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Два человека погибли в результате обстрела войсками РФ жилого массива Салтовка в Харькове, - Геращенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрела российскими войсками жилого массива Салтовка в Харькове погибли два человека.

Об этом сообщил в Pravda Gerashchenko советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Два украинца убиты после обстрела жилого массива Салтовка в г.Харькове! Путин – военный преступник! И ху@ло!", - написал он.

Также смотрите: Последствия обстрела войсками РФ Изюма в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Ватний Харків яким був, таким і залишається. Зараз дивилась відео одного ватніка харківського, каже - фсьо спакойна, пастрєлєвают, а кацапська вата його підтримує бо адін нарот, блдь. Хвалить дохлого кернеса та нового мера. Вата головного моску невиліковна. Їх навіть війна не змінила.
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28.02.2022 10:15 Ответить
Це вже схоже на "клініку". Премія Дарвіна так близько ...
Біда лише в тому, що за собою вони можуть потягти і нормальних людей.
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28.02.2022 11:13 Ответить
Дайте пожалуйста ссылку или выложите видео, это возможно диверсант , а может кацапский фейк
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28.02.2022 10:37 Ответить
 
 