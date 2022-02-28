Правила пересечения блокпостов. ВИДЕО на жестовом языке

ГСЧС обнародовала правила, которые нужно соблюдать, чтобы избежать недоразумений при пересечении блокпостов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты. Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.

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Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, нужно соблюдать несложные правила.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие большого количества машин и людей на улицах городов, продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.

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