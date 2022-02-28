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Последствия обстрела войсками РФ Изюма в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска нанесли удар по жилому кварталу в городе Изюме Харьковской области.

Журналист Андрей Цаплиенко показал кадры с разрушениями в городе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ужасные последствия обстрела Изюма в Харьковской области", - прокомментировал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Собаки, пришедшие на нашу землю": В ходе боев в Харькове ликвидировали 15 военных РФ и уничтожили технику врага. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Ніяких полонених не віддавати мамкам. Нехай потвори відбудовують наші міста
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28.02.2022 09:58
+8
Хороші новини з росії.

SOTA
@SotaVision

Командир кемеровского СОБР Константин Огий погиб на войне с Украиной, сообщают источники «Тайги.инфо».

По их данным вместе с прошедшим Чечню и Афганистан Огием был убит ещё 41 человек - силовики из Красноярска и Новосибирска.

Вскоре в Кузбассе ожидают самолет с трупами.
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28.02.2022 10:05
+8
Мои родители сейчас в Изюме. Скинули 2 бомбы, обстреливают сёла вокруг города. Твари. А попадают в плен и сразу бедные несчастные. Никакой пощады врагу. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!
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28.02.2022 10:16
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Давить тварей
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28.02.2022 09:57 Ответить
Ніяких полонених не віддавати мамкам. Нехай потвори відбудовують наші міста
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28.02.2022 09:58 Ответить
Срюський мір вражає своєю жорстокістю , тупістю і злодіяннями 😠
здохните всі , хто прийшов на нашу землю нас вбивати 😣
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28.02.2022 09:58 Ответить
тримайтеся, росіяни все відбудують
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28.02.2022 10:00 Ответить
боже мой, чума вам, русские, на вашу голову
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28.02.2022 10:03 Ответить
Хороші новини з росії.

SOTA
@SotaVision

Командир кемеровского СОБР Константин Огий погиб на войне с Украиной, сообщают источники «Тайги.инфо».

По их данным вместе с прошедшим Чечню и Афганистан Огием был убит ещё 41 человек - силовики из Красноярска и Новосибирска.

Вскоре в Кузбассе ожидают самолет с трупами.
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28.02.2022 10:05 Ответить
не довезуть...десь у вогу скинуть і .......іх там небуло
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28.02.2022 10:13 Ответить
волгу
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28.02.2022 10:14 Ответить
Мои родители сейчас в Изюме. Скинули 2 бомбы, обстреливают сёла вокруг города. Твари. А попадают в плен и сразу бедные несчастные. Никакой пощады врагу. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!
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28.02.2022 10:16 Ответить
Мразі, "асвабаждают", добре одне, що люди тепер чудово вакциновані від раші, навіть ті, хто хотів "русскій мір"
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28.02.2022 10:17 Ответить
Пуйло відучує. Ізюм від ватяності у свій спосіб!
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28.02.2022 10:18 Ответить
 
 