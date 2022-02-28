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"Нас отправляют на убой": Военные РФ делятся между собой впечатлениями от встречи с ВСУ и украинцами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные рассказывают об ужасных потерях в рядах и низком уровне обеспечения армии РФ.

Об этом сообщает Воздушное командование "Захід" Воздушных Сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+90
А вы суки думали вас тут хлебом и солью встретят?)
Только Джавелины, 7,62 и коктейли Молотова)
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27.02.2022 18:18
+73
В Білорусы зараз вирубили інтернет там великі мітинги
і також пишуть що Військові Білорусі уже просять політичного притулку в Україні
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27.02.2022 18:19
+47
Беларусам самый раз перейти на нашу сторону заодно поможем и ихнего Бульбофьрера набутылить
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27.02.2022 18:25
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Це так приємно, читати, як українці перемагають чеченців. Так тримати! Головне, щоб Путін кнопочку не натиснув. Слава Україні! Героям слава!
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28.02.2022 07:44 Ответить
удачи лохи
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28.02.2022 09:29 Ответить
Це відео місячної давності. Що за непрофесіоналізм?
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03.05.2022 09:28 Ответить
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