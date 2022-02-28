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В Ахтырке взорвана нефтебаза, есть угроза уличных боев, - глава ОГА Живицкий. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты взорвали нефтебазу в Ахтырке Сумской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ахтырка. Взорвана нефтебаза", - говорится в сообщении.

"Со всех сторон в город следует вражеская техника. Есть угроза уличных боев! Будьте в безопасном месте дома, подальше от окон!" – добавил он.

Также смотрите: "Почему вы пришли убивать моих родителей и детей?! Кто вы такие?": Женщина в Сумской области общается с российским оккупантом. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
⚡️Япония вводит санкции против российского Центробанка, - премьер страны.
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28.02.2022 13:10
+11
Тримайтеся, друзі.
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28.02.2022 13:12
+10
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 13:14
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⚡️Япония вводит санкции против российского Центробанка, - премьер страны.
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28.02.2022 13:10 Ответить
Пацанам сейчас это не поможет
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28.02.2022 13:13 Ответить
Человек передал хорошую новость, несмотря на то что она уже была озвучена раннее всё и подобное поднимает боевой дух и мораль украинским военным и всем защитникам ,а также ломает инициативу и дух врагу, надеюсь что мой пост будет полезным для вас и всех патриотов
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28.02.2022 16:33 Ответить
Тримайтеся, друзі.
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28.02.2022 13:12 Ответить
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 13:14 Ответить
Взрывают нефтебазы, чтобы не допустить быстрого контрнаступления украинской армии. Обосрались кацапы и пытаются прикрыть отход.
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28.02.2022 13:15 Ответить
Может это наши взорвали. Они к этой Охтырке прицепились только из-за нефтебазы.
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28.02.2022 13:33 Ответить
Не наші. Швидше за все авіаудар бо в той бік летіли ракети. Мабуть ПВО

Пожежу погасили приблизно за пів-години
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28.02.2022 13:52 Ответить
Причепились аж занадто. Не зовсім зрозуміло чого їм тут треба. Атаки кожного дня. Мер не знає що робити з їхніми трупами. Складують в старий морг штабелями. Холодильник там не працює. Добре що зима.
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28.02.2022 13:57 Ответить
охтирка бьеться героїчно слава громадянам і воїнам ваш подвиг ніхто не забуде
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28.02.2022 13:27 Ответить
Козломорді в Охтирці розстрілюють цивільних. Вже зафіксовано випадок, коли лаптєногі розстріляли ВАЗ із місцевими жителями, після чого тіла пасажирів і водія просто викинули на дорогу. Зрешечене авто кацапи забрали собі.
БУДЬ-ЛАСКА, НЕ БЕРІТЬ У ПОЛОН ПУТІНСЬКИХ ПІДОРІВ!
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28.02.2022 13:40 Ответить
Ахтырка держитесь Полтавщина с вами.
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28.02.2022 13:55 Ответить
Завдяки допомозі полтавщини і тримаємось. В Полтаві правильно вирішили, що рашистів краще зупинити на околицях Охтирки (це зручне місце для оборони). Інакше бої були б на околицях Полтави.
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28.02.2022 14:03 Ответить
В Ахтырке не подрывали нефтебазу. Уточняю, удар нанесен по нефтеналиву НГДУ ПАТ "Укрнафта", который давно не используется. Нефтебаза находится в другом месте и тоже не эксплуатируется более 10 лет.
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28.02.2022 17:56 Ответить
 
 