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Оккупанты ударили снарядом по жилому дому в Чернигове, пострадала женщина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пятиэтажка, в которую попал снаряд агрессора, расположена в центре города, недалеко от телевышки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Снаряд попал в здание в 2:45. Вспыхнул пожар, огонь охватил два нижних этажа.

Пострадала одна женщина, - сообщил спикер ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко. По его словам, травмы у женщины незначительные, пожар ликвидирован.

Автор: Наталя Джума
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Уже два дня тупо стирают Чернигов с лица земли, только за прошлые сутки было 9 воздушных тревог. Причём все попадания по гражданским объектам, ни одного по военным (хотя они тут есть). То есть осознанная цель - именно гражданские объекты.
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28.02.2022 05:38 Ответить
ці суки з своїх сизранєй убогих навіть не знають, якому красивому місту шкодять. ех, жаль, на Валу не "томагавки" стоять... тримайтесь, чернігівці, вся україна з вами!
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28.02.2022 05:42 Ответить
Уважаемый Администратор.
Помогите связаться с Юрием Бутусовым.
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28.02.2022 05:40 Ответить
Цель - запугивание и деморализация населения, а в ответ получат лютую ярость и ненависть. Рубить рашку под корень, чтобы этой страны больше не существовало.
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28.02.2022 05:45 Ответить
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28.02.2022 05:47 Ответить
Не зрозумів що це фото?
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28.02.2022 07:17 Ответить
разверни пост там внизу текст
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28.02.2022 09:38 Ответить
Чего то я только 4 этажа насчитал. Пятый этаж похоже тоже снесло подчистую или автор считать не умеет.
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28.02.2022 06:23 Ответить
Яке красиве історичне місто Чернігів!Наволоч кацапська!За все дасте відповідь фашисти!
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28.02.2022 07:18 Ответить
 
 