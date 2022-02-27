РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15414 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
39 371 48
Бердянск (401) война (46847) Запорожская область (2246) Геращенко Антон (1438)

Мужчина в Бердянске голыми руками переносит мину российских оккупантов, которую войска РФ установили у моста. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Бердянске мужчина голыми руками переносит мину российских оккупантов, которую нашли у моста и домов.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41
Яйца настоящие, стальные
показать весь комментарий
27.02.2022 16:27
+37
Увидите такую , лучше не трогайте , часто под ней ещё мина , а вообще она для поражения техники , усилие на детонаторе - 350 кг , наступишь не взорвёшся
показать весь комментарий
27.02.2022 16:29
+24
Да подней могла быть так называемая мина "сюрприз МС 1-5", ставится на неизвлекаемость, не геройствустве без знаний.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яйца настоящие, стальные
показать весь комментарий
27.02.2022 16:27 Ответить
Браво!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 16:51 Ответить
С языка снял!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 16:58 Ответить
с победитовым сердечником
показать весь комментарий
27.02.2022 17:38 Ответить
Гораздо больше яйца у того кто рядом идет и снимает.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:57 Ответить
Увидите такую , лучше не трогайте , часто под ней ещё мина , а вообще она для поражения техники , усилие на детонаторе - 350 кг , наступишь не взорвёшся
показать весь комментарий
27.02.2022 16:29 Ответить
Да подней могла быть так называемая мина "сюрприз МС 1-5", ставится на неизвлекаемость, не геройствустве без знаний.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:39 Ответить
Чоловіку по тій міні можна було ще і лобом постукати , нічого б не сталося .Вона протитанкова
показать весь комментарий
27.02.2022 16:29 Ответить
учитывая тот факт что она сделана рук@оми, лучше не рисковать
показать весь комментарий
27.02.2022 17:19 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 17:27 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 16:31 Ответить
С Херсоном надо срочно решать! Где генштаб и главнокомандующий??
показать весь комментарий
27.02.2022 16:48 Ответить
Фашисти грабят цветок Украины.

В местных санаториях полно беженцев на машинах, у многих автоматы в багажниках. Они там пьют, ржут, заявляя - "пусть бедные воюют."
показать весь комментарий
27.02.2022 16:53 Ответить
Пожалуйста, НЕ давайте моему посту исчезнуть! Какая-то мразь его отправляет постоянно ВЕЗДЕ в спам(((
показать весь комментарий
27.02.2022 17:10 Ответить
Ира. пе провоцируй . Мы на побережье находимся точно в таком положении, и так же окупированы мордвой. А пост твой я сотру. И вообще ты уходишь в бан как кацапская подстилка и провокаторша.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:22 Ответить
За что? За то, что люди просят в Херсоне помощи! Я Вам искренне сочувуствую! Но я же Вас не оскорбляла! Что Вы несёте вообще?
Людям НУЖНА ПОМЩЬ, вот и всё! И не одна я об этом пишу.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:26 Ответить
ну так помогайте. что, местных никого нету? У нас уже давно в магазинах ни хлеба ни круп ни денег нету и никто ни скулит.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:28 Ответить
Я вообще в другом городе нахожусь!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 17:31 Ответить
а я и не писал где я нахожусь. это пока не важно. вот погда прийдут наши, тогда все и вспомним.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:37 Ответить
это боты ольгинские поналезли
показать весь комментарий
27.02.2022 18:30 Ответить
пока русню от киева не отгонят движения на юге не будет. из одессы резервы нельзя оттягивать т.к. там есть гнойник- приднестровье. Как только от севера русню уберут то кацапня сама побежит теряя удмуртов на юг. Так ведь было уже во вторую мировую. А дальше - десант в Евпаторию и первые два удара по мосту и джанкою с армянском. Никто уже не будет останавливаться на границе с крымом. И вот тогда начнется поголовная резня кацапни на крыме, кто не успеет свалить на мордовию.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:19 Ответить
Тер.оборона Одессы уже могла бы два раза занять Приднестровье, два раза! Там в Приднестровье ничего нет, три калеки. Русня не идет на Одессу, они могут проводить отвлекающие маневры (подо..рать), но задача их южной групировки блокада Киева.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:45 Ответить
с пмр ом еще разберемся, окончательно и безповоротно. А с другой стороны днестра румыны и молдаване устроят на русню охоту.
показать весь комментарий
27.02.2022 17:49 Ответить
нихрена не нравится, просто надо что то делать
показать весь комментарий
27.02.2022 17:42 Ответить
Вас ніколи не покинуть. Ви в себе вдома, в Україні. Організовуйте опір будь-якими засобами і чекайте.
показать весь комментарий
28.02.2022 11:29 Ответить
Сьогодні, щоб постійно мене пхало в спину, виявилось то яйця цього чоловіка.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:32 Ответить
То яйця ***** були . Ну ти соснув пісюн ***** чи тільки у ві сні сосеш ????
показать весь комментарий
27.02.2022 16:46 Ответить
Невідомому справжньому чоловіку-респект...
показать весь комментарий
27.02.2022 16:35 Ответить
Он похож на ватника, но молодец конешно. Хай несет мину аж до Москвы
показать весь комментарий
27.02.2022 17:49 Ответить
Слава Герою!
показать весь комментарий
27.02.2022 16:37 Ответить
плохо видно, но похоже она без детонатора просто на мессте детонатора крышка
показать весь комментарий
27.02.2022 16:38 Ответить
Можно было проще с помощью магнита и веревки стащить в безопасное место
показать весь комментарий
27.02.2022 16:42 Ответить
Постоянного или на батарейке?
показать весь комментарий
27.02.2022 16:59 Ответить
Руки витягувати вперед нема сенсу. Чисто підсвідомість каже, що подальше від корпусу тримати треба.
показать весь комментарий
27.02.2022 16:46 Ответить
Несоблюдение техники безопасности. Капец. За такое руки поотрывать надо
показать весь комментарий
27.02.2022 16:46 Ответить
капец....и сигаретка ))))
показать весь комментарий
27.02.2022 17:11 Ответить
Курение убивает!
показать весь комментарий
27.02.2022 18:14 Ответить
хоть бы не споткнулся
показать весь комментарий
27.02.2022 17:17 Ответить
люди,что там с переговорами?????
показать весь комментарий
27.02.2022 17:40 Ответить
Второй ватоплан мордвы свален с помощью жала на Херсонщине

https://www.youtube.com/watch?v=TaKcxohUt-E
показать весь комментарий
27.02.2022 17:41 Ответить
Он ещё и кукрт при этом!...
показать весь комментарий
27.02.2022 17:43 Ответить
Вот самый момент заморачиваться о вреде никотина !
показать весь комментарий
27.02.2022 18:02 Ответить
Свинособаки уже зашли в Бердянск, зачищают город... - А пленные в других местах говорят, что они не при делах... Вранье!!
показать весь комментарий
27.02.2022 17:43 Ответить
пошел с миной на Москву
показать весь комментарий
27.02.2022 17:51 Ответить
Нельзя так делать. Лучше оградить и по возможности вызвать саперов
показать весь комментарий
27.02.2022 17:57 Ответить
Мужик ти геройський псих!!!!!!!! Добре що під нею не було подарунку!!!!! Молодець!!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 17:57 Ответить
КРАСАВЕЦ !!! МИНУ НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ, А КУРИТЬ МОЖНО !)
показать весь комментарий
27.02.2022 17:59 Ответить
 
 