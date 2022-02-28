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"Все будет хорошо, правда за нами": Обращение украинских защитников к населению страны. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные, стоящие на защите территориальной целостности нашего государства, записали обращение к гражданам.
Об этом сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Колонны войск РФ штурмовали окрестности, но Киев выстоял, - Сухопутные войска ВСУ
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+24 Andrey Gupin
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Поклон до земли этим фррнтовикам-трудягам. Поразился, насколько добрые светлые лица у этих воинов, насколько они любят свои семьи, свою страну.
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Банки стали продавать доллар по 150 рублей
28 Февраля 2022, 00:37
Роза Алмакунова
ВСУ - ви всі украінськи кіборги. Ви- сила. Ви, ваші подвиги вже вписані в підручники світовоі новоі
історіі. Весь світ дивиться зараз на блокбастер * Украіна понад усе!* СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА !
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!