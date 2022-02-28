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В Харькове задержан вероятно контуженный российский оккупант. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Граждане в Харькове задержали российского военного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: "Вы должны это прекратить": Пленный российский оккупант обратился к Путину и Шойгу. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+76
Найцікавіше зараз - спостерігати за "прастимі расіянамі", які прямо на наших очах усвідомили, що вони "воєнний русскій карабль".

Вся гамма почуттів, "а нас за що?" у тридцяти томах. Давайте внє політіки, так? Ета палітікі нас пассорілі, так?

Ні грама не шкода. Де б я не була, робитиму все можливе, щоб життя росіян стало нестерпним. Якщо для цього треба розсилати фото їхніх трупів у відгуки їхнім ресторанам - взагалі без питань.

Я хочу, щоб їхні матері вили.
Ваш 20-річний мальчік був срочніком, якого просто посадили у танк і повезли невідомо куди?
Ну так треба було своєму мальчіку ногу відрубати перед виходом в Україну, був би у вас півмальчіка, але живий. https://t.me/nuts_roses/575
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28.02.2022 11:07
+56
так они все там такие
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28.02.2022 11:05
+47
вони всі контужені як сюди поперлися
ще буде мамку кликати щоб забрала додому

скотобидло
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28.02.2022 11:05
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так они все там такие
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28.02.2022 11:05 Ответить
не- там они уже воняют шашлыком
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28.02.2022 11:05 Ответить
Найцікавіше зараз - спостерігати за "прастимі расіянамі", які прямо на наших очах усвідомили, що вони "воєнний русскій карабль".

Вся гамма почуттів, "а нас за що?" у тридцяти томах. Давайте внє політіки, так? Ета палітікі нас пассорілі, так?

Ні грама не шкода. Де б я не була, робитиму все можливе, щоб життя росіян стало нестерпним. Якщо для цього треба розсилати фото їхніх трупів у відгуки їхнім ресторанам - взагалі без питань.

Я хочу, щоб їхні матері вили.
Ваш 20-річний мальчік був срочніком, якого просто посадили у танк і повезли невідомо куди?
Ну так треба було своєму мальчіку ногу відрубати перед виходом в Україну, був би у вас півмальчіка, але живий. https://t.me/nuts_roses/575
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28.02.2022 11:07 Ответить
А меня за шо??? Я просто молча сидел(с)
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28.02.2022 11:38 Ответить
Ви золота людина! 1000 вподобайок!
А Ваші слова Де б я не була, робитиму все можливе, щоб життя росіян стало нестерпним. Якщо для цього треба розсилати фото їхніх трупів у відгуки їхнім ресторанам - взагалі без питань - це справжня зброя!
Респект!
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28.02.2022 13:18 Ответить
пля оно в шоке а не контуженное но красивое
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28.02.2022 11:05 Ответить
Бухой
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28.02.2022 11:12 Ответить
Чернигов , Суми ! Пожалуйста, сжигайте технику оккупантов , которая не сгорела , что бы ее не отремонтировали оккупанты
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28.02.2022 11:05 Ответить
эй а им на чём воевать трофей чинится красится и в бой как тунгус в Харькове
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28.02.2022 11:06 Ответить
Чинить долго и негде лучше сжечь
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28.02.2022 11:31 Ответить
Это наша трофейные как они ее отремонтируют? Они то и сами вряд ли лапти свои унесут.
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28.02.2022 11:13 Ответить
Так цигани ж проти!
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28.02.2022 11:41 Ответить
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28.02.2022 12:02 Ответить
.
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28.02.2022 11:48 Ответить
Учора в Тростянці місцеві дебіли підірвали біля шоколадної фабрики два убитих танки з боєкомплектом. все пішло на людей. БАГАТО вибитих вікон і ще всього не знаємо. ВИ В АРМІЇ БУЛИ? Що ви пишете, який ремонт, там 50 тонн. Тепер ніяк до сел і на Лебедин. Розуму Вам.
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28.02.2022 11:59 Ответить
вони всі контужені як сюди поперлися
ще буде мамку кликати щоб забрала додому

скотобидло
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28.02.2022 11:05 Ответить
Він прикидується, 100%.
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28.02.2022 11:06 Ответить
він контужений з народження.
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28.02.2022 11:06 Ответить
по хлебалу ему..что б вылечить от контузии.....
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28.02.2022 11:06 Ответить
вони там всі ***** кантужені в Мордорі,здохніть суки
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28.02.2022 11:07 Ответить
а де цвєти???????
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28.02.2022 11:07 Ответить
Казахстан закрыл Раша ТВ!!!!
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28.02.2022 11:07 Ответить
Работает к сожалению.Епать тут ваты руске! Зомби
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28.02.2022 12:30 Ответить
Хрюське своїх не брасают
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28.02.2022 11:08 Ответить
Об пол оно контуженное при рождении в нужнике станции задрыщенск маманей-алкашкой
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28.02.2022 11:09 Ответить
Следуйте известному древнему принципу Лечить подобное подобным
Контузьте его еще раз, для ума
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28.02.2022 11:09 Ответить
Клин клином вышибают!!!
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28.02.2022 14:12 Ответить
Может быть и под наркотиками
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28.02.2022 11:10 Ответить
схоже що так
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28.02.2022 11:15 Ответить
Так давно було помітно

Що частина солдат мають повидінку як під наркотою
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28.02.2022 11:27 Ответить
Вони там всі з мізками промитими настільки, що можна вважати контуженими.

Моя знайома, вже більше 10 років запоребріком,каже, що нам так потрібно. **** приїде сюди, тут її квартира, задушу як змію.
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28.02.2022 11:10 Ответить
Он не контужен это шок. От страха.
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28.02.2022 11:11 Ответить
Добить тварь ,чтобы не мучался , Гуманизм пока закончился , они прешли нас уничтожать , делать чистки , они используют женщин и детей они военные преступники. Ни какой жалости к Врагу
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28.02.2022 11:13 Ответить
@
"Напишіть до бота хто може. Село Тягинка бериславського району Херсонської області займають оборону"
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28.02.2022 11:14 Ответить
Величезна колона техніки окупантів з літерою Z вишукувалася на вулиці Мелітополя
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28.02.2022 11:14 Ответить
Дурака включил
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28.02.2022 11:15 Ответить
Якась курка за кадром жаліє "синка"? - Ше не дійшло?
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28.02.2022 11:16 Ответить
"Адин_нарот", нє ! Ватниця стара совкодрочерка
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28.02.2022 11:18 Ответить
Та це московитське чмо просто бухе, замародерив десь нашої горілки, а після бояри пішло в смак і розібрало
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28.02.2022 11:17 Ответить
На часі. Лікбез по зброї.

АК - https://www.youtube.com/watch?v=XD0G5SJhEIM
ПМ - https://www.youtube.com/watch?v=CaGwBP3eSbI
Гранати - https://www.youtube.com/watch?v=iHGl3tqzfa0
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28.02.2022 11:19 Ответить
Всі вони виродки з лвоголової курки.
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28.02.2022 11:21 Ответить
Всё распрекрасно знали, куда шли. что должны были делать---убивать, ответы одинаковы у всех. как научили. И всегда были такими там во все века. И для них это не страшно. что такие. Пока не усвоим мы, а похоже нет пока. рас переспрашиваем всё время и даже до сих пор показываем их паспорта что мол с РФ, а кто ещё сомневается? Будем страдать и кровь свою проливать. Они другие и все одинаковые при этом. И сегодня нам они враги. К БОЮ!
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28.02.2022 11:25 Ответить
звісно знали. Там радянська система.Політруки. Їх готували вбивати.
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28.02.2022 11:36 Ответить
кончить гниду!!! и на фонаре повесить, чтобы другие свино-собачьи "освободители" издалека видели ...
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28.02.2022 11:29 Ответить
Ты провокатор! Неужели не понимаешь, что вид повешенного пленного рашаТВ обыграет так, что мало не покажется! Наоборот - надо и уничтожать м разлагать рашистскую армию, чтобы они сами сдавались в плен, а не крошили все на своем пути, понимая, что их в плену повесят!!!
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28.02.2022 12:15 Ответить
та воно угашене...забійте цю падлюку палками
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28.02.2022 11:31 Ответить
думаю, что их можно же на бутылку садить, что бы не ерзали?
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28.02.2022 11:34 Ответить
Та шо он его там уговаривает, город какой, какая разница, нахер с ним вообще разговаривать - вяжите его, потом разберётесь
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28.02.2022 11:36 Ответить
Они та все укурыши. Мы гадали для чего лапти рисую круги на асфальте. Секрет раскрыт, это путь к закладке для руске
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28.02.2022 11:40 Ответить
точніше з розслідуваннями
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28.02.2022 11:45 Ответить
кацапофашисты никогда не поймут, что они с оружием в руках на танках - бандиты и оккупанты.. они никогда не оставят попытку уничтожить Украину..
если ВСУ сейчас не уничтожит московию, то через некоторое время эти ублюдки снова придут на украинскую землю.. так было всегда..
давить их надо гнид, и никаких переговоров, чем больше кацапофашистов сдохнет, тем быстрее развалится московия..
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28.02.2022 11:46 Ответить
Героя с себя корчит,молчит.Дайте ему в голову пару раз берцем,сразу заговорит.
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28.02.2022 11:47 Ответить
А я вчора з одного телефону зайшов в "Чатрулетку",А на іншому розказував про сайт ( 200rf.com ) який створили наші для "уССькіх матерей і родствінечков" для їхнього руССького м"яма.Показував відео як наші хлопці жарять цей шАшлік,як їхні велікіє воїни обсираються при затриманні в полон.І ті деякі які виходили на зв'язок з "улибочкою" після деяких хвилин перегляду "тримали улибочку",
АЛЕ ОЧЕНЯТКА СТАВАЛИ НУуу ДУууЖЕ ЛЯКЛИВИМИ!!!!
Це треба тільки бачити.
Сьогодні знову буду тролити?,ні,zaйоBYвать цих раССійських тварюк!
Слава Україні!🇺🇦
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28.02.2022 11:48 Ответить
Авжеж, "хахли на Украине отбиваются вилами", а как контузило, то мичить як животне.

Знайте, кацапські тварюки, і ********* своїм розкажіть (якщо доживете), про свої пригоди в Україні 🇺🇦
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28.02.2022 11:52 Ответить
Почему вероятно контуженным? Они там все контуженные телевизором!
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28.02.2022 11:52 Ответить
Он шокирован, от того что никто не встретил с цветами
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28.02.2022 11:58 Ответить
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28.02.2022 12:08 Ответить
Будь ласка, цвєти
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28.02.2022 12:09 Ответить
Зараз з Ромнів на Суми пішла колона од.20 танків та машини супроводу під білими прапорами
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28.02.2022 12:24 Ответить
это боевик-вагнеровец, сразу видно, таких сразу в расход, потом проблем меньше будет
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28.02.2022 12:24 Ответить
Проверьте,семки в кармане есть?
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28.02.2022 12:24 Ответить
Це штучний анабіоз. Дурачка увімкнув
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28.02.2022 12:36 Ответить
Косит - взгляд осмысленный, быстрый...
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28.02.2022 12:38 Ответить
Вчера такое же ******** застредило мужчину за отказ дать телефон позвонить на рашу
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28.02.2022 12:38 Ответить
Они суки от рождения контуженные .
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28.02.2022 12:39 Ответить
Шо не так з каДировцями. На багатьох відео люди їх шукають. Огірочки на них них гарні ростуть, чи собаки добре їдять. Розтлумачте мені.
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28.02.2022 12:48 Ответить
А что он такой опухший?
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28.02.2022 13:00 Ответить
они все контуженные от рождения!
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28.02.2022 17:33 Ответить
 
 