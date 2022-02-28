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война (46875) Чернигов (793)

Оккупанты разрушили здание старейшего кинотеатра Чернигова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

От здания, в котором находился Черниговский областной молодежный центр, остались одни руины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Здание расположено на Красной площади – центральной площади Чернигова.

Так оно выглядело раньше.

Оккупанты разрушили здание старейшего кинотеатра Чернигова 01

Так оно выглядит сейчас.
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Топ комментарии
+76
Они пришли грабить, насиловать и убивать...логичное завершение их жизненного пути. Ни капли жалости к дохлому оккупанту. Душа выгорела и очерствела

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27.02.2022 21:22
+50
Никогда не была слабонервной, а сейчас так и вообще эти фотки дохлых кацапов и всяких бурятов радуют и хочется их рассматривать во всех подробностях.
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27.02.2022 21:24
+38
В мене нічого не зачерствіло. Згадайте, як ще на початку війни вони постили фотографії наших убитих солдат зі спущеними штанами, з обрізаними обличчями... Згадайте підара-садиста Мільчакова і йому подібних. Інтернет все пам'ятає.
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27.02.2022 21:27
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Они пришли грабить, насиловать и убивать...логичное завершение их жизненного пути. Ни капли жалости к дохлому оккупанту. Душа выгорела и очерствела

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27.02.2022 21:22 Ответить
Никогда не была слабонервной, а сейчас так и вообще эти фотки дохлых кацапов и всяких бурятов радуют и хочется их рассматривать во всех подробностях.
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27.02.2022 21:24 Ответить
а я брезгую
как давленьіми тараканами или колорадскими жуками
в мешок и минус один мешок в 45 000 закупленьіе РФ для их трупов
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27.02.2022 21:37 Ответить
А я наслаждаюсь а потом да, в мешок.
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27.02.2022 21:41 Ответить
повбивала б
на сусідній вулиці диверсанта спіймали
і - дякувати Богу, що спіймали
воно хотіло багатоповерхівку рвонути

роздерла б як зла мавпа газету "Ізвєстія"
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27.02.2022 21:47 Ответить
а собачек покормить? Ты не любишь животных?
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28.02.2022 01:32 Ответить
але розірвала б чемненько - в мішок і до контейнеру як побутові відходи
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27.02.2022 21:49 Ответить
А я навпаки, до недавна взагалі уникав такого контенту (навіть на ДТП не дивився), а тепер переглядаю с приємністю і оптимізмом.
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28.02.2022 00:07 Ответить
Ніколи в житті не думав що буду радіти як дитя "смайлику" від своїх й виглядом дохлого рюсскага!
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28.02.2022 01:06 Ответить
В мене нічого не зачерствіло. Згадайте, як ще на початку війни вони постили фотографії наших убитих солдат зі спущеними штанами, з обрізаними обличчями... Згадайте підара-садиста Мільчакова і йому подібних. Інтернет все пам'ятає.
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27.02.2022 21:27 Ответить
Москалі мабуть дуже здивувалися коли іх тут почали пи%дити.
Бо у іхній картіні світу "братскій русскій і украінскій народ раздєліла кучка украінскіх радікалов".
От що значить повна відсутність критичного мислення.
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28.02.2022 00:36 Ответить
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27.02.2022 21:28 Ответить
Самонаї*бнись, набутилочнік.
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28.02.2022 00:45 Ответить
РИА Новости случайно опубликовало заранее подготовленную статью к "концу операции" 26-го февраля.
Из-за поражения на ключевых направлениях статью удалили, так что можете почитать, какое будущее они нам планировали.

https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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27.02.2022 21:23 Ответить
талантливо написано. пока читал, машинально связал лапти и кокошник.
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27.02.2022 21:27 Ответить
Це правильно, кацапам пригодиться, щоб у мішку для трупів красіво, скрєпно лежати.
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28.02.2022 00:14 Ответить
а я проблевался колорадской ленточкой
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28.02.2022 00:30 Ответить
Тепер зрозуміло, що в них за полова замість мізків...
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27.02.2022 21:28 Ответить
це зрозумiло вже давно. рашисти-******* фашисти.

пуйло вiрить у все це, воно скажене, як i гiтлер, але це його нiяк не оправдовуе.

гiтлер також вiрив в своi божевiльнi iдеi.

кiнець пуйла повинен бути схожим, але краще трибунал над пуйлом та над рашизмом.
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27.02.2022 22:50 Ответить
Это верх (вернее- дно) тупейшего мозгочтива, которым вскармливают мелкий рогатый скот. Просто ужас какой-то.
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27.02.2022 21:31 Ответить
⚡️⚡️🇺🇦
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27.02.2022 21:32 Ответить
спасибо. геостратеги, ***..вы
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27.02.2022 21:35 Ответить
Т.е., они понимают, что таки "только Украина это и есть настоящая Русь"!!!!!!
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27.02.2022 21:39 Ответить
це правда, а паРаша - це продовження та висiрок орди.
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27.02.2022 22:51 Ответить
Вибачте, рука не піднялася натиснути "Мені подобається", але дякую за інформацію, друже.
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27.02.2022 21:40 Ответить
Не відкривається на жаль,чи може я щось не правильно роблю?
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27.02.2022 21:54 Ответить
Сохранил на гуглдрайве. Ссылка на архив.

https://drive.google.com/file/d/1LcXvH4aQp421OJCXfm3rjW47jD7KKfi-/view?usp=sharing
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27.02.2022 22:09 Ответить
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html уже не открывается.
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27.02.2022 22:11 Ответить
все відкривається
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28.02.2022 00:32 Ответить
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html уже не открывается.

Сохранил на гуглдрайве. Ссылка на архив.

https://drive.google.com/file/d/1LcXvH4aQp421OJCXfm3rjW47jD7KKfi-/view?usp=sharing



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27.02.2022 22:13 Ответить
Александр, опубликовал Ваш коментарий у себя на странице в FB
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27.02.2022 22:15 Ответить
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html уже не открывается.

Сохранил на гуглдрайве. Ссылка на архив.

https://drive.google.com/file/d/1LcXvH4aQp421OJCXfm3rjW47jD7KKfi-/view?usp=sharing
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27.02.2022 22:19 Ответить
Спасибо, Гебельс отдыхает!
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27.02.2022 22:24 Ответить
Психічна лікарня!
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27.02.2022 22:41 Ответить
рашизм - фашизм 21 века. и весь этот бред больному Сцарьку азиопской паРашии влили в уши московские попы типа шевкунова, гундяйки, кацапо-ордынские фашисты типа дугина,коммуно-фашисты типа проханова и обезьяны лишнехромосомные типа медынского...

а рашистские пропагандоны, ретрансляторы ненависти и рашистского мракобесия, победобесия и вЯличия азиопскаго рейха - это уже обслуга, которая доносит эти идеи уже даже не восемь лет, а гораздо дольше...первые ласточки- говно-продукт "Брат" и прочая и прочая.

свихнувшееся ***** и его шобла стали жертвами и заложниками собственной пропаганды, которую они скармливают обезумевшему и зомбированному стаду...

впрочем, это никак не опрадывает бесчиленные преступления ***** и его подручных...как не оправдывают никак бредовые идеи о германском рейхе и гитлера.

над рашизмом, как над современной формой фашизма, необходим международный трибунал!
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27.02.2022 22:41 Ответить
Ахаха оце у них дупи палають від люті та бессилля, як були виродками - так ними й лишилися. Хай хтось тепер тільки хрюкне, що українське питання для Московії дрогорядне, нецікаве, і вабщє у ніх многа другіх проблєм. 2022й аж занадто яскраво показує, що їх завжди насправді турбувало й турбує.
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28.02.2022 00:12 Ответить
От жеж %обані наркомани...
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28.02.2022 00:33 Ответить
Нічого, рано чи пізно прилетить по іншій Червоній площі...
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27.02.2022 21:24 Ответить
может епануть по кремлю мавзолею большому и малому театру суки кацапские у ваших поколений столько денег не будет расплачиватьс за все это
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27.02.2022 21:24 Ответить
Идея лупануть по мавзолею - хороша
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27.02.2022 21:26 Ответить
нет. Там должна болтаться мумия хйла - в назидание.
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28.02.2022 01:34 Ответить
Мер Куп'янська Харківської області Мацегор здав місто окупантам Його було обрано у 2020 році від партії "ОПЗЖ", сьогодні він заявив про перехід Куп'янська під контроль РФ. Крім того, він віддав комунальну техніку, і окупанти зараз окопуються, а він ще й розселяє їх у гуртожитках
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27.02.2022 21:25 Ответить
Є законний привід для заборони Жопоблоку, оскільки вони не засудили його дій...
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27.02.2022 21:30 Ответить
Яке, в куя, "засудження"?! Це державна зрада!
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27.02.2022 21:42 Ответить
Ну що ж, піде по статті "Зрада Батьквщині" якщо доживе
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27.02.2022 21:35 Ответить
ніби спростували?...
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27.02.2022 21:38 Ответить
Саме час чистити калаборантів

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27.02.2022 21:42 Ответить
А ви кажете треба розстрілювати полонених. Хто буде відбудовувати ?
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27.02.2022 21:26 Ответить
Зачем Украине безрукие кацапы ?

Пригласить турок - отличные строители
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27.02.2022 21:27 Ответить
В Украине строителей хороших тоже не мало.
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27.02.2022 21:46 Ответить
Турки отлично строят, цены лояльные.
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28.02.2022 00:27 Ответить
Вони нам набудують! Вміли б щось робити не приїхали б руйнувати!
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27.02.2022 23:47 Ответить
освободили украинцев от кинотеатра...
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27.02.2022 21:26 Ответить
Нема вже слів... Сподіваюсь після цього казати на росіян - "братья", буде довго смертельно-небезпечно в Україні ....
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27.02.2022 21:27 Ответить
Так це с белоруской территории.
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27.02.2022 21:28 Ответить
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27.02.2022 21:29 Ответить
Вы знаете, лично я в этом вот как раз и неуверенна.. ведь вот хоть бы к примеру в Германии той же есть многие, кто до сих пор обожает Гитлера :/
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27.02.2022 21:32 Ответить
Але за зігу в тій самій Німеччині можна піти, як мінімум, на громадські роботи на місяць.
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27.02.2022 21:46 Ответить
Да, но не нужно забывать, что это после того, как Германия была разгромлена в пух и прах. Если кацапня всего лишь распадётся на части, в ней всё ещё останется куча ностальгирующих по путену придурков , как и сейчас в ней дохренища ностальгирующих по СССР, вот я о чём. Только большая потеря собственной крови и полное разорение /разрушение меняет подобные амбиции человека/народа. Это же психология... не хочу умничать, пожалуйста, просто же ж блин история поведения людского подтверждает это: пока не получат пилюлей разрушающих, как вот те же японцы Хиросиму/Нагасаки , или немцы в 45-том, и т.д. и т.п. - не поймут что ошибались ..
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27.02.2022 21:59 Ответить
А хто піде до москви й навіщо? Визволяти дебілів, з мовчазної згоди яких їх діти гинуть на чужій землі? Нє, даруйте. Нехай сидять в своїй рашці, лазять по Чебурнеті й цілують свого путлєра в сраку ще 22 роки поспіль. Амінь.
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27.02.2022 22:35 Ответить
Якщо московити розпадуться, в них буде боліти голова, як співіснувати із Татарстаном, із башкірами, бурятами. Останні роки там руських щемлять. Навіть із мордвою.
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28.02.2022 12:41 Ответить
ЗЕля тепер має вимагати репарацій за все, що окупанти наробили!
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27.02.2022 21:27 Ответить
Спатить би тепер Атрошенка - він досі думає, що НАТО фігня?
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27.02.2022 21:29 Ответить
Гітлер бив-бив кінотеатрик - не розбив... Путін вдарив - кінотеатрик впав... Який "герой". як Адольф. І закінчить так само. Мій батько відбудовував цей район в Чернігові на початку 1950 рр. І зараз відбудуєм!
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27.02.2022 21:29 Ответить
...Мені шкода наші зруйновані будинки, до сліз шкода Бучу. Але одночасно є відчуття, що ми все відбудуємо іще краще ніж було. І Мрію, і мости, і дороги, і замість покалічених дерев виростуть нові.
Головне - це люди і земля. Люди у нас найкращі у світі, а землю ми не віддамо.

Хтось може сказати - їй добре, у неї хату не розбомбили. Не зна. Наше село зараз недоступне для нас, а тільки Бог знає, скільки ми в нього сил вклали. От сьогодні, в евакуації, мама сидить і дивиться на камін. Каже, от би добре нам у селі такий зробити... А потім згадує, де ми і де село, плаче.

А я втішаю, що насамперед важливі люди. Від людей усе залежить. Село ми обов'язково повернемо собі.

Точно така розмова була з подругою з Іванкова. Вони не встигли додому повернутися - і це на краще, бо місто під орками, вони там грабують і мародерять. І подруга каже, що вона взагалі не переживає за шмотки чи за стіни. Їй головне щоб з чоловіком усе добре було, який в теробороні.

Від Дрездена після другої світової одна згоріла труба лишилася, і нічого, німці відбудували. Так і ми свою Україну відбудуємо, тому що народ і його дух на першому місці, все інше вторинне. - Тамара Горіха Зерня
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27.02.2022 21:44 Ответить
У Гостомельському притулку внаслідок обстрілів загинули тварини у вольєрах та неподалік від будівлі.

Тепер притулок дуже потребує води і просить про допомогу, повідомляє організація UAnimals.

"На жаль, у нас дуже багато старих собак і в багатьох трапився серцевий напад. Але є й ті собаки, в яких потрапили кулі", - йдеться в Instagram-дописі.

Сама будівля неушкоджена, але було вибито кілька вікон.

Кулі влетіли в деякі вольєри стаціонару і всередині ніхто не постраждав.

Тепер у тварин немає світла та води, з їжі - тільки сухий корм, який не можна давати без рідини.

"Яка ситуація з водою. Її досі немає. Ми знайшли воду від дощу яка накопичилася і з неї варимо пусту кашу без м'яса.

Але пити тварини все одно хочуть. І ми благаємо привезти нам 40 бутлів води.

Цього може вистачити на максимум 3 дні. Багато тварин. Всі хочуть пити", - кажуть у притулку.
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27.02.2022 22:57 Ответить
Юрий Присяжный
11 ч. ·В Полтавтській області Гадяцького району між с. Бобрик та Веприк знаходиться колона орків. схоже що вони заблукали. В с. Веприк зняли український прапор. Броньована техніка,більше 50 одиниць і орки.

Місцеві повідомляють, що вони ходять по хатам і просять їсти.
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27.02.2022 21:39 Ответить
Не пора ли Генштабу или ТО выпустить методичку , что делать с ПОТЕРЯШКАМИ ? Кормить ядом?
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27.02.2022 21:40 Ответить
Кадыров опубликовал новые кадры с оккупантами из чеченского спецназа на территории Украины
https://twitter.com/i/status/1498005334979399682
нужны байрактары
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27.02.2022 21:49 Ответить
Травить як крис.
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27.02.2022 22:47 Ответить
Колона з понад 200 одиниць вйськової техніки звдяки ЗСУ та діям ТО,населення знищена вщент. Залишки знаменитих "солдат РФ" бродят по навколишніх лісах і селах. Просят дійсно істи. Жаль,що іх матері далеко і не в змозі нагодувати. Вони прийшли на нашу землю з зброєю вбивати нас. ВВП вони не потрібні.А лежить іх дуже багато. Непереможних армій не буває,тим більше якщо вони агрессор.
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27.02.2022 23:19 Ответить
Ці горе вояки замість того, щоб здатися в полон та зберегти собі життя у місцевих жителів експропіювали 5 автомобілів. Хіба вони хочуть жити,якщо так роблять? Є сумніви. У нас полоненних не вбивають, дурні кацапські.
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27.02.2022 23:35 Ответить
В Новой газете взяли интервью у сестры одно пленного кацапа, так она искренне не понимает, за что с ним украинцы так плохо поступили, мол, вы ж даже не знаете, на сколько он прекрасный человек, он никого ж из вас не убил. Он просто выполнял приказ. Откуда у вас к нему такой негатив?
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27.02.2022 21:42 Ответить
привязати це лайно до ракети (точки -У) і відправити назад до Парашастану..... на хороби нам такой чудєсний чєловєк?
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27.02.2022 22:51 Ответить
Стесняюсь спросить: это уже денацификация, да?
Али как?
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27.02.2022 21:45 Ответить
Ні одного до мамки не відпускати, поки не відбудують, не відрихтують все , що порушили то безумовно.
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27.02.2022 23:09 Ответить
Вот же уроды! А ещё два часа назад ударили по аэропорту в Запорожье,суки!!!
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27.02.2022 23:15 Ответить
Думаєш - тільки в Запоріжжі? Ліг спать в Чернігові (поки було тихо) В половині другого гупнуло що сигналізація на автомобілях заверещала Потім через годину увалило ще двічі - будинок-висотку хитнуло!
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28.02.2022 02:44 Ответить
Я так розумію - то десь зі середини Молодіжного Центру попали?
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27.02.2022 23:15 Ответить
******** кацапские
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28.02.2022 00:26 Ответить
Перед кожним сеансом отримання порції їжі з Абрамсу, кожна мокша протягом години мусить дивитися кінохроніку війни з власними трупами та нашими стражданнями, як то робили американці в окупованій Німеччині. І робити те доти, доки у мокшів не з'являться відверті сльози катарсису.
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28.02.2022 07:54 Ответить
Война это сущий ад, и ненависть можно оправдать... но вы ведь неадекваты были и 10-20 лет назад, что с вами не так?
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28.02.2022 09:03 Ответить
 
 