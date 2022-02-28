"Путин х#йло! Слава Украине!": В Бердянске люди вышли на протест против российских оккупантов. ВИДЕО

Во временно оккупированном Бердянске местные жители вышли на протест против войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Люди скандируют "Слава Украине! Героям Слава!", а также известный лозунг о президенте страны-агрессоре.

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