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армия РФ (15385) война (46875) СБУ (18692) пленные (1836)

"Мама, я в плену. Мы не миротворцы. Здесь война и мы - агрессоры", - российский пленник звонит домой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

СБУ обнародовала видеозапись, на которой зафиксированы очередные пленные армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты сдались после того, как их колонну разгромили под Запорожьем.

Под запись СБУ горе-воины звонят своим родителям в РФ и рассказывают, что здесь война, а не "спецоперация на Донбассе", как это подается в российских новостях. На фоне – озабоченный материнский голос и слезы.

Также смотрите: В Харькове задержан вероятно контуженный российский оккупант. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+44
Кацапоиды не верят что ихние личинки попадают в плен и тем более дохнут. По зомбоящику ведь они везде победили
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28.02.2022 12:09
+38
⚡️YouTube начал блокировать русские каналы РФ на территории Украины.

Заблокированы каналы НТВ и Россия 24.
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28.02.2022 12:05
+34
⚡️В Украине больше нет «Русского радио»
Радиогруппа ТАВР запустит на этих частотах новую радиостанцию - официальное сообщение группы радиостанций TAVR Media.
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28.02.2022 12:10
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⚡️В Киевстаре сообщили о блокировке SMS-сообщений из России и Беларуси из-за большого количества спама.
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28.02.2022 12:04 Ответить
⚡️YouTube начал блокировать русские каналы РФ на территории Украины.

Заблокированы каналы НТВ и Россия 24.
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28.02.2022 12:05 Ответить
а ФБ меня ,украинку ,заблокировал на 3 дня за слова- "кацапы горите в аду",написали что я разжигаю ненависть к другим народам,даже после опротестования бан не сняли.
Кацапы нажаловались.
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28.02.2022 12:33 Ответить
Украинский сегмент фэйсбука модерируется кацапами, поэтому о его "неангажированности" давно известно. Кстати, как и телеграм - многие каналы сволочи забанили.
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28.02.2022 12:37 Ответить
в том то и дело,что через фб кацапы и прокацапские элементы могут сливать данные наших позиций,надо блокировать кацапию на фб.
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28.02.2022 13:20 Ответить
Мене так само відправили в бан на ФБ за слово кацапи ,
повний бред 😠
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28.02.2022 12:54 Ответить
Так не пиши кацап. Зараз треба писати -- русскій, іді нах..й. Думаю, не забанять.
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28.02.2022 13:39 Ответить
Кацапоиды не верят что ихние личинки попадают в плен и тем более дохнут. По зомбоящику ведь они везде победили
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28.02.2022 12:09 Ответить
а в реальности как ДИДЫ - волнами на пулемет! волнами за вагон трофеев маршала жукова!! за пир сталина!!
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28.02.2022 12:26 Ответить
так русня марадерила рейх жестоко, вплоть до воровства шпингалетов с окон, иголок для патефонов и водопроводных кранов.
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28.02.2022 13:12 Ответить
⚡️В Украине больше нет «Русского радио»
Радиогруппа ТАВР запустит на этих частотах новую радиостанцию - официальное сообщение группы радиостанций TAVR Media.
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28.02.2022 12:10 Ответить
Синок, твоїй мамі ти і на х..й не потрібен, допоки не заробиш на погашення кредиту.
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28.02.2022 12:11 Ответить
по сравнению с другими пленными,эти 2 просто элита,интеллигенция))
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28.02.2022 12:28 Ответить
Знову строкове м'ясо, кацапи вважали що тут Грузія?
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28.02.2022 12:11 Ответить
думали, буде як в Криму..але щось пішло не так..
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28.02.2022 12:55 Ответить
Якщо сам здався військовополоненний, а якщо взяли із зброєю, то в компост покласти!
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28.02.2022 12:12 Ответить
Пощастило виродкам що у полон потрапили. Живі будуть.
цікаву навіщо снайпера в живих залишили? Це не по військовим традиціям...
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28.02.2022 12:12 Ответить
за честность
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28.02.2022 12:17 Ответить
ОБМЕННЫЙ ФОНД + для разведданных + для следствия показания + для общественности

ну и каждый россиянин пройдет денацификацию - будут это смотреть .

в 1945 Американцы заставляли немцев смотреть фильмы про устроенные геноциды - это было обязательное условие получени еталонов на ЕДУ . а некоторых одаренных голыми! руками заставляли перезахоронять трупы из концлагерей
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28.02.2022 12:25 Ответить
Чудова ідея. Якщо не в компост, а на обмін, то повинні вивчити і заспівати на камеру гімн України і охарактеризувати свого плєш-фюрера.
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28.02.2022 12:53 Ответить
⚡️Немецкий автоконцерн Volkswagen временно приостановил поставки автомобилей в российские дилерские центры, сообщили в пресс-службе компании.
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28.02.2022 12:12 Ответить
На швабрах будут ездить.
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28.02.2022 12:20 Ответить
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28.02.2022 12:12 Ответить
і контрольний обов"язково хай не забуде.
можна тричі.
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28.02.2022 12:31 Ответить
Пострiли потрiбно зробити уже у вiдокремлену башку *****, як i вказано на малюнку.
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28.02.2022 14:36 Ответить
миротворцы не стреляют в мирных людей, не грабят магазины и не отбирают у людей телефоны насмерть...
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28.02.2022 12:15 Ответить
Це руські гібридні миротворці, у них це у правилах прописано.
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28.02.2022 12:22 Ответить
Нє тут бАмбЯт гАрада, а "Я АГРЕСОР ОКУПАНТ БОМБИВ ГОРОДА по злочинному наказу"
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28.02.2022 12:15 Ответить
Свиномамки в паРаше в истерике бьются...выкидыш живой...а значит не будет компенсации...
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28.02.2022 12:16 Ответить
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28.02.2022 12:21 Ответить
Рф это звериное логово
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28.02.2022 12:17 Ответить
Крайние пленные уже одеты лучше первых. Мясо перемололи, пошли более ценные трофеи.
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28.02.2022 12:17 Ответить
З півдня краще екіпірвані, з півночі і зі сходу армія бомжів.
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28.02.2022 12:19 Ответить
у них методичка 14года не обновлялась, это маскировка под бендеровцев=нациков)))
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28.02.2022 12:30 Ответить
нада так: "мама, я в плену, росиявперде!! не будет ни Свифта, ни банков ни парадов, ни дидов ни гречки.... путинкуйло!!! "
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28.02.2022 12:21 Ответить
Не вірте цапам.Ось так ці тварюки в Ічкерії голосили, а потім знову йшли вбивати чеченців.Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 12:29 Ответить
Башку отвернуть и выслать матке !
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28.02.2022 12:46 Ответить
"я в плену"
щасливчик, другим так не повезло
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28.02.2022 12:52 Ответить
Будь те ви прокляті, фашня кацапська!!!!
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28.02.2022 12:52 Ответить
Мама, жди. Лет через пятнадцать я вернусь. Это было бы самым правильным.
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28.02.2022 12:53 Ответить
Де можна подивитись пряме включення з Білорусі зустрічі представників росіі та україни, була зсилка, але білоруси відключили
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28.02.2022 12:56 Ответить
Перед каждым вопросом нужно заставить говорить четко и разборчиво и внятно... Как они отдают отчет своим Пид*расам... Слава Украине !!!
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28.02.2022 13:00 Ответить
последнего действительно жалко
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28.02.2022 13:08 Ответить
Сейчас с росиянцами не то что общаться, но и посцать рядом, - все равно, что говном облиться. Уже и сцикливые бульбаши, и крымчане, и даунбасовцы начинают это понимать. Весь мир плюет в эту свору бешенных собак... И ПаРаша становится не такой привлекательной - страна-изгой. Вот в чем сила санкций! Сидите теперь, мрази, в своих деревянных сортирах, отдыхайте на Колыме, жрите говно с лопат, и лижите жору чучелам ленина! Кому там еще хочется рускага мира?
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28.02.2022 13:10 Ответить
😜 Ну раз ви так просите...
Передавайте наше класичне привітання рассєї: "Русский корабль, иди *****!".

раша
Ани Лорак +7 985 176 2525
Дана Борисова +7 903 798 97 05
Коля Басков +7 968 588 44 99
Олег Газманов +7 925 100 00 25
Филип Киркоров +7 985 762 50 60
Прохор Шаляпин +7 985 777 12 12
Радион Газманов +7 926 210 52 92
Регина Тодоренко +7 985 555 19 90
Владимир Соловьев +7 929 970 33 33
Марина Белова +7 921 949 08 88
Джиган +7 925 280 00 57
Алексей Щербаков +7 926 353 28 84
Джигурда +7 903 628 5364

Україна
Снежана Егорова +380 67 506 8787
Игорь Лихута +380 50 469 1318
Света Лобода +380 67 442 7313
Илья Кива (Вайбер) +380675200099
Мер Купянска +380954256680
Мураев +380671000000
Шарий +370 645 60105
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28.02.2022 13:11 Ответить
Гарний список. Поширити!!
До речі, щось іх не чути... Замазали рот гівном?
Хто не може зброєю, рубайте де можете на сайтах і в мережах!
Ось, як написала якась жіночка Де б я не була, робитиму все можливе, щоб життя росіян стало нестерпним. Якщо для цього треба розсилати фото їхніх трупів у відгуки їхнім ресторанам - взагалі без питань.
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28.02.2022 13:51 Ответить
Ось такі відео з полоненими треба постити, не треба нікого бити і знущатися! Там теж люди воюють яким засрали мозок пропагандою і які просто роблять свою роботу! Потрібно щоб їхній солдат не боявся здатися, а боявся повернутися до своїх тоді все буде Україна!
Слава Ураїні!
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28.02.2022 13:44 Ответить
Там мама никакая. Ей выгодней погибший ихтамнет: примерно на 745 доз.
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28.02.2022 14:22 Ответить
Бандеровці лучшє относятся, чєм своі - це хітяра.
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28.02.2022 14:39 Ответить
"Біндеровци - добриє люді, харашо к нам атносятся".
Снайперу треба було око вибити!
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28.02.2022 15:11 Ответить
Я ТЕБЯ УВЕРЯЮ...ЭТО ЕЩЁ ХОРОШО
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28.02.2022 15:42 Ответить
как сказал когда-то один политик( не помню сейчас ) : сегодняшние антифашисты в будущем станут фашистами
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03.03.2022 08:13 Ответить
 
 