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Российский оккупант: "Мама, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Захваченные в плен русские оккупанты обращаются к своим матерям с просьбой забрать их из Украины.
Соответствующее видео СБУ публикует Военное телевидение Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Меня подбили свои в голову. Украинские медики дали мне помощь. Мам, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем, которые ничего не сделали плохого", - говорит один из оккупантов.
"Был отправлен воевать с братским народом по преступному приказу нашего президента. Мама, пожалуйста, верни меня домой. Я не хочу здесь больше находиться", - добавляет другой.
Топ комментарии
+63 Raritet Szlachta
показать весь комментарий27.02.2022 19:50
+59 Святий великомученик Чєрвiк 25% об.
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+47 Ksenia VB
показать весь комментарий27.02.2022 19:55
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#Україна сама стримувала #Росію атаки 3 дні і ночі. Не в змозі зруйнувати українських військових, Росія зараз атакує цивільне населення, ядерні об'єкти. #США і #НАТО повністю підтримують українських військових і вводять заборонену для польотів зону, щоб запобігти катастрофі.
отрубите ему правую руку , чтоб на всю жизнь память осталась у кацапов