Российские оккупанты обстреливают "Градами" жилые массивы Харькова. ВИДЕО

В сети опубликовано видео обстрела жилого массива в Харькове войсками РФ из "Градов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты обстреливают "Градами" жилые массивы Харькова.

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