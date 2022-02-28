Оккупанты обстреливают аэропорт Запорожья. ВIДЕО

В воскресенье вечером в Запорожье российские военные обстреливают местный аэродром, в городе объявлена воздушная тревога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух в Телеграмм-канале сообщил, что противник обстреливает важные инфраструктурные объекты.

Воздушная тревога в Запорожье объявлена в воскресенье около 20:00. В городе был слышен ряд мощных взрывов.