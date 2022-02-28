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"Вперед за Україну, за матінку єдину...Ми захистим і вбережемо вас!" - танкисты, защищающие Харьков, в перерыве между боями поют. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Наши танкисты, защищающие Харьков, в перерыве между боями поют невероятно красивую песню об Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

В тексте есть следующие слова: "Вперед за Україну, за матінку єдину. За сім'ї наші, що чекають нас. Ми підемо у битву, ми станемо стіною. Ми захистим і вбережемо вас".

Также смотрите: "Мы не отдадим Украину": Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+44
Ви Наша Сила Ви Наша Украiна!
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27.02.2022 18:12
+22
Красавчік!!
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27.02.2022 18:12
+21
Молодці хлопці!!!!! Бережіть Україну!!!! Слава Україні!!!! Вам ЗСУ Слава!!!!!!
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27.02.2022 18:14
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Ви Наша Сила Ви Наша Украiна!
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27.02.2022 18:12 Ответить
Сумніваюсь, що без дозволу Бульбенфюрера він зумів би писнути. Бацька сам не хоче їх посилати в Україну на погибель.
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27.02.2022 18:24 Ответить
Слава , ЧЕСТЬ , ЛЮБОВЬ И ХВАЛА , наши Герои ! Какой ГОЛОС ! ФАНТАСТИЧНЫЕ КРАСАВЦЫ !!!
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27.02.2022 18:26 Ответить
Красавчік!!
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27.02.2022 18:12 Ответить
Вау.
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27.02.2022 18:13 Ответить
Молодці хлопці!!!!! Бережіть Україну!!!! Слава Україні!!!! Вам ЗСУ Слава!!!!!!
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27.02.2022 18:14 Ответить
І бережіть себе !
Завершимо війну -
на міжнародних конкурсах заспіваєте пісню свою !
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27.02.2022 19:52 Ответить
ГЕРОІ !!!! Героям слава !!! Все буде Украіна!!!
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27.02.2022 18:14 Ответить
ДЯКУЄМО!!!! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА
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27.02.2022 18:16 Ответить
Молодець. Надихаюче!
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27.02.2022 18:16 Ответить
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦Мрію якнайшвидше потиснути руку кожному з Вас на параді в честь перемоги над окупантами.
Дякую Вам. З нами Бог.
Молюся і вірю

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.02.2022 18:16 Ответить
Храни вас Бог парни
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27.02.2022 18:18 Ответить
Яка пісня гарна!Хлопчики,рідні наші герої,нехай мати Божа береже вас!Слава Україні!
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27.02.2022 18:20 Ответить
впевнений що цей хлопака і на своєму сталевому "інструменті" грає так само віртуозно
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27.02.2022 18:21 Ответить
харьковчане - красавчики!!!
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27.02.2022 18:25 Ответить
Чудав пісня! Які в нас талановиті люди! Боронь їх Боже!
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27.02.2022 18:25 Ответить
Бережи вас Господь Бог!
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27.02.2022 18:32 Ответить
Я плачу
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27.02.2022 18:32 Ответить
Слава Героям! Хлопці, бережіть себе, ми з вами, ми єдині. Слава Україні!
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27.02.2022 18:33 Ответить
козацькому роду- нема переводу.
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27.02.2022 18:34 Ответить
Дяки
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27.02.2022 18:34 Ответить
Гарно заспівав
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27.02.2022 18:35 Ответить
Якщо є талант то у всьому, і на гітарі грати і кацапів на той світ відправляти
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27.02.2022 18:38 Ответить
СУПЕР!!!
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27.02.2022 18:41 Ответить
Слава Гером!!! Хлопці, ви неймовірні!!!!
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27.02.2022 18:42 Ответить
Віримо у перемогу! Хай Бог вас всіх охороняє!
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27.02.2022 18:52 Ответить
Ви наша опора, надія і гордість!!!! Слава Україні!!! Слава нації!!!!
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27.02.2022 19:52 Ответить
Новий гімн української армії. Слава Україні
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27.02.2022 19:53 Ответить
Бережіть цього хлопця, в мирний час він ще заспіває в "Ранку з 1+1"🎻
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27.02.2022 19:56 Ответить
I translated the song as good as I could into English and posted it on my Instagram. Hope it will reach as many as possible! We are Ukraine!

Check out and forward to others: theofficialbordkovyc
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28.02.2022 15:17 Ответить
theofficialbordkovych
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28.02.2022 15:18 Ответить
 
 