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"Собаки, пришедшие на нашу землю": В ходе боев в Харькове ликвидировали 15 военных РФ и уничтожили технику врага. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные уничтожили российских военных и их технику во время обороны Харькова
Об этом сообщает Военное телевидение, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной бой в Харькове: Техника врага уничтожена. Потери врага - 15 - 200, 4 - пленных", - говорится в сообщении.
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+86 Шимус
показать весь комментарий28.02.2022 09:49
+45 Євген Дусик
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+36 Zemer
показать весь комментарий28.02.2022 09:48
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Тепер іноземні трактористи та шахтарі зможуть привезти свої системи ПВО і збивати російські ракети, літаки і вертольоти.
Обращаться к военным атташе в посольствах Украины за рубежом.
а воно бач правдою виявилося.
а наразі настав слушний час , щоби добряче дати по їх наглючій , п'яній морді 😠
Молдаване ! Возвращайте Приднестровье обратно себе !
Финны ! Карелия заждалась вас !
Японцы, Курилы должны снова стать вашими !
Германия, сколько можно допускать, чтобы русские испражнялись на могиле Канта в Кёнигсберге ?
Ичкерия, обретай независимость, время пришло !
КИТАЙ ! Ты знаешь, что делать !
По-моему это флешмоб ...
А нельзя ли как-то без мата?
А то мы с детьми постоянно смотрим, а детям такое лучше не сышать.
Не станет раши не будет и мата.