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"Чтобы вы cдохли нах#й, п#дары": Большая колонна военной техники российских оккупантов замечена в Мелитополе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Большую колонну военной техники РФ заметили жители Мелитополя Запорожской области.
Видео было обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
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+73 Шимус
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+57 master dron
показать весь комментарий28.02.2022 10:50
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"Друга колона величезна з літерою V ЗАРАЗ іде селом Литвинівка, далі на Гаврилівку! SOS! SOS! SOS! Там нема світла! Знищили трансформатор!"
Наши приготовились стрелять.
Не пришлось. До берега никто из "завоевателей" не доплыл.
Едут ублюдки на убой... точно новости не читают, думают, тут не стреляют
Люди, хєра ви їздите і ходите біля них? Ну шалений осколок же чи хвиля прилеті може
когда то забанили . щас через фб зашел . созваниваюсь с Херсоном Харьковом... на митинги 2 раза в Ванкувере ходил. есть список необходимого из Херсона . завтра в хедофис звоню многомильонная контора за донешином . на рингтон поставил - русский военный корабль..
держитесь . вам день простоять и ночь продержаться