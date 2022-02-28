Украинца Яремчука встретили овациями на стадионе в Лиссабоне: Футболист едва удержал слезы. ВИДЕО

Украинца Романа Яремчука, который играет за "Бенфику", встретили стоя и аплодисментами в Лиссабоне. Футболист едва сдержал эмоции в этот момент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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