"Что я, брошу все свое здесь? Буду стоять!": Жадан и Гамлет не уедут из родного Харькова. ВИДЕО
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Писатель и поэт Сергей Жадан и художник Гамлет Зиньковский сообщили, что они не намерены эвакуироваться из родного Харькова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в Твиттер-канале Сергея Жадана. По его словам, они случайно встретились на улице.
А кого я зустрів pic.twitter.com/mBiuIDvG83— Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) February 26, 2022
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PS: Лія Ахеджакова повідомила, що вона переказала 10000 доларів для ВСУ. Теж сміливий поступок в умовах фашистського режиму. Респект.