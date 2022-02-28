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"Нас отправляют на убой": Военные РФ делятся между собой впечатлениями от встречи с ВСУ и украинцами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные рассказывают об ужасных потерях в рядах и низком уровне обеспечения армии РФ.
Об этом сообщает Воздушное командование "Захід" Воздушных Сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Olga Light
показать весь комментарий28.02.2022 07:44 Ответить Мне нравится 0
Ігор Щур
показать весь комментарий28.02.2022 09:29 Ответить Мне нравится 0
kinburn kosa
показать весь комментарий03.05.2022 09:28 Ответить Мне нравится 0
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Только Джавелины, 7,62 и коктейли Молотова)
і також пишуть що Військові Білорусі уже просять політичного притулку в Україні