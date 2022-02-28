"Вы должны это прекратить": Пленный российский оккупант обратился к Путину и Шойгу. ВИДЕО

Российские военные попадают в плен украинских защитников.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північевер", передает Цензор.НЕТ.

"Вы должны это прекратить. Сражайтесь сами с кем хотите". Раненый россиянин-разведчик обратился к своему министру обороны и президенту", - говорится в сообщении.

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