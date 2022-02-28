В Чернигове после обстрелов оккупантов масштабный пожар в районе магазина "Эпицентр". ВИДЕО
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В Чернигове масштабный пожар в районе магазина "Эпицентр".
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, возгорание произошло из-за обстрела.
"Окна очень трясло. Балконная стенка ходила ходуном", - говорит автор записи на видео.
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Багато хто йде транзитом на кордон із словаками, але тільки дружини та діти. Чоловіки у військомати. Загалом, десь тисяч сорок у нас гостей в місті.
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тобто - руський мір
Хоча на Закарпатті усе спокійно.
28 лютого 2022, 12:39
Будуть "руські угольки".
⚡️В Ахтырке (Сумская область) подорвали нефтебазу. Там крупный пожар.
Передавайте наше класичне привітання рассєї: "Русский корабль, иди *****!".
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