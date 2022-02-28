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"Вы должны это прекратить": Пленный российский оккупант обратился к Путину и Шойгу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные попадают в плен украинских защитников.
Об этом сообщает Оперативное командование "Північевер", передает Цензор.НЕТ.
"Вы должны это прекратить. Сражайтесь сами с кем хотите". Раненый россиянин-разведчик обратился к своему министру обороны и президенту", - говорится в сообщении.
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+42 Voloshka P.
показать весь комментарий28.02.2022 10:07
+26 Алла Новосад 5b57f84f
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+22 krot_lub
показать весь комментарий28.02.2022 10:10
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взрослые мужики плачут
36 минГосударственное издание, Россия
Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной, заявил Мединский
Ви Шуфрича с Ківой і іншими Бондаренками не назвали.
Теперь слова путина о том, что россия и сама бы могла победить во Второй Мировой войне Германию вызывает гомерический хохот.
Немного офтопа - за точно то же самое время что немцы потратили на покорение Европы - СССР утратил в 5 ПЯТЬ раз больше территории при большем количестве потерь со своей стороны и меньшем уроне для немцев с их стороны.
Т.е. драпали в пять раз шустрее, количество своих трупов оставили больше чем европейцы а немцев намолотили при героическом отступлении - меньше.
вот такие чудо-богатыри.
https://www.youtube.com/watch?v=JxFxWHWfYDI
А в ответ _иди на ***
Как сообщает Центр журналистских расследований , публикацию удалили, но есть веб-архив , в котором все хранится.
По данным кэша, редакторы сайта запланировали выход статьи на 08:00 26 февраля 2022 г., и в это время она автоматически опубликовалась. Однако было удалено в 08:01. То есть просто, она вышла на сайте, однако редактор сразу убрал ее в черновик
РАЗМЄЧТАЛІСЬ СУКИ - ТОМУ Й КАДИРІВЦІВ КИНУЛИ 27-го ВЖЕ ЗАЧИЩАТИ КИЇВ ВІД НАЦИКІВ ПО СПИСКУ КРЕМЛЯ -А вони ж не воїни -вони борцуни з пакуванням мітингарів