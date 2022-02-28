Российский снаряд попал в жилой дом в Чернигове. ВИДЕО

Сегодня ночью снаряд российских оккупантов попал в жилой дом в Чернигове.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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