуси. Она похоронит славу и традиции войск, которую приобретали многие поколения десантников.

"Возможно, не все вернутся живыми, потому что российская армия уже трое суток находится в аду. Количество убитых насчитывается тысячами, пленных – сотнями, ранеными переполнены госпитали. Никакие целые операции не достигнуты, не взяли ни Киев, ни один областной центр", - отметил он.

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"Никаких правовых оснований у белорусских военных сил врываться в Украину нет. Это прямо запрещает действующая Конституция", - добавил он.

Он призвал не участвовать в позорном деле, которое на десятки лет запятнает репутацию страны и превратит народ в изгнанников.

"Это не наша война. Вы не будете защищать свою родину, дом или семью и не получите славы - только позор, унижение и смерть", - заметил Сахащик.
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Топ комментарии
+50
Респект!
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27.02.2022 16:18
+35
Це---ваша війна. Ви просто не на тому боці перебуваєте.
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27.02.2022 16:19
+33
рузкие - ******* биомусор
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27.02.2022 16:17
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рузкие - ******* биомусор
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27.02.2022 16:17 Ответить
Да. С ядерной бомбой.
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27.02.2022 16:42 Ответить
Так пусть засунут ее в сраку или ею самоубьются )Все,Мир другой -24Армия Мира добивает 2армию Мира -Украина уничтожает вяликою расейскую империю )
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27.02.2022 18:00 Ответить
Респект!
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27.02.2022 16:18 Ответить
Посадят десантника. В окупированной Белорусии по другому сейчас не бывает.
Мое уважение солдату.
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27.02.2022 16:29 Ответить
Он за границей.
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27.02.2022 16:31 Ответить
⚡️Конотоп. Россияне заходят на мясокомбинат, срывают замки. Переодеваются в гражданское, - Сумская областная военная администрация.
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27.02.2022 16:19 Ответить
Якщо він живе в Білорусі, це може коштувати йому життя.
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27.02.2022 16:22 Ответить
В последнее время живёт за границей- там бизнес.
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27.02.2022 16:29 Ответить
І що це міняє?
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27.02.2022 17:46 Ответить
Це---ваша війна. Ви просто не на тому боці перебуваєте.
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27.02.2022 16:19 Ответить
Абдалла за Свободу Навальному


@turkmendagz

·
46 мин



Все это ****** чистой воды и пропаганда что Россия умеет воевать. Ещё раньше Наполеон взял Москву и ушел поняв что в этих болотах делать нечего. Ещё раньше монголы 200 лет делали с ними что хотели. Все их умение воевать это когда море крови своей и чужой и тотальные разрушения.

Давайте подсчитаем как они воевали в ХХ веке.
Японская война-позорно проиграна
1 Мировая-позорно проиграна (Брестский мир)
2 Мировая-выиграна ценой чудовищных потерь и с помощью гигантской помощи США и Второго фронта.
Афганистан - позорное поражение.
Холодная война - проиграна.
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27.02.2022 16:20 Ответить
Я теперь уверен что немцев во вторую мировую гнали украинцы. А кацапы только в заградотрядах в спину им стреляли. Это видно по нынешней войне. Кто из нас солдат, а кто чмо.
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27.02.2022 16:35 Ответить
В 19 веке тоже было не очень. Войну 1812 года выиграл мороз и голод французов. Крымская война 1855 года с треском проиграна. Затяжная война против чукчей- проиграна ( да, да ! была и такая и там поражение !).

В 20 веке еще забыл : разгром от Польши в 1920 году. Поражение от Финляндии в 1918 году. Бесславная война против Финляндии в Зимней войне 1940 года.
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27.02.2022 19:49 Ответить
Да, настоящие офицеры есть везде
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27.02.2022 16:22 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:23 Ответить
Или прекрасное-путина удавят свои же.
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27.02.2022 16:39 Ответить
Бери власть в свои руки , люди за тобой пойду
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27.02.2022 16:24 Ответить
Білоруси, переходте/перелітайте кордон і здавайтесь! Воюйте з нами проти наволочі.
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27.02.2022 16:27 Ответить
на жаль--це не кіно "хоробре серце" де ірланці перейшли на бік шотланців
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27.02.2022 16:46 Ответить
Сильно... обидно, что дядька ничего не может сделать, кроме как попытаться донести словами.
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27.02.2022 16:28 Ответить
Людина честі.
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27.02.2022 16:29 Ответить
Спасибо.
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27.02.2022 16:32 Ответить
вот это дядька
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27.02.2022 16:33 Ответить
Руские спалили АН-225 "Мрія"
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27.02.2022 16:37 Ответить
Жаль,конечно,но построим дві Мрії,за їх репараційні кошти,та їх кістках.
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27.02.2022 16:40 Ответить
Сильная речь.

И очень важно дождаться понедельника, открытия рынков, чтобы увидеть всю глубину падения россии. Надеюсь, Зеленский на переговорах наших переговорщиков в Припяти просто будет тянуть время, а не идти на ненужные компромиссы. Наступление явно выдыхается, россиянам надо время на перегруппировку, подтягивание резервов, обеспечение поставок топлива и боеприпасов, прекращение паники и хаоса в своих ударных частях.
НЕЛЬЗЯ ИМ ЭТОГО ДАТЬ.
Поэтому Зеленский может вести переговоры только с целью затягивания вступления в полномасштабную войну Беларуси, но наши войска НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ в нанесении ударов по оккупантам. То есть это должно идти параллельными курсами.

Тем более, что Зеленского реально начинает уважать вся страна и весь мир.
ЗЕЛЯ - не испорти впечатление и не смажь победу !!!
Да, она ещё не достигнута, да, она ещё нескоро, да, через неделю, две или три мы будем говорить, что в первые три дня войны не знали, что это ещё цветочки, а дальше значительно тяжелее.
Но пойти на неприемлемые компромиссы сейчас, ОСОБЕННО В ЧАСТИ НЕЙТРАЛЬНОГО СТАТУСА УКРАИНЫ, - это значит, что жертвы парней за все 8 лет войны и последние 3 дня в частности не достигнут своей великой цели - реальной свободы этой страны, её реальной независимости, когда она делает то, что считает нужным, а не вынужденно соглашается на то, на чём настаивают её соседи.

Тяни время, Зеля, но ничего не обещай. А тем временем мобилизация и наступление на оккупантов.
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27.02.2022 16:39 Ответить
ЦЕ Западня для Зеленського..Як докричатись...Його можуть так виманити і вбити
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27.02.2022 16:48 Ответить
и каких целей рашка при этом достигнет? )
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27.02.2022 17:03 Ответить
Успокойтесь, никуда он не едет.
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27.02.2022 17:08 Ответить
А хто поiде?
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27.02.2022 17:16 Ответить
Вродесам не едет.С МИДахкто то.А с роиской стороны Медынский
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27.02.2022 17:04 Ответить
Слава ВСУ путлер-писюн капут!!!
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27.02.2022 16:47 Ответить
Да ребята, вот вам результат протестов с воздушными шариками, к вам поедут гробы, хотя скорее всего за трупами даже никто не приедет, как в Рашке, этот мусор никому не нужен - пушечное мясо
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27.02.2022 16:50 Ответить
Офіцери мали би вигнати засівшого лукашенка, він не має ЖОДНОГО права командувати військом.
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27.02.2022 16:50 Ответить
Слова настоящего офицера
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27.02.2022 16:51 Ответить
Молодець! Конкретний такий дядько.
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27.02.2022 16:52 Ответить
Так точно, товарищ полковник! Только пусть уже ваши бульбаши не приезжают к нам летом на море - ******** будут отгребать непомерно.
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27.02.2022 16:53 Ответить
это правда. номеров машин из болотного микромордора в Украине больше не будет. От слова совсем. пущай теперь на веки вечные болотные рабы на море лаптевых купаются.
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27.02.2022 17:09 Ответить
Будет море, но не для бульбашей. Пока вы не докажете делом, а не болтовней, что не в одной упряжке с Лукашенко.
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27.02.2022 23:01 Ответить
Только недавно подумал о том, что рашка, своей сегодняшней войной, полностью обнулила какие-то свои былые заслуги ( как они считают) и на сотни лет опозорила себя.
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27.02.2022 17:02 Ответить
В Берлине акция в поддержку почти полмиллиона человек, а в Праге все городские автобусы сегодня с украинскими флагами за лобовым стеклом.
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27.02.2022 17:06 Ответить
Прага не забывает советские танки в 50-х годах, когда была Пражская Весна.
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27.02.2022 17:41 Ответить
та пох.. это уже ваша война с кацапами против Украины и вы ответку от нас получите полюбасу !!
и говорить что - " невинаватаЯ я - кацап сам к нам пришел поздно !!"
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27.02.2022 17:11 Ответить
Uvazenije tokomu oficeru... vidna staraja zakalka VDV. ... teperesnije tam tolko golodrancy , po drugomu nenazvat
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27.02.2022 17:26 Ответить
РЕАЛЬНО, ЧЕСТЬ ИМЕЕТ.

ДЯКУЮ.
РЕСПЕКТ.
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27.02.2022 18:00 Ответить
Даже не смотрел видео, бо пока нет времени. Но судя по заголовку скажу прямо ГОВНО ты, а не подполковник. Ты обязан был быть примером, стать перед колонной своей ****** техники в своей ельне, или хер знает где ещё, и показать это тогда, а не когда вы ******** победу. ТЫ ГОВНО
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27.02.2022 18:38 Ответить
Он не сказал главного: идите на Минск!
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27.02.2022 20:11 Ответить
👍
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27.02.2022 19:00 Ответить
Звернення сильне, чесне, але подивимось, нажаль не тільки там а і в нас кінцеві , значущі рішення приймають люди абсолютно не прдатні ні за освітою, ні за досвідом роботи, взагалі без осмислення всієї проблеми в розвитку. Це не стосується бойових командирів ЗСУ. Це про політичних "временщиков", які в цей час хаотично пробують знаяти їх особистий гешефт в ситуаціїї з переговорами. З моєї точки зору орода втратила темп, тому люба заминка в процессі перемелювання біосміття тільки на на шкоду, вони без резервів в досяжності руки. Той хто дасть їм паузу для приведення до ладу буде прямим зрадником України. Критичної ситуайії для держави нема, навіть заберуть Київ, уряд буде діяти з Коломиї, нагонять бронесміття до Коломиї, загубивши по дорозі половину складу технічного та особового, "привіт рагулі" Уряд вже Тернополі, знов "эта песня хороша, начинай сначала" Тактика древня, так ще Король Данило з їх предками боровся. Якщо вперлися лаптеногі в географічну позначку, то то їх біда, наша справо професійно, розрахунково зменшувати поглів'я андрофагів, бо Геродот не помилявся.
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27.02.2022 19:01 Ответить
Респект і уважуха
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27.02.2022 22:08 Ответить
 
 