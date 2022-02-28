Оккупанты ударили снарядом по жилому дому в Чернигове, пострадала женщина. ВИДЕО

Пятиэтажка, в которую попал снаряд агрессора, расположена в центре города, недалеко от телевышки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Снаряд попал в здание в 2:45. Вспыхнул пожар, огонь охватил два нижних этажа.

Пострадала одна женщина, - сообщил спикер ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко. По его словам, травмы у женщины незначительные, пожар ликвидирован.