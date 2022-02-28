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Российский снаряд попал в жилой дом в Чернигове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня ночью снаряд российских оккупантов попал в жилой дом в Чернигове.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупанты ударили снарядом по жилому дому в Чернигове, пострадала женщина. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Друзі. Заходжу в гугл мапс Москви та інших гнидних міст москаляндії, та пишу відгуки в кафе, музеях, театрах де рощміщюю зашкварні фото акупантів- приєднуйтесь !!!
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28.02.2022 07:53 Ответить
Розумно! Я не додумався, щаааа напишу підарам )))
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28.02.2022 08:47 Ответить
Суки кацапські…
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28.02.2022 07:54 Ответить
Ну недовго вам, свинособакам, гуляти по нашій землі.
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28.02.2022 07:56 Ответить
 
 