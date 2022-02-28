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Беларусь (7526) война (46875) протест (5755)

Число задержанных на акциях протеста в Беларуси сегодня превысило 180 человек. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Беларуси в воскресенье задержаны на акциях протеста, в том числе возле избирательных участков, где проходило голосование на референдуме по изменению Конституции, более 180 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".

"Правозащитникам известны фамилии 182 задержанных сегодня в Беларуси", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, задержания прошли в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске, Могилеве, Барановичах, Лиде, Полоцке, Новополоцке, Жодино, Светлогорске, Заславле, Бобруйске, Докшицах.

Оппозиция призвала противников властей собраться в воскресенье днем у избирательных участков и выразить протест в связи с агрессией РФ против Украины.


Она также призвала своих сторонников собраться на акцию протеста возле Генштаба белорусской армии. По информации очевидцев, собравшиеся были разогнаны силовиками.

Голосование на референдуме завершилось в 20 часов. Референдум уже признан состоявшимся, поскольку проголосовали более половины избирателей. По состоянию на 18 часов явка избирателей составила 74,86%, сообщили в Центризбиркоме Беларуси.

Кроме того, были митинги и за поддержку войны с Украиной. Имело место противостояние двух демонстраций:
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Топ комментарии
+21
Им надо уже ни акцию проводить, а валить Луку. Сейчас Пуйло ему хер чем поможет. Сябры не упустите шанс.
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27.02.2022 21:11
+12
РИА Новости случайно опубликовало заранее подготовленную статью к "концу операции" 26-го февраля.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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27.02.2022 21:14
+10
Тварье рашистское
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27.02.2022 21:23
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Им надо уже ни акцию проводить, а валить Луку. Сейчас Пуйло ему хер чем поможет. Сябры не упустите шанс.
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27.02.2022 21:11 Ответить
В Гомель продолжают прибывать колонны грузовиков с ранеными оккупантами. https://t.me/charter97_org/63887
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27.02.2022 21:13 Ответить
які ще 300е коли вони пускають автобус з дітьми та жінками попереду колони бронехівники? щоб вони повернулися та продовжили вбивати?
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27.02.2022 22:56 Ответить
РИА Новости случайно опубликовало заранее подготовленную статью к "концу операции" 26-го февраля.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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27.02.2022 21:14 Ответить
Тварье рашистское
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27.02.2022 21:23 Ответить
Сказочные долбо_бы
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27.02.2022 22:01 Ответить
не удивлюсь что русня напечатала медальки типа "за взятие Киева"
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28.02.2022 08:47 Ответить
Бульбофюрер своєю жагою влади підставив всю країну. Якщо сябри зараз проковтнуть, будуть разом з Лукою у лайні плавать.
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27.02.2022 21:16 Ответить
Ага, ще той довбойоб з слуги народа Шевченко, так якісно відлизува бульбофюреру.
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28.02.2022 08:59 Ответить
Дякувати Богу, більше ніж 180 людей в Бєларусі мають гідність
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27.02.2022 21:16 Ответить
У "бялорусов" вторая серия?? Ну ну!!! Тапочки снимайте, цветы приготовьте!!!
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27.02.2022 21:20 Ответить
Скоро подснежниками полицию и армию закидают.
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27.02.2022 22:51 Ответить
Референдумом озабочены. Завтра Путин пнёт Луку. чтобы он вторгся в Украину и у вас буду совсем другие проблемы. Ба-альшие проблемы. Тогда та военная инфраструктура, что вы предоставляете кацапне для убийства украинцев станет официально законной военной целью для ВСУ.
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27.02.2022 22:26 Ответить
БЯЛАРУССКИЕ СЦЫКУНЫ !!! ВЫ ЕЩЕ ХУЖЕ РАШИСТСКИХ ФАШИСТОВ-ПРЕДАТЕЛИ !!!
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28.02.2022 00:09 Ответить
180-єто круто !!!
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28.02.2022 00:24 Ответить
В общем,ваша зеля,ребятки,и в в войну обосцалась....Слава нашим Людям!
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28.02.2022 00:32 Ответить
Лукашенко здурів. І вже давно.
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28.02.2022 03:54 Ответить
Сегодня первая серия белорусских фашистов. Обратно - только 200.
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28.02.2022 05:12 Ответить
... боягузи, яким подобається жити під кнутом у недофюрера, було чути поодинокі вигуки інші мовчали,- це не народ, а бидломаса.
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28.02.2022 07:20 Ответить
Более 500 задержанных
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28.02.2022 12:17 Ответить
 
 