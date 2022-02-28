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"Все будет хорошо, правда за нами": Обращение украинских защитников к населению страны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные, стоящие на защите территориальной целостности нашего государства, записали обращение к гражданам.

Об этом сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колонны войск РФ штурмовали окрестности, но Киев выстоял, - Сухопутные войска ВСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+24
Правда завжди перемагає...
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28.02.2022 10:13
+20
Завтра наступит украинская весна!
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28.02.2022 10:18
+15
Початок першого дня санкцій. Фашистська інформаційна агенція Ізвєстія Ру:

ЭКОНОМИКА

Банки стали продавать доллар по 150 рублей



28 Февраля 2022, 00:37

Роза Алмакунова
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28.02.2022 10:15
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Правда завжди перемагає...
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28.02.2022 10:13 Ответить
Совершенно эпически выглядят эти простые чернорабочие Герои освободительной войны.

Поклон до земли этим фррнтовикам-трудягам. Поразился, насколько добрые светлые лица у этих воинов, насколько они любят свои семьи, свою страну.
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28.02.2022 11:12 Ответить
⚡️Мариуполь и Волноваха - самые горячие точки в Донецкой области.

Идет работа над предоставлением зеленого коридора для эвакуации жителей из Волновахи - Павел Кириленко, глава Донецкой ВГА.
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28.02.2022 10:14 Ответить
Під Сумами внаслідок удару ЗСУ знищено позицію градів які загрожували обстрілом місту,інші кацапи 70од.бронетехніки відійшли до Осоївки в Токарях після відходу кацапів жителі заблокували дорогу є інформація що у окупантів закінчується пальне,також є інформація про розстріл своїх військових кацапами які вчора через Кияницю тікали з Сумщини.
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28.02.2022 10:27 Ответить
Початок першого дня санкцій. Фашистська інформаційна агенція Ізвєстія Ру:

ЭКОНОМИКА

Банки стали продавать доллар по 150 рублей



28 Февраля 2022, 00:37

Роза Алмакунова
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28.02.2022 10:15 Ответить
А вы перечислили деньги на помощь Украине?
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28.02.2022 10:33 Ответить
А "режим пархатых" это кто?
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28.02.2022 10:45 Ответить
а вы хотите сидеть в холоде??)) и тогда почему такая мелочь валит деревяный? почему растет инфляция и тают деньги в хранилищах банков??))
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28.02.2022 10:40 Ответить
Господь Бог-є Богом правди який ненавидить брехню.А правда саме за Україною.
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28.02.2022 10:17 Ответить
Слава ЗСУ!!! Героям слава!!! Смерть ворогам!!!✌
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28.02.2022 10:17 Ответить
Завтра наступит украинская весна!
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28.02.2022 10:18 Ответить
Слава нашим героям! Бейте врага и возвращайтесь живыми после победы!
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28.02.2022 10:20 Ответить
СЛАВА НАЦИИ СМЕРТЬ ВРАГАМ !!!
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28.02.2022 10:27 Ответить
Пишаюся вами хлопці. Пишаюся тим що народилася в Украіні. УКРАІНА - ти незламна.
ВСУ - ви всі украінськи кіборги. Ви- сила. Ви, ваші подвиги вже вписані в підручники світовоі новоі
історіі. Весь світ дивиться зараз на блокбастер * Украіна понад усе!* СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!
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28.02.2022 10:36 Ответить
Слава Украине! Гордость наша! Родненькие. сыночки держитесь!!
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28.02.2022 10:46 Ответить
Просто слёзы наворачиваются. Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
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28.02.2022 10:48 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ !
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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28.02.2022 10:49 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!
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28.02.2022 10:50 Ответить
Ребята, я Вас люблю, берегите себя.
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28.02.2022 11:00 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!Пусть война поскорее закончится и они счастливые победители поскорее вернутся в свои семьи..Бог и Украина их любит ..им помогут и их тоже защитят…
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28.02.2022 11:43 Ответить
Спасибо ребята
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28.02.2022 11:56 Ответить
Ой, щось не так?! Мабуть усiх повбивали окупанти.
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26.05.2022 23:23 Ответить
Та нi, усi у полонi, самi туди приї‎шли.
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26.05.2022 23:25 Ответить
 
 