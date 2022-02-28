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Военная колонна РФ уничтожена под Макаровом в Киевской области, - МВД. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Колонну российской военной техники под Макаровом (Киевская область. – Ред.) разбили защитники Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Ночью была разбита колонна военной техники под Макаровом, но, к сожалению, это еще не все российские войска, которые находятся на нашей территории", - отметил он.

Также читайте: Минобороны о потерях войск РФ с начала вторжения: 5300 человек, 191 танк, 816 бронированных машин, 29 самолетов, 29 вертолетов

Автор: Анастасія Потіха
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+71
Яна Супоровська@YanaSuporovska

3 ч



Курва. В нашу тероборону віддали всю зброю навіть місцеві кримінальні авторитети. Все, що мали. Навіть бити і МАЧЕТЕ. Я не можу))
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28.02.2022 09:26
+39
Вчора по ТБ показали сюжет як біндера набиває магазин автомата набоями змащеними салом і каже кадирівцям будемо шмаляти в вас салом.
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28.02.2022 09:33
+39
НЕ ЗНАЮ АВТОРА, НО ЭТО СИЛЬНО !!!!

Мы захватим Киев за три дня говорили они

В интернете можно встретить много упоминаний от русскомирцев о том, сколько именно Украина простоит перед ее захватом Россией. Особи с сумеречным сознанием говорили за два дня. Те, кто чуток поумнее говорили 3. Да, да. Так и говорили. За два дня захватим Киев и еще день на оставшуюся Украину. Но были и те, кто делал чуть более пессимистичные прогнозы: «Украина никогда не станет воевать с Белоруссией, поскольку «там некому будет против нас воевать». Об этом в интервью Владимиру Соловьеву заявил белорусский президент Александр Лукашенко, фрагменты из него опубликовало агентство БелТа. По мнению Лукашенко, если такая война и начнется, она продлится не более трех-четырех дней».

Россия оценила, что добьется целей за два дня. Как еще можно объяснить вот этот пост, который вышел 26-го числа и где вовсю трубят о победе путина и новой эре? «Теперь этой проблемы нет - Украина вернулась к России». Утю-тю, какие мы были оптимисты.
И вот украинская армия воюет с российской, а белорусы им активно помогает. Прошло 4 дня и что мы видим? Они даже ни одного более-менее крупного города не захватили. В основном захватывают небольшие поселки, где и ВСУ даже нет. Но в основном они просто стараются побыстрее проезжать сквозь них, потому что есть шанс нарваться на коктейль молотова или что-то похуже.

Судя по всему, россияне используют открытые каналы связи или что-то очень простое. В их переговоры вклиниваются обычные гражданские украинцы и рассказывают им что они будут гнить в их земле, кормить червей и что пора валить домой или сдаваться. При этом видно, что оккупанты уже измучены и срываются на крик. И вместо того, чтобы управлять вторжением они переругиваются с украинцами. Все это тоже играет на руку украинцам, у них время есть.
Но это только начало. А что, например испытывает командир группы танков, когда ему говорят передвинутся в заданную точку и при этом он слышит украинскую речь? Он понимает, что это услышал не только он и его начальник. Если простой украинский гражданский это слышит, то в ВСУ его и подавно услышали. И не будет ли ждать его на новом месте «сюрприз» и не прилетит ли он чуть позже. А потом его посещают мысли: «А что я здесь вообще делаю с такой техникой связи, если ВСУ все это перехватывают?».

Трудности со снабжением оккупантов только усиливаются. Это подтверждает разведка США и Великобритании. А любая неподвижная колонна становится легкой мишенью. Местные жители снимают на телефон и отправляют властям фото/видео вместе с координатами. После чего туда прилетают «подарки». Оставшихся в живых добивают местные жители «палками, как гадюк». Поэтому оккупанты массово бросают технику, когда кончается топливо.

Все больше появляется видео освободителей-мародеров. Самое последнее видео, где два «освободителя» освобождают банк от сейфа. Они наверно поняли, что за свои фантики они скоро вообще ничего не смогут купить и начали затариваться гривной. Но большая часть грабит продовольственные магазины, потому что в России не считают нужным их кормить. Тебе дали танк вот и выкручивайся как хочешь. Нередко грабители возвращаются назад с трофеями и обнаруживают что их техники нет. Угнали. И бывает и более неприятный сюрприз. Потому что опять же местные жители снимают и быстро передают куда следует.

Украинцы креативно рассылают фотографии мертвых русских и их техники везде куда только могут. Сейчас последний тренд: оставлять комментарии на гугл-картах к популярным заведениям. Сайт, который украинцы создали для того, чтобы россияне могли узнать, что произошло с их родственником, забанил Роскомнадзор. Минобороны впервые признало, что есть потери. Не прошло и четыре дня. В целом со стороны Украины идет крайне эффективная информационная война. Эту битву Россия проиграла подчистую. Весь мир на стороне Украины.

Российские бравые вояки настолько боятся ВСУ что обстреляли памятник БДРМ. И пока они, нервно хихикая меняли штанишки, к ним пришло ВСУ. На видео от российской колоны не осталось практически ничего. Просто раскореженные отдельные куски железа. Даже непонятно что это было, не то танк, не то ББМ.

По слухам Росгвардия платит протестующим за участие в митингах, потому что чем больше протестующих, тем больше нужно Росгвардии на месте. А иначе, отправят на фронт. А я еще раз подчеркну, что это только солдаты попадают под действие Женевской конвенции. Росгвардия, ОМОН, милиция и прочие российские структуры не считаются военными и легитимны только на территории России. На территории Украины они приравниваются к диверсантам, которых можно расстреливать на месте без суда и следствия. Поэтому им еще хуже, чем солдатам и они про это знают. Вот и раскошеливаются. Но повторю, это только слухи.
Санкции только прибывают. Сначала я думал, что это все чтобы быть в тренде, но сейчас много кто из политиков начинает получать политические дивиденды поддерживая Украину. Не удивлюсь если Россию в конце концов исключат из ООН, хоть это и невозможно. Практически все страны Европы закрыли свое воздушное пространство для России. Военную помощь предлагает даже далекая Австралия, которая находится ровно по другую сторону глобуса, и я уже молчу про страны Европы. Евросоюз официально будет поставлять военную помощь Украине, что вообще происходит впервые. Такое ощущение что идет какое-то необычное соревнование «нагадь России» и «помоги Украине». Даже СССР в свои худшие годы, даже близко не имел таких санкций.

Я все боялся, что возможно путин действует по какому-то хитрому плану. А потом я посмотрел видосик (смотреть не нужно) от Деля́гина, который «Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике». Который хочет создать "Комиссию с абсолютными полномочиями", про «пятую либеральную колону» и прочий бред в таком же духе. И я понимаю, что этого человека нельзя к экономике на пушечный выстрел подпускать. Он реально верит, что в Украине бандеровцы, обычные украинцы стонут под их гнетом и прочий бред. И что они будут с цветами встречать освободителей. Видео записано 18 часов назад и уже пора бы и быть в курсе того, что в Украине происходит на самом деле. Что все, и стар и млад бьют оккупантов и что это стало по-настоящему народной войной.

Но потом я понимаю, что они сами реально верят в эти сказки. То есть они живут в придуманном ими самими мире и свои решения они принимают исходя из своих фантазий, а не исходя из реальной действительности. Я думаю, что на данный момент от Путина все еще скрывают реальное положение и он думает, что все еще будет хорошо, просто это временные трудности.

А в реальности уже видно, что накал атак резко снизился. По словам моих знакомых на местах, эта ночь была гораздо тише. И если раньше разведки США и Великобритании писали, что скорей всего Путин захватит Киев за 96 часов, то через пару дней начали говорить, что темп наступления замедлился, а теперь уже начинают осторожно писать, что «Украина побеждает. Не проигрывает - это значит побеждает». Это твит полковника Джона Спенсера, заведующего кафедрой изучения городской войны в Институте современной войны при армии США.

В Украину прибыли противотанковые и противоздушные комплексы и очень большое их количество умудрились доставить в Харьков. Также прибыло пополнение - около 100 тысяч резервистов. При чем, опять же по словам знакомых, берут только тех, кто 100% здоров и кто уже имел опыт. Остальных пока отправляют домой. Прибывает обычное вооружение, каски, броники и много чего еще и это только начало. Германия скоро поставит самолеты, которыми умеют управлять украинские пилоты.

Россия себя унизила и опустила до уровня людоедов. Таких санкций не было ни у кого, даже у СССР. Весь мир брезгливо смотрит на Россию и россиян. Россиянам стыдно быть русскими. Это даже близко не сравнится к тому, как им было стыдно в 2014 году, когда отжали Крым и Донбасс. Я бы сказал россиянином, стало быть, просто позорно. Примерно так же позорно, как и быть тем самым членом племени людоедов. Огромное количество россиян приходят на антироссийские митинги во всех странах, чтобы хоть как-то смыть этот позор, просто потому что иначе они не могут жить дальше.

Ну а тупое быдло, перестав на секунду жевать, с удивлением спрашивает: «не, ну а нас то за что? Мы просто рабы, какой с нас спрос? Почему мы за корм должны больше платить? Несправедливо это». Но мы то уже знаем кто будет оплачивать эту войну и репарации, так что росейскому быдлу пора затягивать пояса потуже и привыкать к тому что теперь они будут работать в два раза больше, а есть в два раза меньше.
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28.02.2022 09:36
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горело красиво https://twitter.com/i/status/1498194704093130756
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28.02.2022 09:26 Ответить
Яна Супоровська@YanaSuporovska

3 ч



Курва. В нашу тероборону віддали всю зброю навіть місцеві кримінальні авторитети. Все, що мали. Навіть бити і МАЧЕТЕ. Я не можу))
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28.02.2022 09:26 Ответить
Будь-ласка, не видумуйтесамі і не поширюйте всякі дикі і тупі видумки. Є повно правдивих матеріалів про переможну оборону України, і ця правда діє як протитанкові ракети. А ваші видумки допомагають ворогу. Бо справляють враження, що можна їхати воювати, адже в Україні лише кримінальні елементи, які обороняються битами та мачетами.

Ось правда. Висилайте це, пишіть "на Украине", щоб росіяни нічого не запідозрили і подивились відео. Це файл 10 Мб відео дощенту спаленої бронетехніки кадирівського спецназу в селі Буча під Києвом, в моїх рідних місцях. Розміщено на безкоштовному файлообміннику.

Русские танки на Украине
https://fex.net/s/b2nod66
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28.02.2022 09:52 Ответить
паляниця то вже кацапи вивчили!
меняем пароль на несінитниця.
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28.02.2022 09:29 Ответить
"несінитниця"?))) Не пались ботяра москальска
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28.02.2022 09:30 Ответить
чий крим падло ?
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28.02.2022 09:32 Ответить
Крим Український)) а ти ботяра спалився))) а тепер голосно кричиш - "тримай злодія!!!" Бо сам і є тим злодієм)))) клоун
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28.02.2022 09:48 Ответить
Пам'ятаю, колись давно в Криму наші хлопці питають росіян. - Скажіть, що таке кавун? Росіянка, відповідає.- Ну-ну, это наверное то чем лошадей подковуют.
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28.02.2022 09:45 Ответить
ну ну, так кацапи не шуткують,даремно ти на чоловіка наїхав.
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28.02.2022 12:22 Ответить
граматєй...
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28.02.2022 09:31 Ответить
щотакешелепазломалась ?
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28.02.2022 09:33 Ответить
"Щелепа" ботяра
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28.02.2022 09:49 Ответить
Зламається рускаязичная щелепа.
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28.02.2022 09:32 Ответить
ой...рассмешили...дякую
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28.02.2022 09:32 Ответить
Рябеньке телятко.
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28.02.2022 09:34 Ответить
Нісенітниця.
Простіше показати 1 гривню і спитати, що це таке. Вони український звук "г" вимовити не можуть.
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28.02.2022 09:36 Ответить
можна ще мертви бжоли ........?
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28.02.2022 09:37 Ответить
ага і скаже він "грівня"
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28.02.2022 09:56 Ответить
вони не шарються в шпрахах, можно шось їм з чеської підсунуть, найпростіше
Strč prst skrz krk )))
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28.02.2022 10:01 Ответить
ще краще перепелиця.
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28.02.2022 09:37 Ответить
Капац ніколи не вимовить слово паляниця, тільки хохол зкацаплений якщо матір рідну мову привила.
Щелепа бач не така у русішшвайне.
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28.02.2022 09:55 Ответить
Вчора по ТБ показали сюжет як біндера набиває магазин автомата набоями змащеними салом і каже кадирівцям будемо шмаляти в вас салом.
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28.02.2022 09:33 Ответить
Головне,щоб сало було не солоне.
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28.02.2022 09:43 Ответить
типа что бы не пекло
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28.02.2022 10:07 Ответить
Щоб не заіржавіло.
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28.02.2022 10:50 Ответить
Що з Енергодаром ?
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28.02.2022 09:33 Ответить
Місто патрулюють оперативні групи - мер Енергодара.
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28.02.2022 09:42 Ответить
Лайнотанки їдуть до пекла, смерть всім москалям на планеті
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28.02.2022 09:35 Ответить
НЕ ЗНАЮ АВТОРА, НО ЭТО СИЛЬНО !!!!

Мы захватим Киев за три дня говорили они

В интернете можно встретить много упоминаний от русскомирцев о том, сколько именно Украина простоит перед ее захватом Россией. Особи с сумеречным сознанием говорили за два дня. Те, кто чуток поумнее говорили 3. Да, да. Так и говорили. За два дня захватим Киев и еще день на оставшуюся Украину. Но были и те, кто делал чуть более пессимистичные прогнозы: «Украина никогда не станет воевать с Белоруссией, поскольку «там некому будет против нас воевать». Об этом в интервью Владимиру Соловьеву заявил белорусский президент Александр Лукашенко, фрагменты из него опубликовало агентство БелТа. По мнению Лукашенко, если такая война и начнется, она продлится не более трех-четырех дней».

Россия оценила, что добьется целей за два дня. Как еще можно объяснить вот этот пост, который вышел 26-го числа и где вовсю трубят о победе путина и новой эре? «Теперь этой проблемы нет - Украина вернулась к России». Утю-тю, какие мы были оптимисты.
И вот украинская армия воюет с российской, а белорусы им активно помогает. Прошло 4 дня и что мы видим? Они даже ни одного более-менее крупного города не захватили. В основном захватывают небольшие поселки, где и ВСУ даже нет. Но в основном они просто стараются побыстрее проезжать сквозь них, потому что есть шанс нарваться на коктейль молотова или что-то похуже.

Судя по всему, россияне используют открытые каналы связи или что-то очень простое. В их переговоры вклиниваются обычные гражданские украинцы и рассказывают им что они будут гнить в их земле, кормить червей и что пора валить домой или сдаваться. При этом видно, что оккупанты уже измучены и срываются на крик. И вместо того, чтобы управлять вторжением они переругиваются с украинцами. Все это тоже играет на руку украинцам, у них время есть.
Но это только начало. А что, например испытывает командир группы танков, когда ему говорят передвинутся в заданную точку и при этом он слышит украинскую речь? Он понимает, что это услышал не только он и его начальник. Если простой украинский гражданский это слышит, то в ВСУ его и подавно услышали. И не будет ли ждать его на новом месте «сюрприз» и не прилетит ли он чуть позже. А потом его посещают мысли: «А что я здесь вообще делаю с такой техникой связи, если ВСУ все это перехватывают?».

Трудности со снабжением оккупантов только усиливаются. Это подтверждает разведка США и Великобритании. А любая неподвижная колонна становится легкой мишенью. Местные жители снимают на телефон и отправляют властям фото/видео вместе с координатами. После чего туда прилетают «подарки». Оставшихся в живых добивают местные жители «палками, как гадюк». Поэтому оккупанты массово бросают технику, когда кончается топливо.

Все больше появляется видео освободителей-мародеров. Самое последнее видео, где два «освободителя» освобождают банк от сейфа. Они наверно поняли, что за свои фантики они скоро вообще ничего не смогут купить и начали затариваться гривной. Но большая часть грабит продовольственные магазины, потому что в России не считают нужным их кормить. Тебе дали танк вот и выкручивайся как хочешь. Нередко грабители возвращаются назад с трофеями и обнаруживают что их техники нет. Угнали. И бывает и более неприятный сюрприз. Потому что опять же местные жители снимают и быстро передают куда следует.

Украинцы креативно рассылают фотографии мертвых русских и их техники везде куда только могут. Сейчас последний тренд: оставлять комментарии на гугл-картах к популярным заведениям. Сайт, который украинцы создали для того, чтобы россияне могли узнать, что произошло с их родственником, забанил Роскомнадзор. Минобороны впервые признало, что есть потери. Не прошло и четыре дня. В целом со стороны Украины идет крайне эффективная информационная война. Эту битву Россия проиграла подчистую. Весь мир на стороне Украины.

Российские бравые вояки настолько боятся ВСУ что обстреляли памятник БДРМ. И пока они, нервно хихикая меняли штанишки, к ним пришло ВСУ. На видео от российской колоны не осталось практически ничего. Просто раскореженные отдельные куски железа. Даже непонятно что это было, не то танк, не то ББМ.

По слухам Росгвардия платит протестующим за участие в митингах, потому что чем больше протестующих, тем больше нужно Росгвардии на месте. А иначе, отправят на фронт. А я еще раз подчеркну, что это только солдаты попадают под действие Женевской конвенции. Росгвардия, ОМОН, милиция и прочие российские структуры не считаются военными и легитимны только на территории России. На территории Украины они приравниваются к диверсантам, которых можно расстреливать на месте без суда и следствия. Поэтому им еще хуже, чем солдатам и они про это знают. Вот и раскошеливаются. Но повторю, это только слухи.
Санкции только прибывают. Сначала я думал, что это все чтобы быть в тренде, но сейчас много кто из политиков начинает получать политические дивиденды поддерживая Украину. Не удивлюсь если Россию в конце концов исключат из ООН, хоть это и невозможно. Практически все страны Европы закрыли свое воздушное пространство для России. Военную помощь предлагает даже далекая Австралия, которая находится ровно по другую сторону глобуса, и я уже молчу про страны Европы. Евросоюз официально будет поставлять военную помощь Украине, что вообще происходит впервые. Такое ощущение что идет какое-то необычное соревнование «нагадь России» и «помоги Украине». Даже СССР в свои худшие годы, даже близко не имел таких санкций.

Я все боялся, что возможно путин действует по какому-то хитрому плану. А потом я посмотрел видосик (смотреть не нужно) от Деля́гина, который «Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике». Который хочет создать "Комиссию с абсолютными полномочиями", про «пятую либеральную колону» и прочий бред в таком же духе. И я понимаю, что этого человека нельзя к экономике на пушечный выстрел подпускать. Он реально верит, что в Украине бандеровцы, обычные украинцы стонут под их гнетом и прочий бред. И что они будут с цветами встречать освободителей. Видео записано 18 часов назад и уже пора бы и быть в курсе того, что в Украине происходит на самом деле. Что все, и стар и млад бьют оккупантов и что это стало по-настоящему народной войной.

Но потом я понимаю, что они сами реально верят в эти сказки. То есть они живут в придуманном ими самими мире и свои решения они принимают исходя из своих фантазий, а не исходя из реальной действительности. Я думаю, что на данный момент от Путина все еще скрывают реальное положение и он думает, что все еще будет хорошо, просто это временные трудности.

А в реальности уже видно, что накал атак резко снизился. По словам моих знакомых на местах, эта ночь была гораздо тише. И если раньше разведки США и Великобритании писали, что скорей всего Путин захватит Киев за 96 часов, то через пару дней начали говорить, что темп наступления замедлился, а теперь уже начинают осторожно писать, что «Украина побеждает. Не проигрывает - это значит побеждает». Это твит полковника Джона Спенсера, заведующего кафедрой изучения городской войны в Институте современной войны при армии США.

В Украину прибыли противотанковые и противоздушные комплексы и очень большое их количество умудрились доставить в Харьков. Также прибыло пополнение - около 100 тысяч резервистов. При чем, опять же по словам знакомых, берут только тех, кто 100% здоров и кто уже имел опыт. Остальных пока отправляют домой. Прибывает обычное вооружение, каски, броники и много чего еще и это только начало. Германия скоро поставит самолеты, которыми умеют управлять украинские пилоты.

Россия себя унизила и опустила до уровня людоедов. Таких санкций не было ни у кого, даже у СССР. Весь мир брезгливо смотрит на Россию и россиян. Россиянам стыдно быть русскими. Это даже близко не сравнится к тому, как им было стыдно в 2014 году, когда отжали Крым и Донбасс. Я бы сказал россиянином, стало быть, просто позорно. Примерно так же позорно, как и быть тем самым членом племени людоедов. Огромное количество россиян приходят на антироссийские митинги во всех странах, чтобы хоть как-то смыть этот позор, просто потому что иначе они не могут жить дальше.

Ну а тупое быдло, перестав на секунду жевать, с удивлением спрашивает: «не, ну а нас то за что? Мы просто рабы, какой с нас спрос? Почему мы за корм должны больше платить? Несправедливо это». Но мы то уже знаем кто будет оплачивать эту войну и репарации, так что росейскому быдлу пора затягивать пояса потуже и привыкать к тому что теперь они будут работать в два раза больше, а есть в два раза меньше.
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28.02.2022 09:36 Ответить
РИА Новости случайно опубликовало заранее подготовленную статью к "концу операции" 26-го февраля. Из-за поражения на ключевых направлениях статью удалили, так что можете почитать, какое будущее они нам планировали. https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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28.02.2022 09:51 Ответить
Але щось пішло не так ...
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28.02.2022 10:03 Ответить
Для дохлих кацапів навіть пекло занадто гарне місце
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28.02.2022 09:37 Ответить
надо чан со смолой еще им
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28.02.2022 09:39 Ответить
я зрозумів символ Z
це пі Z дець
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28.02.2022 09:40 Ответить
"Герої Всім Привіт)) Є Харків в етері? Здайте сєпара Юрка Ворожка, під виглядом доброго хлопчика з собачкою веде абсолютно оперативну зйомку вказуючи на відсутність нашіх патрулів..."
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28.02.2022 09:42 Ответить
Доброе утро

Я напишу этот пост для предельного понимания теми, кого мы сегодня и завтра будем убивать. И послезавтра. И через два дня. И через три. Пока они не закончатся. Пока физически не будет кому приходить в Украину.

Мы устали, россияне. А мы отличаемся от вас тем, что, когда мы устаем - мы немного звереем. У нас пропадает эмпатия, жалость и вся эта лишняя эмоциональная *****, которая съедает ресурсы и мешает выполнять одну единственную задачу - убивать вас. Мы у себя дома. Мы защищаем свой дом, свою землю, свои семьи. И мы только только разогрелись. Мы только вошли во вкус. Мы узнали, что вы просто мясо. Сладкая булка для воюющей 9 год армии.

А еще у нас тонны захваченной документации. У нас все документы из секреток. Списки личного состава. Приказы.
Мы знаем, что вам довели боевую задачу, а не учения, про которые вы плачете, попадая в плен. Поэтому нам уже не нужно вас жалеть. У нас от усталости притупляются нервные окончания в мозгу и нейронные связи, которые отвечают за человечность и гуманизм. Просто мозг начинает экономить ресурсы. И мы хотим одного - убить быстрее вас всех и пойти отоспаться. Ну, это же здоровое и нормальное желание человеческого организма? Право на отдых.

А еще мы слушаем все ваши переговоры. Мы знаем ваши планы. Мы знаем откуда и куда вы завтра пойдете с топливом. Куда попытаетесь подтянуть резервы. Мы завтра будем сильнее, чем сегодня. Потому что у нас с логистикой уже все нормально. Мы смогли ее наладить и получили сегодня то, чего ждали три дня. И уже сегодня вы это увидите. И это последнее, что вы будете видеть в своей жизни. Потому что мы знаем, что вы не на учениях. Вы пришли нас убивать.

Русский корабль, самолет, танк, солдат и офицер. Иди на ***. И тогда ты будешь жить. Но это не точно.



Roman Donik
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28.02.2022 09:48 Ответить
КАК ТОЛКО ВСЁ ЭТО НАЧАЛОСЬ ГОВОРИЛ ВЕДЬ - УТОПИМ ВАС В КРОВИ ПАРАШЕНЦЫ . СЛАВА УКРАИНЕ ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!!!
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28.02.2022 09:53 Ответить
уважаемые блогеры и журналисты, будьте любезны, пожалуйста - выкладывайте больше фотографий с подробностями и крупным планом..
после всех этих воздушных тревог и нервов, после того, как вторжение врага продолжаются, фото дохлых оккупантов действуют вместо валидола..
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28.02.2022 10:04 Ответить
Ні один кацап не вимовить "Драбина з повиламуваними *******!")))))
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28.02.2022 10:05 Ответить
Ссукі, всі городи засрали, скоро картоплю садить. Де можна стати в чергу на отримання полоненого для польових робіт, хто знає?
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28.02.2022 10:05 Ответить
за мною занімай)))
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28.02.2022 10:25 Ответить
Для польових робіт по новому закону можливо використовувати полоненого якого ти сам полонив. Але одного з 10 потрібно здавати державі, для інших робіт. Так сказати десятина.
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28.02.2022 10:25 Ответить
І як той табун годувать. Їх вже стільки назбиралось, нахаляву пожерти, більше ніж в танках залишилось. А ще ж табуни в лікарнях валяються. ***** емігранти хєрови, воюваки
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28.02.2022 10:30 Ответить
Английский язык - > 500 000 слов.
Украинский язык - ~ 300 000 слов.
"Великий и могучий" - 145 000 слов.
Кацапня багато чого не зможе вимовити.
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28.02.2022 12:29 Ответить
 
 