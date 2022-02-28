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Два человека погибли в результате обстрела войсками РФ жилого массива Салтовка в Харькове, - Геращенко. ВИДЕО
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В результате обстрела российскими войсками жилого массива Салтовка в Харькове погибли два человека.
Об этом сообщил в Pravda Gerashchenko советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Два украинца убиты после обстрела жилого массива Салтовка в г.Харькове! Путин – военный преступник! И ху@ло!", - написал он.
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