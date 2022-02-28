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"Сейчас еще в Москву пойдем": Украинские воины в Ирпене после боя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники дали бой российским оккупантам в Ирпене в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Войска РФ уничтожили базу хранения ракет КБ "Луч" в Житомирской области: Это не останавливает предприятие. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+74
Слава ЗСУ! Слава Україні! І ще одна хороша новина. Українці, які застряли в Египті, пиз...ть москалів по всій країні.
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28.02.2022 11:19
+40
Героям Слава!
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28.02.2022 11:20
+38
браво !
как хорошо лежат твари !
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ !!!
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28.02.2022 11:21
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Слава ЗСУ! Слава Україні! І ще одна хороша новина. Українці, які застряли в Египті, пиз...ть москалів по всій країні.
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28.02.2022 11:19 Ответить
Героям Слава!
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28.02.2022 11:20 Ответить
А тем временем самый популярный запрос в гугл-переводчике, с интересным результатом, кстати:

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28.02.2022 11:43 Ответить
монолог в VK солдата ВС РФ с передовой в Украине

забийте текст вище до ютуб , там рашист ділиться враженням про паход в Україну
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28.02.2022 11:55 Ответить
Отличноая инфа. Вот ссылка, если что:
https://www.youtube.com/watch?v=LMGV2Vn9XPk
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28.02.2022 12:09 Ответить
браво !
как хорошо лежат твари !
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ !!!
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28.02.2022 11:21 Ответить
Дякуємо, СЛАВА ЗСУ!
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28.02.2022 11:21 Ответить
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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28.02.2022 11:27 Ответить
а почему бы и нет?
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28.02.2022 11:31 Ответить
В Украине погиб глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий, прошедший Афганистан и Чечню. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на источники, близкие к силовым ведомствам.
Слава ВСУ!
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28.02.2022 11:31 Ответить
ти до кінця не прочитав? то кіздєц...як перевернуті в маскалоти мозги..цитую.. «в преддверии Дня памяти по погибшим коллегам» провели для школьников «турнир по мини-футболу в валенках»....яким треба бути йонутим?
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28.02.2022 11:47 Ответить
Красавцы! Слава Украине!
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28.02.2022 11:32 Ответить
Украинцы - С Вами всей своей душой !!!! Держитесь - Победа будет за ВАМИ !!!!!
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28.02.2022 11:33 Ответить
Наведу окрем цитати Тишкевича, написано у 2015 з гумором, але добрим "Украина - удивительная страна. Украинцы - удивительные люди. С одной стороны громаднейший потенциал. С другой - не менее выдающиеся способности плевать на апробированные алгоритмы действий и поступать по-своему. Зачастую так, что у окружающих волосы дыбом встают..То есть, когда появляется проблема представители большинства народов мира пытаются найти уже готовый алгоритм действий и каким-то образом его адаптировать. Для украинцев это слишком скучно. Каждая новая проблема - уникальна. Даже если они похожи как две капли воды. Даже если одна является следствием другой. Соответственно и методы решения предлагаются уникальными. Да такими, что зачастую для представителей других наций - вынос мозга. а для украинцев - привычный фон.Украинцы масштабны в гневе своём. Но чрезвычайно привязаны к своему «клаптику землі». К своей жене. Самогонному аппарату в сарае, в конце концов! Поэтому любая великая цель должна сводиться к таким вот простым радостям жизни...в правильном целеуказании.Например: разрушить Кремль - не интересно. А вот разбить грядку под «огірки» на месте мавзолея Ленина - уже прикольно. «заради огірочків» нация мгновенно создаст эффективные механизмы и алгоритмы захвата столицы РФ, распашки территории и распаевания Красной площади. "

"
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28.02.2022 11:37 Ответить
ну не даром же є анегдот про освоєння Марсу українцем..коли він в знемозі йти падаючи кидає шапку вперед і каже..--а там ще,огірочки посаджу
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28.02.2022 11:52 Ответить
Позитивно. Слава Україні!
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28.02.2022 11:39 Ответить
А вот этого не нужно, пока они не понимают зачем они здесь, пока не могут найти причин, они слабы. Если им дать причину - типа защищают здесь свою хренову мацкву от нашествие бИндеровцев - это укрепит их слабый моральный дух.
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28.02.2022 11:42 Ответить
Так воно i буде, я тепер усiм кажу - наступна зупинка ЧЕРВОНА ПЛОЩА. А от в яку цiну буде пиво у москвi самому цiкаво.
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28.02.2022 11:48 Ответить
красавы , валите кацапов без жалости
от таких видео просто распирает гордость за нашу армию
с виду обыкновенные ребята , а на такой нелегкой работе - профи
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28.02.2022 12:03 Ответить
Закатайте їх в бетон!
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28.02.2022 12:16 Ответить
Та конечно пойдём ,без вариантов ! Твари кацапские за ВСЁ должны заплатить и заплатят !
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28.02.2022 12:38 Ответить
Слава Украіні ! Слава нашим Збройним Силам! смерть рашиській чумі.
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28.02.2022 12:57 Ответить
Краще лишнього не говорити. Нам треба тільки своя міжнародно визнана територія.
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28.02.2022 14:13 Ответить
Хлопчики і дівчатка-НАШІ ВОЇНИ вірим в вашу силу!Зараз сопущий чеченець збирає маринованих пітухів-зробіть з них кури-гріль!Молимось за вас!
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28.02.2022 14:24 Ответить
1618 рік. похід Сагайдачного на Москву.
можем пафтаріть
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28.02.2022 15:26 Ответить
 
 