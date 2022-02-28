"Вперед за Україну, за матінку єдину...Ми захистим і вбережемо вас!" - танкисты, защищающие Харьков, в перерыве между боями поют. ВИДЕО

Наши танкисты, защищающие Харьков, в перерыве между боями поют невероятно красивую песню об Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

В тексте есть следующие слова: "Вперед за Україну, за матінку єдину. За сім'ї наші, що чекають нас. Ми підемо у битву, ми станемо стіною. Ми захистим і вбережемо вас".

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