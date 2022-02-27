РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15414 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
28 024 8
Харьков (6531) Жадан (74)

"Что я, брошу все свое здесь? Буду стоять!": Жадан и Гамлет не уедут из родного Харькова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Писатель и поэт Сергей Жадан и художник Гамлет Зиньковский сообщили, что они не намерены эвакуироваться из родного Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в Твиттер-канале Сергея Жадана. По его словам, они случайно встретились на улице.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.02.2022 17:14 Ответить
Наш военторг - комиссионка
показать весь комментарий
27.02.2022 17:20 Ответить
"Мама мене вчила що зневіра - це зло. З пекла мене виженуть за мат та бухло" - "Жадан і Собаки ", "Мальви"

Також піднімають дух твори групи "Zwyntar" - Госпел, Джонні, Човен
показать весь комментарий
27.02.2022 17:41 Ответить
ха,прикольно ! я вот тут подумал чуток,а что если нато замутить спец операцию например у бульбашей.там же гражданин лукашенко не презик
показать весь комментарий
27.02.2022 18:00 Ответить
ja nadejus shto tak i bude
показать весь комментарий
27.02.2022 18:06 Ответить
всем, кто остались - респект! привет из Киева
показать весь комментарий
27.02.2022 18:04 Ответить
держіться, хлопці!
показать весь комментарий
27.02.2022 18:09 Ответить
Хай вам щастить хлопці! Бережіть себе!

PS: Лія Ахеджакова повідомила, що вона переказала 10000 доларів для ВСУ. Теж сміливий поступок в умовах фашистського режиму. Респект.
показать весь комментарий
27.02.2022 23:04 Ответить
 
 