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Оккупанты ударили снарядом по жилому дому в Чернигове, пострадала женщина. ВИДЕО
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Пятиэтажка, в которую попал снаряд агрессора, расположена в центре города, недалеко от телевышки.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Снаряд попал в здание в 2:45. Вспыхнул пожар, огонь охватил два нижних этажа.
Пострадала одна женщина, - сообщил спикер ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко. По его словам, травмы у женщины незначительные, пожар ликвидирован.
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