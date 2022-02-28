В Ахтырке взорвана нефтебаза, есть угроза уличных боев, - глава ОГА Живицкий. ВИДЕО

Российские оккупанты взорвали нефтебазу в Ахтырке Сумской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ахтырка. Взорвана нефтебаза", - говорится в сообщении.

"Со всех сторон в город следует вражеская техника. Есть угроза уличных боев! Будьте в безопасном месте дома, подальше от окон!" – добавил он.

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