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"Почему вы пришли убивать моих родителей и детей?! Кто вы такие?": Женщина в Сумской области общается с российским оккупантом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Жительница с. Ржаное в Сумской области объясняет российским оккупантам, что они террористы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+36 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий28.02.2022 10:24
+29 Запорізький козак
показать весь комментарий28.02.2022 10:24
+28 Запорізький козак
показать весь комментарий28.02.2022 10:21
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а это ж еще работали банки и Центробанк....а сегодня - ну нет у них центробанка))))
Це ж не якась "львівська бандерівка", а жінка, яка живе біля кордону з расєєю та чекала на лаптеногих визволителів. Як обіцяв їм путлер.
Доречі а не пора б петицію змайструвати щоб той гадюшник з попами "пішов *****" з неньки ?
треба кувати залізо поки воно тепле, панове
Слава Лісовим Братам, які боролися за вільну Латвію!
Але цього мало!
А перед жінками воно грозне.дай бог,щоб він вже був у кобзона на концерті!
то стране наступит половой орган бабушки!
СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Slava Ukraine!
Geroyam Slava!