Два человека погибли в результате обстрела войсками РФ жилого массива Салтовка в Харькове, - Геращенко. ВИДЕО

В результате обстрела российскими войсками жилого массива Салтовка в Харькове погибли два человека.

Об этом сообщил в Pravda Gerashchenko советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Два украинца убиты после обстрела жилого массива Салтовка в г.Харькове! Путин – военный преступник! И ху@ло!", - написал он.

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