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"Вы должны это прекратить": Пленный российский оккупант обратился к Путину и Шойгу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные попадают в плен украинских защитников.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північевер", передает Цензор.НЕТ.

"Вы должны это прекратить. Сражайтесь сами с кем хотите". Раненый россиянин-разведчик обратился к своему министру обороны и президенту", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
Всі вони такі смиренні у полоні, а відпусти, то завтра знову будуть зі зброєю.
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28.02.2022 10:07
+26
@batiscafcusto

Теперь слова путина о том, что россия и сама бы могла победить во Второй Мировой войне Германию вызывает гомерический хохот.
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28.02.2022 10:12
+22
Хтось знає де знаходяться Татаров, Бойко, Новинський та вся інша скажена Україно-ненависна гидота? Їх потрібно терміново знищити, бо такі падлюки можуть біди наробити
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28.02.2022 10:10
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Всі вони такі смиренні у полоні, а відпусти, то завтра знову будуть зі зброєю.
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28.02.2022 10:07 Ответить
Це точно, а як їхали сюди співали пісні на кшталт "Хай-ді, хай-ду, хай-да!", та сміялися як вони будуть тут мочити укропів і бєньдєрівців.
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28.02.2022 10:16 Ответить
его еще и лечат, мама дорогая....
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28.02.2022 10:08 Ответить
Ми цивілізована країна! Ми не орда!! Нам шлях в Європу, а івани нехай залишаються зі своїм лайном...
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28.02.2022 10:12 Ответить
они все деморализованы,посмотрите на лица
взрослые мужики плачут
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28.02.2022 11:29 Ответить
⚡В Беларуси на антивоенных акциях протеста задержали 800 человек
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28.02.2022 10:08 Ответить
РИА Новости@rianr

36 минГосударственное издание, Россия

Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной, заявил Мединский
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28.02.2022 10:10 Ответить
Да ну, как же наркоманы, фашисты и тд тп
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28.02.2022 10:11 Ответить
З рашистами можна домовлятися лише про одне - вони пуйла і його хунту розстріляють чи повісять. Все решта не вартує і туалетного паперу, вони перегрупуються і знову полізуть нас вбивати.
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28.02.2022 10:21 Ответить
Хтось знає де знаходяться Татаров, Бойко, Новинський та вся інша скажена Україно-ненависна гидота? Їх потрібно терміново знищити, бо такі падлюки можуть біди наробити
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28.02.2022 10:10 Ответить
ківу не знищувати, його, якщо можна, в зоопарк, з табличкою щось типу "хомо рускомірус", він буде забавно мастурбувати за банани, а відвідувачі-студентки будуть червоніти і потай знімати на відео.
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28.02.2022 10:14 Ответить
и ты отправишь свою дочь в такое место?!😬
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28.02.2022 10:43 Ответить
вибачте, що питанням на питання - а ваша непритомніє, коли бачить, як собачки на вулиці іпуцця? це те саме, зоологія, дикі нрави світу тварин, нічого особливого
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28.02.2022 10:44 Ответить
моя ходит на улицу не за этим а ты свою значит ради этого сам толкаешь в такие места)) Ну таке соби.
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28.02.2022 11:30 Ответить
дружище, шел бы ты к собачкам этим, штоле?.. меня троллить - что небо красить.
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28.02.2022 11:34 Ответить
"Хтось знає де знаходяться Татаров, Бойко, Новинський та вся інша скажена Україно-ненависна гидота? Їх потрібно терміново знищити, бо такі падлюки можуть біди наробити"

Ви Шуфрича с Ківой і іншими Бондаренками не назвали.
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28.02.2022 10:14 Ответить
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28.02.2022 10:10 Ответить
геть з України!!!
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28.02.2022 10:10 Ответить
Бандеротакса... И она туда же)
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28.02.2022 10:24 Ответить
@batiscafcusto

Теперь слова путина о том, что россия и сама бы могла победить во Второй Мировой войне Германию вызывает гомерический хохот.
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28.02.2022 10:12 Ответить
ну есть же городская легенда, что мягкотелая Европа была покорена за две недели)) Как будто немцы - не Европа. Сдалась практически без боя а завершать пришлось славным сталинским воинам)).
Немного офтопа - за точно то же самое время что немцы потратили на покорение Европы - СССР утратил в 5 ПЯТЬ раз больше территории при большем количестве потерь со своей стороны и меньшем уроне для немцев с их стороны.
Т.е. драпали в пять раз шустрее, количество своих трупов оставили больше чем европейцы а немцев намолотили при героическом отступлении - меньше.
вот такие чудо-богатыри.
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28.02.2022 10:51 Ответить
Проблема в том, что для Путина и Шойгу он никто и зовут его никак
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28.02.2022 10:12 Ответить
Для сравнения: это как пешка для гроссмейстера.
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28.02.2022 11:22 Ответить
Вчора показували стрім двох вояк РФ як вони перед нападом на Україну розказували що за день чи два захоплять Київ. Тому не потрібно вірити, що вони усі хором співають зараз що були на навчаннях від звичайного солдата до майора
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28.02.2022 10:13 Ответить
На заднем фоне слышно,как фошизды пытают руского мальчика в трусиках
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28.02.2022 10:14 Ответить
«Папу оставили в Киеве - будет помогать нашим героям»

https://www.youtube.com/watch?v=JxFxWHWfYDI
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28.02.2022 10:14 Ответить
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Скоро Владимир Путин удирает из Раши с визитом в Северную Корею . Ловите ***** инсайд от
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28.02.2022 10:15 Ответить
rebjata...zachem vy etih orkov v svoi bolnici tashite ? u nih zhe korona u vseh - pust podyhajut na obochinah...
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28.02.2022 10:15 Ответить
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Скоро Владимир Путин удирает из Раши с визитом в Северную Корею . Ловите ***** инсайд от
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28.02.2022 10:16 Ответить
А теперь останется только милостыню возле остановки просить;-Полайте ветерану войны с Украиной.
А в ответ _иди на ***
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28.02.2022 10:16 Ответить
Редакторы российского пропагандистского издания РИА Новости забыли удалить запланированную публикацию о «победе» над Украиной 26 февраля 2022 года, то есть через двое суток после начала полномасштабной войны и ввода своих войск

Как сообщает Центр журналистских расследований , публикацию удалили, но есть веб-архив , в котором все хранится.

По данным кэша, редакторы сайта запланировали выход статьи на 08:00 26 февраля 2022 г., и в это время она автоматически опубликовалась. Однако было удалено в 08:01. То есть просто, она вышла на сайте, однако редактор сразу убрал ее в черновик

РАЗМЄЧТАЛІСЬ СУКИ - ТОМУ Й КАДИРІВЦІВ КИНУЛИ 27-го ВЖЕ ЗАЧИЩАТИ КИЇВ ВІД НАЦИКІВ ПО СПИСКУ КРЕМЛЯ -А вони ж не воїни -вони борцуни з пакуванням мітингарів
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28.02.2022 10:18 Ответить
Eto daze i nikak ne nazvatj. Vrode bi dno,no dno cto to melko zvucit. Netu dna sruSSkoi tuposti,naglosti,durosti i.t.d. Nemcov skazal cto ***** *******. Da ******* vsja parasa v kvadrate.
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28.02.2022 10:41 Ответить
Щоб зменшити напруження, розповім анекдот, що народився вже під час війни. В одному із українських міст, мешканці будинку вночі помітили людину, яка підозріло себе вела та попередили, що шмальнуть. У відповідь незнайомець без акценту - паляниця, я просто ключі шукаю.
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28.02.2022 10:19 Ответить
Когда военному выдают БОЕВОЙ комплект, а он продлжает утверждать что его послали на учения, пусть даже и в соседнюю страну, то убей меня, я в это поверить не могу. Или другое, они сплошные имбецилы.
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28.02.2022 10:19 Ответить
Боевые патроны,даже ребёнок догадался бы,они просто "включают дурака",вот и всё.
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28.02.2022 10:22 Ответить
До выдачи боевого комплекта им дают боевое задание, все эти стоны про мы не знали ******.
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28.02.2022 10:59 Ответить
путин будет сражаться за свою шкуру до последнего русского......
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28.02.2022 10:20 Ответить
На бекстейдже слышны звуки пыток руцького оккупанта )))
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28.02.2022 10:23 Ответить
Разведка он пид.... и никуя не знают где идут.
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28.02.2022 10:23 Ответить
По роже видно что жестокий ублюдак и убивал без совести и сожаления
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28.02.2022 10:25 Ответить
пусть не ******, все оно знало, что идёт в Украину убивать украинцев
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28.02.2022 10:25 Ответить
самый лучший кацап - мертвый кацап! убивать их надо, а не лечить... УБИВАТЬ! убивать, резать, колоть, забивать колом, резать пилой, душить руками, перегрызать горло... потому что этим мразям втемяшили в башку, что Украины не существует... поэтому должны перестать существовать эти мрази!
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28.02.2022 10:28 Ответить
Не искренне . Врет все знал и ехал за орденами...
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28.02.2022 10:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WLUg8jF1wE0
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28.02.2022 10:39 Ответить
Я бы его просто убил! ****** днём и ночью по моему городу , а мы ему белые простыни. В грязи , истекающим кровью я его вижу.
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28.02.2022 11:21 Ответить
бельйишко свежее а чем кормите?
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28.02.2022 12:07 Ответить
Не вірте їм, як брехливій собаці.
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05.04.2022 14:53 Ответить
 
 