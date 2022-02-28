Число задержанных на акциях протеста в Беларуси сегодня превысило 180 человек. ВИДЕО

В Беларуси в воскресенье задержаны на акциях протеста, в том числе возле избирательных участков, где проходило голосование на референдуме по изменению Конституции, более 180 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".

"Правозащитникам известны фамилии 182 задержанных сегодня в Беларуси", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, задержания прошли в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске, Могилеве, Барановичах, Лиде, Полоцке, Новополоцке, Жодино, Светлогорске, Заславле, Бобруйске, Докшицах.

Оппозиция призвала противников властей собраться в воскресенье днем у избирательных участков и выразить протест в связи с агрессией РФ против Украины.





Она также призвала своих сторонников собраться на акцию протеста возле Генштаба белорусской армии. По информации очевидцев, собравшиеся были разогнаны силовиками.

Голосование на референдуме завершилось в 20 часов. Референдум уже признан состоявшимся, поскольку проголосовали более половины избирателей. По состоянию на 18 часов явка избирателей составила 74,86%, сообщили в Центризбиркоме Беларуси.

Кроме того, были митинги и за поддержку войны с Украиной. Имело место противостояние двух демонстраций: