"Мама, я в плену. Мы не миротворцы. Здесь война и мы - агрессоры", - российский пленник звонит домой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
СБУ обнародовала видеозапись, на которой зафиксированы очередные пленные армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты сдались после того, как их колонну разгромили под Запорожьем.
Под запись СБУ горе-воины звонят своим родителям в РФ и рассказывают, что здесь война, а не "спецоперация на Донбассе", как это подается в российских новостях. На фоне – озабоченный материнский голос и слезы.
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Заблокированы каналы НТВ и Россия 24.
Кацапы нажаловались.
повний бред 😠
Радиогруппа ТАВР запустит на этих частотах новую радиостанцию - официальное сообщение группы радиостанций TAVR Media.
цікаву навіщо снайпера в живих залишили? Це не по військовим традиціям...
ну и каждый россиянин пройдет денацификацию - будут это смотреть .
в 1945 Американцы заставляли немцев смотреть фильмы про устроенные геноциды - это было обязательное условие получени еталонов на ЕДУ . а некоторых одаренных голыми! руками заставляли перезахоронять трупы из концлагерей
можна тричі.
щасливчик, другим так не повезло
Передавайте наше класичне привітання рассєї: "Русский корабль, иди *****!".
раша
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До речі, щось іх не чути... Замазали рот гівном?
Хто не може зброєю, рубайте де можете на сайтах і в мережах!
Ось, як написала якась жіночка Де б я не була, робитиму все можливе, щоб життя росіян стало нестерпним. Якщо для цього треба розсилати фото їхніх трупів у відгуки їхнім ресторанам - взагалі без питань.
Слава Ураїні!
Снайперу треба було око вибити!