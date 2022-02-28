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В Николаевской области члены российской ДРГ сдались местным жителям, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Четверо военных, предварительно 33 полка из Волгоградской области, в возрасте от 18 до 29 лет, после боя и разгрома их колонны на границе с Херсонщиной сложили оружие и сдались местным жителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Говорят, думали, что приехали на учебу, а когда увидели что происходит, решили сдаться. У диверсантов изъяли документы, сейчас указанных лиц тщательно проверяют, выясняются все обстоятельства", - говорится в сообщении.

В целом, подчеркивают в полиции, ситуация с правопорядком в области под контролем правоохранителей.

Смотрите также: Двое военных РФ в Харьковской области попросили солярку у полицейских: Их задержали.. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+63
Харків отримало додаткове озброєння

Волонтер Роман Донік

Вже можна про це казати.
В Харків зайшов довгоочікуваний конвой.
Протитанкові засобі NLAW, SMAW-D, Javelin від союзників. ПЗРК Stinger і дуже багато всяких смачних приправ для смажених асвабадітєлей. Рахунок йде на сотні штук кожної номенклатури. Складність була в тому, що груз прийшов колоною з-за кордону, був перевантажений в цивільні вантажівки (щоб не побили авіацією та ракетами і не захопили ДРГ), та з великою небезпекою доставлений в місто. Зараз формуються мобільні групи винищувачів танків та всякого металевого брухту з РФ. Вже йде навчання користувачів.
Чому пишу про це? Бо це вже не таємниця.
Бо ворог повинен знати, коли він буде їхати на Харків, що під кожним кущем є вірогідність зустріти нашого гранатометника. І ще. Ми знаємо що російськи солдати знають, що прийшли вбивати Українців, а не на навчання. Тому жалю не буде.

За нами перемога
https://t.me/operativnoZSU/9366
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27.02.2022 21:12
+37
хватит слушать эту их слезливую мантру... учения? не знали? но с боевыми патронами! вы - военные преступники, голота...
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27.02.2022 21:13
+32
То есть Харьков отбили старым совковым оружием. А теперь там новенькое оружие. Чую, тому фонду, что обещал по 500-1000 уе за кацапский чермет придется раскошелится
Удачной охоты, герои! Пусть Бог хранит вас.
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27.02.2022 21:20
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- Ты сало ешь?
- Нет, не ем.
- Чего тогда приехал сюда?!
==
Я под столом!
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27.02.2022 22:30 Ответить
КУДА ИХ ДЕВАТЬ !? РАЗВЕ ЧТО КАК ПОДСАДНЫХ УТОК ПУСКАТЬ !)
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27.02.2022 23:35 Ответить
На удобрения, скотов !!!!
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28.02.2022 00:19 Ответить
Валите фашистов !!!
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28.02.2022 00:17 Ответить
Сала не видать, можем дать салупу.
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28.02.2022 00:49 Ответить
это те щасливчики которые засцали заходить в Херсон и отправились по объездной к Николаеву. там мало сдавшихся было. разбежавшихся добивали местные. они сами по пригородных домах шастали в поисках пищи и гражданской одежды.
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28.02.2022 01:24 Ответить
Дурку включают. Опять про "учения" трындят... Про "сало" понравилось Допрашивающий с юмором.
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28.02.2022 01:33 Ответить
Ах ти ж падло!!! Приїхав мій Херсон палить????
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28.02.2022 02:25 Ответить
Николаевская область это вам не Киев, там народ попроще, поэтому берцы с одного "освободителя" уже сдернули
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28.02.2022 03:22 Ответить
Коли ворог не здається, його знищують.
Слава Нації!!!
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28.02.2022 03:51 Ответить
Жить хотят тварюки ....
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28.02.2022 06:24 Ответить
- Куда Козлов этих деть?
- Отправить на заминированные территории, пусть там посуться
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28.02.2022 06:57 Ответить
... цю байку - єхалі на учєнія, нєзнаєм, написав їм сурков в воєнном уставі.
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28.02.2022 07:33 Ответить
Мляво щось орки в полон здаються,треба як діди - мільонами!
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28.02.2022 07:54 Ответить
Вышли, суки, в реальный мир, а то жили в маскараде из колорадских тряпочек, 9-го мая и картонного рейхстага. Можемповторяльщики, ** их мать. Реальность бьет жестоко
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28.02.2022 10:19 Ответить
В Николаеве изобрели новый способ борьбы с мародёрами - это шедевр - https://novosti-n.org/news/V-Nykolaeve-pojmaly-marodera-zhytely-snyaly-s-nego-shtani-y-prymotaly-k-stolbu-foto--235790
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28.02.2022 13:23 Ответить
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