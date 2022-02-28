"А ми тую Червону калину підіймемо": Лидер "Бумбокса" Андрей Хливнюк защищает родину в тробороне Киева. ВИДЕО

Музыкант, лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк защищает Украину в рядах территориальной обороны Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Анатолий Штирлиц выложил на своем Телеграмм-канале видео, как Хливнюк на фоне Софии Киевской исполняет гимн Украинских сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина".