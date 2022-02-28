Правила пересечения блокпостов. ВИДЕО на жестовом языке
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ГСЧС обнародовала правила, которые нужно соблюдать, чтобы избежать недоразумений при пересечении блокпостов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты. Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.
Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, нужно соблюдать несложные правила.
Отмечается, что, несмотря на отсутствие большого количества машин и людей на улицах городов, продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.
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