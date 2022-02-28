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Российские захватчики взяли под контроль все админздания и мэрию Бердянска, - и.о. городского главы Свидло. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация по российскому вторжению в Бердянске: захвачены все административные здания и исполком горсовета.

Об этом в своем срочном обращении на странице в Фейсбуке сообщил исполняющий обязанности городского главы Бердянска Александр Свидло, сообщает Цензор.НЕТ.

Несколько часов назад мы с вами стали свидетелями того, как на территорию города зашла тяжелая военная техника и вооруженные солдаты и начали продвижение по всей территории нашего родного города. Как только мне стало известно об этом факте, я постарался проинформировать всех жителей города, чтобы у вас была возможность укрыться в хранилищах.

До последнего момента я находился на своем рабочем месте, в здании исполнительного комитета и вместе с оперативным штабом руководили, координировали работу всех коммунальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность нашего родного города. Некоторое время назад в здание исполкома зашли вооруженные военные, представились солдатами российской армии и проинформировали о том, что все административные здания находятся под их контролем и берут под контроль здание исполкома", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты заняли бывший Бердянский аэропорт, - и.о. городского головы Свидло

Как сообщил Свидло, им предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей.

"Считаю это предложение неприемлемым, поэтому мы всем составом оперативного штаба покинули здание исполкома, но продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба удаленно", - добавил секретарь горсовета.

Он также предположил, что ночь будет очень тяжелой.
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Топ комментарии
+24
ОПЗЖ как и NSDAP нужно судить украинским трибуналом и запретить ее идеологию и всех причатсных
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27.02.2022 23:08
+22
Освободим. Всему свое время.
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27.02.2022 23:00
+22
Пока, что к ВСУ претензий нет. Изначально действия кацапов - безумие. К окончанию 4 х суток взяли небольшой город... А дальше? Какой ценой будет Мариуполь? А ещё только подошли к Николаеву... А там, плять, мосты.... Танки стоят под Николаевом, а колоны обеспечения жгут под Копанями... Это при том, что из крыма уже по моему вывели всё.
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27.02.2022 23:17
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Нужно что то делать, а то попрут на Мариуполь
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27.02.2022 22:56 Ответить
Пока, что к ВСУ претензий нет. Изначально действия кацапов - безумие. К окончанию 4 х суток взяли небольшой город... А дальше? Какой ценой будет Мариуполь? А ещё только подошли к Николаеву... А там, плять, мосты.... Танки стоят под Николаевом, а колоны обеспечения жгут под Копанями... Это при том, что из крыма уже по моему вывели всё.
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27.02.2022 23:17 Ответить
а де тероборона????
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27.02.2022 22:57 Ответить
писали що в Маріку
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27.02.2022 22:58 Ответить
Бердянськ маленький, тероборони там ну нехай 100 чол.
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27.02.2022 22:59 Ответить
Немає зовсім. Усе відвели ще зранку. А так в нас базувався "Азов", і нацгварди були.
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27.02.2022 23:01 Ответить
В черной форме тех кого видел , менты или чечены , город прочесывали полностью группами 3-5 БТР и сопровождение пешее
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27.02.2022 23:17 Ответить
Было еще как минимум 2 бука, засветились на видео возле церкви на спорткомплексе, затем на Бульваре Шевченко стояли - не знаю, те же или нет. Один БТР у меня прямо под подъездом стоял.
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27.02.2022 23:30 Ответить
С первого дня вторжения менты разбежались, из военкомата все свалили. Сказали кто хочет в тероборону переезжайте в Мариуполь. Город оставили полностью беззащитным.
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27.02.2022 23:06 Ответить
Военкомат набрал резервистов и повез в Запорожье , там их отфутболили в орехов, оттуда послали , в общем проездили и вернулись Домой . А тероборона да свалила в Марик и предложили добираться самим кто как может
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27.02.2022 23:13 Ответить
это по всему югу так (Скадовск, Каланчак). и мусора и военные свалили в первый день в 5 часов утра.
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28.02.2022 01:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aBFceXJgs-I

Христо Грозев: «На войне погибло уже 4000 русских»


Христо у навальнят розповідає про війну в УКРАЇНІ
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28.02.2022 05:52 Ответить
напоминает историю с Донецком (.
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27.02.2022 22:57 Ответить
мародери прийшли
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27.02.2022 22:57 Ответить
Ну от і все,а нижче я писав про Бердянськ,а мені казали не сій паніку,цеж Форпост був,ну як так,як???
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27.02.2022 22:58 Ответить
Якщо наші військові вирішили, що треба відтягувати загарбників на Маруполь, значить так треба. Ці 4 дня показали, що нашим військовим можна довіряти.
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27.02.2022 23:02 Ответить
Запоріжжя з Бердянськом !! Тримаймося !!
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27.02.2022 23:27 Ответить
В Одессе и области есть угроза, так как мэр и губернатор хреновы ватники и переобуться и сдадут город и область при первой возможности. Руководство области и город, в военное время требуют патриотов на своих местах.
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27.02.2022 22:59 Ответить
а что мер командует военными?
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27.02.2022 23:05 Ответить
отвечает за терроборону
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28.02.2022 01:20 Ответить
это результат выборов мера опзжо сдадут все, тероборону проигнорировали и сдали
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27.02.2022 23:00 Ответить
ОПЗЖ как и NSDAP нужно судить украинским трибуналом и запретить ее идеологию и всех причатсных
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27.02.2022 23:08 Ответить
Освободим. Всему свое время.
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27.02.2022 23:00 Ответить
освобождать нужно и от таких меров
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27.02.2022 23:05 Ответить
это людям которые постоянно голосовали за этих русских холуев
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27.02.2022 23:09 Ответить
Згоден.
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27.02.2022 23:07 Ответить
пока прут на Киев приграничные меры предатели ждут
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27.02.2022 23:01 Ответить
Молодці, у таких випадках треба чинити чинити пасивний опір, повний ігнор окупантам...
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27.02.2022 23:01 Ответить
Це Ви про дулі в кишенях?
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27.02.2022 23:07 Ответить
Опинишся у їхній ситуації, відчуєш бурятського *** у своїй кишені, тоді розповідай нам дулі то чи *** у твоїх кишенях...
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27.02.2022 23:12 Ответить
Таки знаете побегал сегодня в роли зайца, да ещё сверху БПЛА ( орлан вроде) метров 50 над головой . Да ещё суки стреляют и кричат что то про фашистов .город можно и хорошо знать но когда сверху эта херня висит очень тяжеловато
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27.02.2022 23:25 Ответить
Как шакалы бегают , во все стороны стреляют запугивают нас что бы мы их боялись !!! А мы без оружия !!!! Мы злые !!! И этого мы им не простим !!!!
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28.02.2022 05:06 Ответить
Відібʼємо.

Окупація - дуже дороге заняття. Зрадників для колаборації важко знаходити. Народ - злий. Навіть Добкін перефарбувався. Це захоплення - тільки для репортажу для Скабєєвій - які окупанті гарні порядки роблять.
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27.02.2022 23:02 Ответить
Они в тыл Мариуполю вышли! И к дороге в Запорожье! Репортаж...
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27.02.2022 23:25 Ответить
юг у нас очень ватный. Вот и результат...
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27.02.2022 23:45 Ответить
Нужна помощь в Мариуполе ,дорога Мариуполь - Волноваха перекрыта , в Волновахе очень тяжело
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27.02.2022 23:02 Ответить
Координіровал і обєспєчівал,спитаєте скільки воно техніки ворожої спалило
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27.02.2022 23:02 Ответить
а ось один недомер (чи псевдомер, ми начемер, чи нібитомер) прийнів пропозицію і гордовито про це заяваляє
https://www.facebook.com/watch/?v=749124242736113
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27.02.2022 23:05 Ответить
Курва, я задолго до нападения всегда здесь писал что в случае нападения кацапов САМЫМ первым действием должент был быть арест ОПЗЖ. Иначе получим врага в тылу. Так оно и происходит.
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27.02.2022 23:06 Ответить
Чому тебе)) курву)) ніхто не слухав?))))))))))))
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27.02.2022 23:19 Ответить
Кацапские свиньи будут пытаться взять крупный город к началу переговоров. Будут торопиться, а спешка это всегда ошибки. Пусть Бог хранит защитников и защитниц Украины.
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27.02.2022 23:07 Ответить
Спешка - это цели для нашего нового оружия.
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27.02.2022 23:08 Ответить
білорасєйські свині, ти троха помилився...
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27.02.2022 23:22 Ответить
Хотят пробить коридор на Крым?
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27.02.2022 23:07 Ответить
Генштаб Украины знает, что делает.

Если была дана команда отойти к Марику, значит, в Бердянске нет укреплений, чтобы цепляться. Возможно, уловка, чтобы растянуть тылы и снабжения противника. Пусть там соберут колонну, а потом ей не дадут выйти.
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27.02.2022 23:13 Ответить
Перевалочную базу делают , порт
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27.02.2022 23:30 Ответить
какая база? у них пути снабжения больше 200 км с крыма. на такое расстояние ни соляру ни боеприпасы не доставиш.
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28.02.2022 01:06 Ответить
Засерут всё...а вы говорите пленных не брать, а убрать после "ослобонителей" ???
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27.02.2022 23:15 Ответить
ОПЗЖопу в жопу. гнида, вивчив текст гарно, кукарєкає як і мер Куп,янська, майже один в один... різниця в тому, що на камеру сказав про наприйняття умов кацапів, куп,янський поц прийняв умови ворога..... зато дякує всим хто залишається... завтра вийде на роботу в новій посаді...
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27.02.2022 23:20 Ответить
Страшно , жить ведь хочет , понимает , вот и юлит
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27.02.2022 23:31 Ответить
Держіться друзі!Ми за вас молимося.Бережи вас Бог.ця навала згине,як роса на сонці!
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27.02.2022 23:31 Ответить
DERJITES POBEDA BUDET ZA VAMI, IZ GRUZII IEDUT DOBROVOLCI PRISOEDINTSA PROTIV RUSSKIX VARVAROV
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28.02.2022 00:56 Ответить
«Мы сказали, что мы готовы, будем садиться за стол переговоров и начали готовить свою переговорную позицию, то есть те пункты, которые нас бы устраивали с точки зрения прекращения огня, перемирия и так далее», - сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Но, по его словам, в какой-то момент российская сторона выдвинула несколько ультимативных требований, которые для Киева были неприемлемы, поскольку Зеленский несколько раз подчеркивал, что Украина не будет принимать требования любой природы и характера со стороны России.

Подоляк идиот?
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28.02.2022 00:59 Ответить
да. он полный имбицил.
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28.02.2022 01:07 Ответить
Їм ніхто даже не насрав на дорозі ,цілу ніч горіло вул.освітлення,щоб не блукали, місто ватошніше за сам Донецьк.
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28.02.2022 01:07 Ответить
ты не понял. я же писал выше. весь юг просто сдали русне без боев. Только правобережная херсонщина, херсон и николаев затормозил свинособак
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28.02.2022 01:09 Ответить
я думаю эти все мэры уже давно куплены ****** и ждали своего звездного часу типа народ встречает освободителей ! на юге будет жарко имейте ввиду !
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28.02.2022 01:25 Ответить
пора уже на москву!
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28.02.2022 01:17 Ответить
Куда?если полистать цензор,за 4 дня то армии кацапов уже нет...а по факту буря в пустыне длилась 39 дней и Ирак с территорией в полтора раза меньше чем мы !а нас одни победы тут но враг уже на 4 день у столице...может хватит нам тут нести пургу про победы кругом!нужна достоверна информация
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28.02.2022 01:40 Ответить
Ох не верю, этому мэру, как и купянскому. Никто их не пленял, сами ждали звёздного часа
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28.02.2022 01:20 Ответить
Дійсно, якийсь він слизький. Ні "Слава Україні", ні "Перемога буде за нами", - нічого...
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28.02.2022 07:27 Ответить
короче эти мрази будут давить типа с севера но отжимать Юг чтоб днепр откусать для крыма !!! даже не на минуту не сомневаюсь так и будет это их план !
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28.02.2022 01:23 Ответить
Зато у нас 5-я колона во главе с Зелей. Такого ни одна страна не могла себе позволить до сих пор.
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28.02.2022 08:05 Ответить
Нужны не только воины, но и киллеры по зачистке этих крыс.
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28.02.2022 01:24 Ответить
Захват Бердянска рашистами полностью лежит на Зеленском и Арахамии. Эти два урода так три года руководили "Укробонпромом" не обеспечили ВСУ ни оружием, ни оборонными позициями. А на параде вместо настоящих ПКР "Нептун" муляжи показывали. А теперь это персиянскаое дерьмо будет утром Украину представлять на переговорах с врагом. Такие "представители" Украине и найух не нужны
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28.02.2022 03:14 Ответить
Їде руцкий танк по місту і що жодного пострілу ніхто не зробив ? Рвуться в Маріуполь тут дураку ясно
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28.02.2022 03:29 Ответить
Корупційна адміністрація, причина відсутності належного опору Путіну в Бердянську.
Треба негайно замінити цивільну адміністрацію воєнною. Вбити ворога в Бердянську.
Слава Нації!!!
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28.02.2022 03:48 Ответить
 
 