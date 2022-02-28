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Последствия обстрела войсками РФ Изюма в Харьковской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска нанесли удар по жилому кварталу в городе Изюме Харьковской области.
Журналист Андрей Цаплиенко показал кадры с разрушениями в городе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ужасные последствия обстрела Изюма в Харьковской области", - прокомментировал он.
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здохните всі , хто прийшов на нашу землю нас вбивати 😣
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Командир кемеровского СОБР Константин Огий погиб на войне с Украиной, сообщают источники «Тайги.инфо».
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