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Оккупанты обстреливают аэропорт Запорожья. ВIДЕО
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В воскресенье вечером в Запорожье российские военные обстреливают местный аэродром, в городе объявлена воздушная тревога.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух в Телеграмм-канале сообщил, что противник обстреливает важные инфраструктурные объекты.
Воздушная тревога в Запорожье объявлена в воскресенье около 20:00. В городе был слышен ряд мощных взрывов.
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в середмісті брухт догора, кацапів навіть шматків немає
⚡️Потери среди мирного населения Украины на сегодняшний день составили 352 человека, в том числе 14 детей, - МВД
За ними декілька мін і стрілянина.
Зараз тихо.