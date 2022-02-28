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"Собаки, пришедшие на нашу землю": В ходе боев в Харькове ликвидировали 15 военных РФ и уничтожили технику врага. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные уничтожили российских военных и их технику во время обороны Харькова

Об этом сообщает Военное телевидение, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной бой в Харькове: Техника врага уничтожена. Потери врага - 15 - 200, 4 - пленных", - говорится в сообщении.

Также читайте: Военная колонна РФ уничтожена под Макаровом в Киевской области, - МВД

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+86
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28.02.2022 09:49
+45
Школи відбудуємо ще кращі після перемоги.
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28.02.2022 09:47
+36
"Французький іноземний легіон, що складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які бажають захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування", - повідомляється у Тelegram-каналі Центру протидії дезінформації в суботу.
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28.02.2022 09:48
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Школу жалко а рузге нет там ещё в школе огарки рузге валяются
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28.02.2022 09:46 Ответить
Школи відбудуємо ще кращі після перемоги.
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28.02.2022 09:47 Ответить
НЕЛЮДИ РАШИСТСКИЕ , ЗДОХНИТЕ ВСЕ !!!!
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28.02.2022 09:51 Ответить
Просто плохо учились
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28.02.2022 09:48 Ответить
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28.02.2022 10:05 Ответить
"Французький іноземний легіон, що складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які бажають захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування", - повідомляється у Тelegram-каналі Центру протидії дезінформації в суботу.
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28.02.2022 09:48 Ответить
В Україні створено Іноземний легіон. Це не видумка, це правда.
-----
Тепер іноземні трактористи та шахтарі зможуть привезти свої системи ПВО і збивати російські ракети, літаки і вертольоти.
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28.02.2022 09:59 Ответить
И много уже приехало .Арестович вчера говорил ,что желающих на два легиона наберётся
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28.02.2022 10:54 Ответить
Главное, уже принято решение и легион начинает формироваться. А желающих хватит и на три легиона.
Обращаться к военным атташе в посольствах Украины за рубежом.
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28.02.2022 12:11 Ответить
Кацапи казали, що їх колону розбили "здоровєнньіє нєгри і індєйцьі" (с)
а воно бач правдою виявилося.
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28.02.2022 11:59 Ответить
Ще не правда, бо тільки-тільки оголошено про створення. Але буде правдою. Бити ворога всім разом веселіше. Гітлер знає, взнає і фашист Путлер.
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28.02.2022 12:07 Ответить
якщо оголошують то вже є і працює
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28.02.2022 12:25 Ответить
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28.02.2022 09:49 Ответить
После того, что сейчас происходит, какие улицы именем жукова?
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28.02.2022 09:50 Ответить
мера Купянска и всех опзжопников отлавливать и уничтожать
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28.02.2022 09:53 Ответить
Підписники повідомляють. УВАГА!!!!! При перевірці документів, якщо паспорт старого зразка (синя книжка) серія ВТ -сепари!!!! Серия ВТ с 093441 по 093600 - бланки паспорта громадянина України, які були викрадені сєпарами у м. Слов'янськ. Доведіть усім.
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28.02.2022 09:53 Ответить
Рашистів ненавидить весь ,, насправді , цивілізований світ , тільки боялись щось говорити 😡
а наразі настав слушний час , щоби добряче дати по їх наглючій , п'яній морді 😠
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28.02.2022 09:54 Ответить
За кацапсиной, кацапсину! Убей скотину! Убей скотину!
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28.02.2022 09:54 Ответить
скоро русские начнут жрать свои паспорта
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28.02.2022 09:55 Ответить
Люди, піднімайте Молдову, Білорусь щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде! ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
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28.02.2022 09:55 Ответить
Грузины ! У вас есть отличный шанс вернуть Абхазию!
Молдаване ! Возвращайте Приднестровье обратно себе !
Финны ! Карелия заждалась вас !
Японцы, Курилы должны снова стать вашими !
Германия, сколько можно допускать, чтобы русские испражнялись на могиле Канта в Кёнигсберге ?
Ичкерия, обретай независимость, время пришло !
КИТАЙ ! Ты знаешь, что делать !
По-моему это флешмоб ...
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28.02.2022 10:15 Ответить
японцы уже подняли вчера тему оккупированных остров опять)))
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28.02.2022 11:32 Ответить
Киву споймали ******?
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28.02.2022 09:57 Ответить
Поймают. Никуда он не денется. У него особая примета: дрочит в общественных местах.
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28.02.2022 10:48 Ответить
Медведчука уже нашли .Вот так и Киву поймают.
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28.02.2022 10:55 Ответить
В Казахстані припинений продаж валюти в обмінниках.
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28.02.2022 10:01 Ответить
А лежат жмуры руские точь вточь такие как крысеменыш мелкий с севаса лет по 20. Вот она расплата за руский мир вяличие и другую х...ню что насерали в головы вате
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28.02.2022 10:09 Ответить
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький
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28.02.2022 10:10 Ответить
Слово "*****" будет записано в украинские словари вместе с общеупотребимыми словами. Низкий поклон защитникам Украины!
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28.02.2022 10:12 Ответить
Я вважаю що цю фразу треба офіційно перестати вважати бранними, якщо використовується при згадуванні окупантів.
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28.02.2022 10:39 Ответить
сама не ругаюсь, но эта ситуационная фраза - шедевр...последнее слово правда меняю иногда на растение)))
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28.02.2022 11:35 Ответить
Неправильно называть их собаками, зачем обижать собачек? Просто гниды и все!
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28.02.2022 10:16 Ответить
.
А нельзя ли как-то без мата?
А то мы с детьми постоянно смотрим, а детям такое лучше не сышать.
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28.02.2022 10:28 Ответить
Это язык войны.
Не станет раши не будет и мата.
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02.03.2022 22:51 Ответить
Собаки? Серьёзно.....
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28.02.2022 10:32 Ответить
Бальзам на сердце ❤, мы с женой все ночь на спали успокаивал родственников из Днепра это уже перелом . В москве паника ,лаврова на *** послали . Оружие с Европы заходит , ещё чуть чуть продержаться и скоро погодите мосолей обратно, ну тем кому повезёт
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28.02.2022 10:33 Ответить
Про это чуть-чуть и перелом Арестович и Подоляка ещё 2 дня назад говорили .Убитых и раненных только около 6 тысяч из 175 тис группировки плюс кремлёвский лилипут рассматривает возможность обьвления на раше мобилизации ,планируя призвать ещё около 500 тис военнообязанных.Так ,что эта война будет надолго
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28.02.2022 11:00 Ответить
в рашке подростки уже закончились...теперь постарше пойдут...а потом некого,все косить начнут))
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28.02.2022 11:37 Ответить
Абырвалг Шариков , не простите. Пока война не закончится, без мата про этих тварей ,не получается
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28.02.2022 10:41 Ответить
А когда этих паскудников берут в плен все блеют в один голос заученный текст - ми на учениях.Ломоносовы хреновы,учиться они приехали.
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28.02.2022 10:55 Ответить
 
 