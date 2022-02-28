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"Сейчас еще в Москву пойдем": Украинские воины в Ирпене после боя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники дали бой российским оккупантам в Ирпене в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+74 Анатолий Воробей 64c537e3
показать весь комментарий28.02.2022 11:19
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+38 Николай 75107634
показать весь комментарий28.02.2022 11:21
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забийте текст вище до ютуб , там рашист ділиться враженням про паход в Україну
https://www.youtube.com/watch?v=LMGV2Vn9XPk
как хорошо лежат твари !
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ !!!
Слава ВСУ!
"
от таких видео просто распирает гордость за нашу армию
с виду обыкновенные ребята , а на такой нелегкой работе - профи
можем пафтаріть