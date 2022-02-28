Военная колонна РФ уничтожена под Макаровом в Киевской области, - МВД. ВИДЕО

Колонну российской военной техники под Макаровом (Киевская область. – Ред.) разбили защитники Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Ночью была разбита колонна военной техники под Макаровом, но, к сожалению, это еще не все российские войска, которые находятся на нашей территории", - отметил он.

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