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арест (10381) ВСУ (5161) Венедиктова (727)

Принимают решение о снятии арестов и передаче на нужды ВСУ техники, вооружения и горючего, - Венедиктова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщает о снятии арестов с техники, вооружения, горючего и их передаче на нужды украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении, размещенном в понедельник на странице в Фейсбуке.

Генпрокурор подчеркнула, что украинская армия нуждается в материальной поддержке.

"Мы не могли стоять в стороне, когда государство в опасности. Прокуроры всех уровней по всей стране принимают решение о снятии арестов и передаче на нужды ВСУ и Нацгвардии техники и вооружения, а также горючего, изъятых во время расследования уголовных производств", - сказала Венедиктова.

По ее словам, уже передано более 10 тыс. тонн горючего, бронетехнику и оружие.

Также, как отметила генпрокурор, органы прокуратуры "продолжают делать все возможное для привлечения к ответственности каждого захватчика и руководства государства-агрессора".

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"Каждый выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей", - подытожила она.

Автор: Наталя Джума
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ВИЛКУЛ САБОТИРУЕТ ВЫДАЧУ ОРУЖИЯ ТЕРОБОРОНЕ КРИВОГО РОГА!!!
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28.02.2022 12:05 Ответить
І що з тим вілкулом не має кому щось зробити...?)
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28.02.2022 12:08 Ответить
ГНИДУ РАШИСТА ВИЛКУЛА,ШУФРИЧА , МУРАЕВА УТИЛИЗИРОВАТЬ
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28.02.2022 14:21 Ответить
пракуратууураа!!!)) що ми без вас робили)))
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28.02.2022 12:10 Ответить
Меня одного перекосило от матов???
Пять суток идёт война!!!!
И тут только вспомнила, что есть военное имущество....
Дальше только маты.

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28.02.2022 13:47 Ответить
Кожен постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців"
Джерело: https://censor.net/ua/v3320007
Припекло під зад? Війна закінчиться і тоді кожен злочин правоохоронців не залишиться без пострілу
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28.02.2022 12:58 Ответить
Антоненко и Кузьменко уже выпустили??
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28.02.2022 14:17 Ответить
 
 