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В Чернигове после обстрелов оккупантов масштабный пожар в районе магазина "Эпицентр". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Чернигове масштабный пожар в районе магазина "Эпицентр".

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, возгорание произошло из-за обстрела.

"Окна очень трясло. Балконная стенка ходила ходуном", - говорит автор записи на видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Российские оккупанты обстреливают "Градами" жилые массивы Харькова. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Ну тогда и про плен можно забыть, только в землю
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28.02.2022 12:52
+8
значит будуть тікать. "тактика выжженной земли"- диды завещали.
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28.02.2022 12:49
+6
Оголошую флеш-моб!
#німосковськимпопам!

Хто вільний і готовий рятувати Україну, беріть наші прапори, стрічки жовті+блакитні і розвішуйте на огорожі церкв РПЦ!

Якщо попи будуть зривати, викликайте Муніципальну варту, поліцію або ТРО!

Слава Україні!!!!

Слава нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
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28.02.2022 12:43
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Оголошую флеш-моб!
#німосковськимпопам!

Хто вільний і готовий рятувати Україну, беріть наші прапори, стрічки жовті+блакитні і розвішуйте на огорожі церкв РПЦ!

Якщо попи будуть зривати, викликайте Муніципальну варту, поліцію або ТРО!

Слава Україні!!!!

Слава нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
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28.02.2022 12:43 Ответить
Хитрі рпцешники самі вивісили українські прапори.
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28.02.2022 12:47 Ответить
так, вже перевзулися на ходу.
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28.02.2022 12:50 Ответить
Був у вас позавчора, відвозив біженців з Києва у Воловець, ви там луснете скоро від напливу людей, суцільні київські, харківські номера. Через перевал з Долини 13 км пробка.
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28.02.2022 12:53 Ответить
Знаю, вже здав усі квартири що мав. Деякі почали тут бикувати, але то не на довго. Через тиждень навчимо. І машини з пішоходами пропускати, і вітатися коли у кафе/магазин заходиш і дякую казати. Ми у 2014 донецьких у люди привели, тому з теперішніми проблем не буде)

Багато хто йде транзитом на кордон із словаками, але тільки дружини та діти. Чоловіки у військомати. Загалом, десь тисяч сорок у нас гостей в місті.
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28.02.2022 13:01 Ответить
...Деякі почали тут бикувати, але то не на довго. Через тиждень навчимо. І машини з пішоходами пропускати, і вітатися коли у кафе/магазин заходиш і дякую казати. Ми у 2014 донецьких у люди привели, тому з теперішніми проблем не буде)...
-----
тобто - руський мір
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28.02.2022 13:09 Ответить
Вата тікає
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28.02.2022 13:13 Ответить
Та куди вони втечуть? Чоловіки через кордон не пройдуть, а жінки та діти, якщо вже так бояться, нехай їдуть за кордон.
Хоча на Закарпатті усе спокійно.
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28.02.2022 13:26 Ответить
З усіх сторін до Сум прямує ворожа техніка
28 лютого 2022, 12:39

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28.02.2022 12:44 Ответить
на шашлик?
Будуть "руські угольки".
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28.02.2022 13:10 Ответить

⚡️В Ахтырке (Сумская область) подорвали нефтебазу. Там крупный пожар.
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28.02.2022 12:44 Ответить
значит будуть тікать. "тактика выжженной земли"- диды завещали.
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28.02.2022 12:49 Ответить
Ну тогда и про плен можно забыть, только в землю
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28.02.2022 12:52 Ответить
Лучше бы Герега открыла двери Епицентра и раздала все местным.
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28.02.2022 12:51 Ответить
Хлопче, ти хоть добавляй шо небудь (Слава Україні, ...), а то пишеш, як сепар.
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28.02.2022 13:12 Ответить
буде у кацап'я медаль "за взяття Епіка"
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28.02.2022 12:55 Ответить
😜 Ну раз ви так просите...
Передавайте наше класичне привітання рассєї: "Русский корабль, иди *****!".

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28.02.2022 13:12 Ответить
Одна гидота.
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28.02.2022 13:27 Ответить
Смайлик, що ригає.
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28.02.2022 13:28 Ответить
Заткніться ВИ зі своєю мовою окупантів.
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28.02.2022 13:43 Ответить
 
 