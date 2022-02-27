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Ходорковский призвал россиян "брать назад свою страну" путём революции. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Российский оппозиционер в эмиграции Михаил Ходорковский пришел к выводу, что "переход к некатастрофическому будущему без деградации и распада" России возможен только через революцию в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение Ходорковский опубликовал на Фейсбуке.

"Прежде всего, нам придется принять, что переход к некатастрофическому будущему без деградации и распада страны возможен только через революцию. Через выход за пределы этого законодательства, которое путинская шайка сделала для обеспечения своей вечной власти. Просто так они от власти не уйдут... Поэтому свою страну нам придется обратно брать через революцию", – говорит Ходорковский.

По его словам, россиянам следует перестать бояться этого слова. "Во-первых, далеко не всегда революция – неконтролируемое уличное насилие. Не надо путать революцию и гражданскую войну. Революция – это просто выход за пределы в нашем случае абсолютно неправовых законов", – считает оппозиционер.

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Во-вторых, по мнению политика, теперь россиянам уже нечего бояться, поскольку "путинская власть, пугая всех Майданом и революцией, втянули страну в настоящую войну с применением танков, артиллерии, ракет и самолетов, с угрозой применения ядерного оружия". "Вы правда думаете, что нам еще есть чего бояться в революции?" – задает риторический вопрос Ходорковский.

Во время своего выступления оппозиционер напомнил, что действия президента РФ Владимира Путина подпадают под статью 353 УК РФ "Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны", виновные наказываются лишением свободы на срок 10-20 лет. "И наказание точно будет… По всем критериям и российским, и международным – это преступление против человечества", – отмечает политик.

И именно поэтому, по его мнению, Путин постарался привлечь к своей преступной деятельности больше представителей российской власти, "пытаясь расширить базу тех, кто отвечает за вторжение (в Украину – Ред.)". Ходорковский считает, что "эта авантюра предательство российских интересов", поскольку Путин развязал войну "и против украинского, и против русского народа". "И ради чего? Ради сохранения личной власти, награбленного за 20 лет правления имущества. И просто ради своей паранойи", – заявил Ходорковский.
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Топ комментарии
+122
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27.02.2022 21:31
+78
***** шастать
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27.02.2022 21:34
+74
рускій самальот іди *****
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27.02.2022 21:36
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чей крым , ходорковский?? падаль еще та...
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27.02.2022 23:18 Ответить
как и Мистер Бутерброд
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27.02.2022 23:50 Ответить
НАДО ЕХАТЬ НА УРАЛ И БРАТЬ ЕГО БУНКЕР !!! ЧТОБЫ ХЙЛО ВЫЗЫВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ !)
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27.02.2022 23:21 Ответить
Вполне себе правильно Ходорковский сказал. Кстати я его как-то случайно встретил на улице в Цюрихе, но заговаривать не стал - с ним была дама
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28.02.2022 00:07 Ответить
Точно, спасайте рассию для Ходорковского! И лет через 10 все повторится. Падение режима должно закончится запретом для Московии иметь армию на 50 лет и ядерную энергетику навсегда.
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28.02.2022 00:25 Ответить
распад, демилитаризация, декомунизация и денацификация рф - такой расклад.

с признанием и выплатой репараций за все преступления СССР и рф.

это как минимум.
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28.02.2022 01:55 Ответить
Чулпан Хаматова сказала, что Северная Корея лучше революции.
Может Ходорковскому стоит начать таких вот чулпанов?
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28.02.2022 02:27 Ответить
И свалила в Латвию.
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28.02.2022 02:49 Ответить
Prośba z Polski: Szanowni kochani Ukraińcy, czy macie jakiś pomysł na zabicie tego kacapskiego skurwysyna?
Ruskie barany są za głupie: nimi zawsze rządzi albo Lenin albo Stalin. Dzisiaj mają Hitlera. Oni nie mają prawa więcej o sobie decydować: to Wy ,My, Caly Świat będzie decydował o ich losie. Starczy zbrodni tych bezwolnych baranów! Gdzie są dzisiaj? Gdzie jest to 140 milionów? Nie widać,nie słychać...
Za parę dni TE SKURWYSYNY poczują bat...
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28.02.2022 02:55 Ответить
"Перехід до некатастрофічного майбутнього без деградації і розпадуї" росії буде новою катастрофою для усього світу.
Після цих слів вважайте, що відродження монстра вже почалося.
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28.02.2022 11:24 Ответить
только после распада рашки
забрать яо, поделить на 3 5 частей
протекторат дальнего востока японией
мАскве оставить болота в границах содового кольца

иначе опять новый монстр вырастит в кремле
как в мордоре
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28.02.2022 17:27 Ответить
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