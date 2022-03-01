Принимают решение о снятии арестов и передаче на нужды ВСУ техники, вооружения и горючего, - Венедиктова. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщает о снятии арестов с техники, вооружения, горючего и их передаче на нужды украинской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении, размещенном в понедельник на странице в Фейсбуке.
Генпрокурор подчеркнула, что украинская армия нуждается в материальной поддержке.
"Мы не могли стоять в стороне, когда государство в опасности. Прокуроры всех уровней по всей стране принимают решение о снятии арестов и передаче на нужды ВСУ и Нацгвардии техники и вооружения, а также горючего, изъятых во время расследования уголовных производств", - сказала Венедиктова.
По ее словам, уже передано более 10 тыс. тонн горючего, бронетехнику и оружие.
Также, как отметила генпрокурор, органы прокуратуры "продолжают делать все возможное для привлечения к ответственности каждого захватчика и руководства государства-агрессора".
"Каждый выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей", - подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
Пять суток идёт война!!!!
И тут только вспомнила, что есть военное имущество....
Дальше только маты.
Джерело: https://censor.net/ua/v3320007
Припекло під зад? Війна закінчиться і тоді кожен злочин правоохоронців не залишиться без пострілу