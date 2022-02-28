"Мама, я в плену. Мы не миротворцы. Здесь война и мы - агрессоры", - российский пленник звонит домой. ВИДЕО

СБУ обнародовала видеозапись, на которой зафиксированы очередные пленные армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты сдались после того, как их колонну разгромили под Запорожьем.

Под запись СБУ горе-воины звонят своим родителям в РФ и рассказывают, что здесь война, а не "спецоперация на Донбассе", как это подается в российских новостях. На фоне – озабоченный материнский голос и слезы.

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