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война (46875) Сумская область (1848)

"Почему вы пришли убивать моих родителей и детей?! Кто вы такие?": Женщина в Сумской области общается с российским оккупантом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жительница с. Ржаное в Сумской области объясняет российским оккупантам, что они террористы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Вы должны это прекратить": Пленный российский оккупант обратился к Путину и Шойгу. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+36
Кацики в шоці.
Це ж не якась "львівська бандерівка", а жінка, яка живе біля кордону з расєєю та чекала на лаптеногих визволителів. Як обіцяв їм путлер.
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28.02.2022 10:24
+29
⚡️Парламент Латвии разрешил своим гражданам участвовать в боевых действиях на стороне Украины, сообщает Baltnews.
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28.02.2022 10:24
+28
⚡️"Переплавим и построим мосты": Ирина Верещук ответила на вопрос, что будут делать со всем металлоломом, который сейчас валяется по всей Украине.
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28.02.2022 10:21
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⚡️"Переплавим и построим мосты": Ирина Верещук ответила на вопрос, что будут делать со всем металлоломом, который сейчас валяется по всей Украине.
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28.02.2022 10:21 Ответить
Когда у них вырастит курс рубля нужно будет их радовать новостью, что их зарплата и премия за убийство украинцев обесценилась.
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28.02.2022 10:21 Ответить
курс рубля? или курс доллара-евро? рубль обвалился, вчера почти дошло до 150-190 за доллар!!!
а это ж еще работали банки и Центробанк....а сегодня - ну нет у них центробанка))))
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28.02.2022 10:30 Ответить
Тетка - "без руля и ветрил!!!" Как она ему еще в рыло (или что там у свинособак) не плюнула!!!
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28.02.2022 10:23 Ответить
Он уже, наверное, валидол сосет! Нашел, дегенерат в наморднике, с кем связаться : наши тетки если в раж войдут, то ховайся в гречку!
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28.02.2022 10:32 Ответить
за дітей що сиділи в авто вона тих кацапчиків могла голими руками задушити
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28.02.2022 10:39 Ответить
І це наші сміливі українські жіночки ще без зброї
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28.02.2022 12:36 Ответить
⚡️Россияне уже практически не могут летать международными авиарейсами.
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28.02.2022 10:23 Ответить
Через місяць вони на Далекий Схід будуть тиждень залізницею їхати. Якщо китайці дозволять.
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28.02.2022 10:53 Ответить
Здесь по Германии ходят русские туристы, выклянчивают наличку и еду, мол, у них "картачки ни работают". Им предлагают на картонке эту просьбу изложить и присесть где-то на улу, может кто-то потдаст пару центов.
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28.02.2022 11:06 Ответить
Кацики в шоці.
Це ж не якась "львівська бандерівка", а жінка, яка живе біля кордону з расєєю та чекала на лаптеногих визволителів. Як обіцяв їм путлер.
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28.02.2022 10:24 Ответить
Надеюсь, что нашим доморощенным украинским любителям ***** таки мозги вправит Господь после всего ******* который наделали свинорусы и страна как то сдвинется с пути в кацапское болото.
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28.02.2022 10:29 Ответить
Бустерная прививка от руссолюбия.
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28.02.2022 10:33 Ответить
вправить, а ще повна заборона кацапозмі та зомбоПоцреархату.
Доречі а не пора б петицію змайструвати щоб той гадюшник з попами "пішов *****" з неньки ?
треба кувати залізо поки воно тепле, панове
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28.02.2022 10:37 Ответить
Вистачає ублюдків, які за 50$ продаються. Учора в Кропивницькому баба - років шістдесят, прийшла у дитячий садочок на вул. Яновського, під приводом перевірити наявність міток на даху будівлі. Але вона відволікала увагу. У цей час два диверсанти намагалися прокрастися на територію дитсадка. Але їх помітили. Бабу охорона затримала, вона з місцевих. Чолвіки намагались втікти на авто, поліція загнала їхх у тупик. М машині була зброя.
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28.02.2022 10:39 Ответить
Успели запенить эту старуху-эпилептичку?
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28.02.2022 10:52 Ответить
Прополоскать в Ингуле а потом вытереть ей центральный мост:
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28.02.2022 11:01 Ответить
Точно
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28.02.2022 10:44 Ответить
⚡️Парламент Латвии разрешил своим гражданам участвовать в боевых действиях на стороне Украины, сообщает Baltnews.
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28.02.2022 10:24 Ответить
Слава латишам!
Слава Лісовим Братам, які боролися за вільну Латвію!
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28.02.2022 10:27 Ответить
"Лесные братья" это литовцы, а латышам большой респект и уважуха
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28.02.2022 10:37 Ответить
Неправда, лесные братья были и в Латвии.
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28.02.2022 14:51 Ответить
пише одна кацапка тільки що в коментах на ютюб "в Минске активизировались протестуны. Знакомая россиянка говорила, что срочно уехала в Россию, жаловалась, что на дороге подчеркнуто хамили и подрезали, видя рос номера"
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28.02.2022 10:25 Ответить
Тим хто хамили і підрізали кацапів хвала!!!
Але цього мало!
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28.02.2022 10:29 Ответить
вода камінь точе
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28.02.2022 10:30 Ответить
А могли бы и шины на заправке порезать. Зря не сделали.
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28.02.2022 10:30 Ответить
москалів будуть зараз бити скрізь і всіх
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28.02.2022 11:29 Ответить
Молодец!
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28.02.2022 10:32 Ответить
А потім це уйобіще попаде в плєн і буде нити,що його заставили сюди їхати.
А перед жінками воно грозне.дай бог,щоб він вже був у кобзона на концерті!
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28.02.2022 10:38 Ответить
Если страной руководит половой орган дедушки,
то стране наступит половой орган бабушки!

СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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28.02.2022 10:42 Ответить
Террористы угрожают миру ядерным оружием а это серьёзный предьяв за который заставят ответить.

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28.02.2022 10:43 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
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28.02.2022 10:46 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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28.02.2022 10:47 Ответить
А де ленка бондаренчиха, яка верищала, що росія з нами не воює? Що в нас "граажданская вайна" . Тепер цих гнид треба за хобот і до трибуналу.
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28.02.2022 10:48 Ответить
Дайте, будь ласка, посилання на ресурс чиїм володарем являється не кацапська гнида? дякую.
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28.02.2022 11:03 Ответить
дивує шо на расеї на мітингу він би стовідсотково її поклав на землю і копнув в живіт, а тут на чужій землі і з повною перевагою очкує
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28.02.2022 11:04 Ответить
Зомбі vs Вільні люди
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28.02.2022 11:13 Ответить
 
 