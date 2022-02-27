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Мужчина в Бердянске голыми руками переносит мину российских оккупантов, которую войска РФ установили у моста. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Бердянске мужчина голыми руками переносит мину российских оккупантов, которую нашли у моста и домов.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
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+41 Kristobal Juan
показать весь комментарий27.02.2022 16:27
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показать весь комментарий27.02.2022 16:39
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В местных санаториях полно беженцев на машинах, у многих автоматы в багажниках. Они там пьют, ржут, заявляя - "пусть бедные воюют."
Людям НУЖНА ПОМЩЬ, вот и всё! И не одна я об этом пишу.
https://www.youtube.com/watch?v=TaKcxohUt-E