Российская военная техника подошла к Энергодару, – мэр. ВIДЕО
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Ситуация по российскому вторжению в Энергодаре остается напряженной. В городе работают диверсионные группы.
Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"По состоянию на 14:30 ситуация в городе остается напряженной. В Днепрорудном и Васильевке идут бои. Вражеская техника возле Энергодара находится достаточно близко, перемещается постоянно, поэтому ситуация остается сложной. Уже в городе работают небольшие диверсионные группы, которые пытаются прорваться на объекты", – сказал городской голова.
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Ну ну подивимось, думаєш плити, строй мусор та блоки по городу пороскладав і танки не проїдуть до мінори?
був у обл и рай военкоматах якийсь полкан в зеленом нательніке - ідіте отсюда, хлопцю 20 год на вігляд - іді к мамке... про тер. оборону - не не чули, про зброю не не чули "мьі только контрактами занимаемся" идите на ляшка попеля 14 там террьі или в свой рай.
пішли в свій рай майор вийшов з автоматом каже про ляшку попеля не знаю їдьте в АНД район. Питаємо а куди там їхати район великий, каже не знаю... усе занавес.
В оруж магазинах зброю продають тільки по зельонке, зельонку вже три дні не видають і все дно оформлення не менше чим півтори неділі - це після здачі всіх доків і ці рай не прцюють або не приймають - ну усе писець.
ну ну "поглядім як ви защитите... чи уже все порешали чи проплатили и дагаварились"?
а потом возьмет и типа скажет мне и юга хватит
не соглашаться нинакакие условия
только полная деоккупация крыма и донбасса
чтобы сдать еще больше