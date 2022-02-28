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В Харькове задержан вероятно контуженный российский оккупант. ВИДЕО
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+76 olele
показать весь комментарий28.02.2022 11:07
+56 Aleks_15
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+47 Тетяна Тать
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Пожалуйста, подождите...
Вся гамма почуттів, "а нас за що?" у тридцяти томах. Давайте внє політіки, так? Ета палітікі нас пассорілі, так?
Ні грама не шкода. Де б я не була, робитиму все можливе, щоб життя росіян стало нестерпним. Якщо для цього треба розсилати фото їхніх трупів у відгуки їхнім ресторанам - взагалі без питань.
Я хочу, щоб їхні матері вили.
Ваш 20-річний мальчік був срочніком, якого просто посадили у танк і повезли невідомо куди?
Ну так треба було своєму мальчіку ногу відрубати перед виходом в Україну, був би у вас півмальчіка, але живий. https://t.me/nuts_roses/575
А Ваші слова Де б я не була, робитиму все можливе, щоб життя росіян стало нестерпним. Якщо для цього треба розсилати фото їхніх трупів у відгуки їхнім ресторанам - взагалі без питань - це справжня зброя!
Респект!
ще буде мамку кликати щоб забрала додому
скотобидло
Контузьте его еще раз, для ума
Що частина солдат мають повидінку як під наркотою
Моя знайома, вже більше 10 років запоребріком,каже, що нам так потрібно. **** приїде сюди, тут її квартира, задушу як змію.
"Напишіть до бота хто може. Село Тягинка бериславського району Херсонської області займають оборону"
АК - https://www.youtube.com/watch?v=XD0G5SJhEIM
ПМ - https://www.youtube.com/watch?v=CaGwBP3eSbI
Гранати - https://www.youtube.com/watch?v=iHGl3tqzfa0
Христо Грозєв зі своєми враженнями про війну на каналі Навального
если ВСУ сейчас не уничтожит московию, то через некоторое время эти ублюдки снова придут на украинскую землю.. так было всегда..
давить их надо гнид, и никаких переговоров, чем больше кацапофашистов сдохнет, тем быстрее развалится московия..
АЛЕ ОЧЕНЯТКА СТАВАЛИ НУуу ДУууЖЕ ЛЯКЛИВИМИ!!!!
Це треба тільки бачити.
Сьогодні знову буду тролити?,ні,zaйоBYвать цих раССійських тварюк!
Слава Україні!🇺🇦
Знайте, кацапські тварюки, і ********* своїм розкажіть (якщо доживете), про свої пригоди в Україні 🇺🇦