Российский оккупант: "Мама, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем". ВИДЕО

Захваченные в плен русские оккупанты обращаются к своим матерям с просьбой забрать их из Украины.

Соответствующее видео СБУ публикует Военное телевидение Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Меня подбили свои в голову. Украинские медики дали мне помощь. Мам, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем, которые ничего не сделали плохого", - говорит один из оккупантов.

"Был отправлен воевать с братским народом по преступному приказу нашего президента. Мама, пожалуйста, верни меня домой. Я не хочу здесь больше находиться", - добавляет другой.