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Правила пересечения блокпостов. ВИДЕО на жестовом языке

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ГСЧС обнародовала правила, которые нужно соблюдать, чтобы избежать недоразумений при пересечении блокпостов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты. Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.

Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, нужно соблюдать несложные правила.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие большого количества машин и людей на улицах городов, продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.

Также читайте: Вооруженные формирования РФ не пропустили наблюдателей через блокпост у Станицы Луганской, - ОБСЕ

Правила пересечения блокпостов 01

Автор: Наталя Джума
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⚡️В Буче разбиты российские войска, - городской глава Анатолий Федорук.
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28.02.2022 13:02 Ответить
Каци котіли асвабадіть ат бандер, а їх замочили. Редиски.
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28.02.2022 13:19 Ответить
⚡️Глава МИД Испании предложил закрыть порты Европы для российских судов.
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28.02.2022 13:03 Ответить
Хорошая новость, еще бы все судовладельцы отказались нанимать на работу членов экипажа из русни, это был бы ощутимый удар по карману кормильцев-репоедов. Тем более филиппинцы, бирманцы, индусы, арабы с радостью займут места рашкованов.
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28.02.2022 13:11 Ответить
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28.02.2022 13:07 Ответить
Незабаром ***** і Т-34 повезе на фронт з місць зберігання.
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28.02.2022 13:23 Ответить
ассоциация металоломщиков озолотится. Запорожстать и криворожсталь завалят мордовским железом весь мир.
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28.02.2022 14:10 Ответить
Правила для бойцов блок постов. Когда подезжает обьект ,два бойца берут его под обстрел под перекрестный огонь.Сам провечающий документы в случае нэгараздив просто ложится и позволяет сотоварищам.
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28.02.2022 13:50 Ответить
 
 