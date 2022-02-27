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Запорожская область (2246) диверсия (228) Энергодар (147)

Российская военная техника подошла к Энергодару, – мэр. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация по российскому вторжению в Энергодаре остается напряженной. В городе работают диверсионные группы.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"По состоянию на 14:30 ситуация в городе остается напряженной. В Днепрорудном и Васильевке идут бои. Вражеская техника возле Энергодара находится достаточно близко, перемещается постоянно, поэтому ситуация остается сложной. Уже в городе работают небольшие диверсионные группы, которые пытаются прорваться на объекты", – сказал городской голова.
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Топ комментарии
+11
Палити цапів разом з технікою.
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27.02.2022 16:31
+8
А чим зараз там у місті займаються чоловіки ??? Чому не йдуть до тероборони ???
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27.02.2022 16:30
+4
Зайти то ця техніка в Украну зайшла, але чи живою вийде
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27.02.2022 16:42
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А чим зараз там у місті займаються чоловіки ??? Чому не йдуть до тероборони ???
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27.02.2022 16:30 Ответить
Це про Днепр відьповідь корбану:
Ну ну подивимось, думаєш плити, строй мусор та блоки по городу пороскладав і танки не проїдуть до мінори?
був у обл и рай военкоматах якийсь полкан в зеленом нательніке - ідіте отсюда, хлопцю 20 год на вігляд - іді к мамке... про тер. оборону - не не чули, про зброю не не чули "мьі только контрактами занимаемся" идите на ляшка попеля 14 там террьі или в свой рай.
пішли в свій рай майор вийшов з автоматом каже про ляшку попеля не знаю їдьте в АНД район. Питаємо а куди там їхати район великий, каже не знаю... усе занавес.
В оруж магазинах зброю продають тільки по зельонке, зельонку вже три дні не видають і все дно оформлення не менше чим півтори неділі - це після здачі всіх доків і ці рай не прцюють або не приймають - ну усе писець.
ну ну "поглядім як ви защитите... чи уже все порешали чи проплатили и дагаварились"?
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27.02.2022 16:37 Ответить
Палити цапів разом з технікою.
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27.02.2022 16:31 Ответить
Чем???? Калашами?
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27.02.2022 17:36 Ответить
Твари захватят и будут шантажировать, надо их опередить и сказать, что будем взрывать мы , пускай убираются.
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27.02.2022 16:32 Ответить
Тю так щей довго йшли, з криму випустили ж без спротиву, тіпа там степ там нема прикриття і ніде ховатися - не ну за ** ись і що зараз заспіваєте?
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27.02.2022 16:33 Ответить
Зайти то ця техніка в Украну зайшла, але чи живою вийде
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27.02.2022 16:42 Ответить
*****, что с югом? Ясно - Киев, Харьков, это, конечно, серьезно. Но тут же как на параде едут, под Запорожьем уже.
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27.02.2022 16:44 Ответить
сдача!!! поэтому ***** запросил перемовын!
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27.02.2022 17:04 Ответить
и так понятно Зеленский с дЕрмаком и Арестовичем сдал ЮГ еще до начала вторжения
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27.02.2022 18:46 Ответить
От кляті таргани. Поспішають до понеділка. Бо зараз 1 бакс коштує 84 *****, а завтра понад 100 буде
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27.02.2022 17:14 Ответить
уже в Тинькоф 153
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27.02.2022 18:47 Ответить
может он специально на киев все посылает
а потом возьмет и типа скажет мне и юга хватит
не соглашаться нинакакие условия
только полная деоккупация крыма и донбасса
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27.02.2022 17:25 Ответить
Юг и так почти весь его. Доступ к воде уже есть.. Мариуполь только остался.. - вот уже и коридор.. Кстати и до Запорожья уже 40 км осталось...
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27.02.2022 17:39 Ответить
не для этого украинцы стоят и сражаются
чтобы сдать еще больше
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27.02.2022 17:52 Ответить
юг будем отбивать санкциями и табакеркой
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27.02.2022 18:48 Ответить
***** ПІЗДЄТЬ на ПІВДЕНЬ. Сьогодні щоб отримати зброю вийшло все Запоріжжя - чоловіки та жінки !!! Запорізька область це УКРАЇНА !!!! І ще раз - НЄ РІЗДЕТЬ !
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27.02.2022 18:03 Ответить
О расположение наших войск вам не рассказать ?
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27.02.2022 19:32 Ответить
нет ни в коем случае просто как то тревожно учитывая как легко проходят оккупатны по югу
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27.02.2022 19:34 Ответить
Нам тоже не весело, но "Все буде Україна! "
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27.02.2022 19:52 Ответить
Подивіться як в м.Дніпорудне не впустили танки на трасі чоловіки начолі з мером- без зброї ! І таких прикладів дуже багато !!! Так що на південь не піздіть !
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27.02.2022 18:20 Ответить
 
 