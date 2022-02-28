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"Путин х#йло! Слава Украине!": В Бердянске люди вышли на протест против российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Бердянске местные жители вышли на протест против войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Люди скандируют "Слава Украине! Героям Слава!", а также известный лозунг о президенте страны-агрессоре. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бердянске российский оккупант застрелил жителя за отказ дать телефон, - ОГА

 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+38
Герої! Україна переможе!
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28.02.2022 13:45
+30
Кацапы ждут коктейли Молотова!
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28.02.2022 13:47
+24
Наших людей не победить ! Слава Украине !Смерть кацапским оккупантам !
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28.02.2022 13:49
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Молодці!Поки ще це не заборонено в них!
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28.02.2022 13:44 Ответить
Ти що, сліпаче, не побачив вантажну машину з білою літерою "Z " на борту? Каци в мерії сидять, а бердянці скандують, те що слухаєш! А ще класичне -"путін- *****" і гімн України на весь голос!
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28.02.2022 13:58 Ответить
Герої! Україна переможе!
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28.02.2022 13:45 Ответить
вова путін-іді на х...й...
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28.02.2022 13:47 Ответить
Кацапы ждут коктейли Молотова!
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28.02.2022 13:47 Ответить
***** ці мамкині стрімери. Воно може ***** завалить і знімати а не етеншенвхорити?
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28.02.2022 13:47 Ответить
Наших людей не победить ! Слава Украине !Смерть кацапским оккупантам !
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28.02.2022 13:49 Ответить
Українці тримаємося. Ви, ваші діти, внуки, розкажуть своїм внукам, всю правду про першу російсько-українську війну і як удобрювали орду на Святій землі Київської Русі. Я знаю, що другої війни вже не буде, бо на пацаків всі цивілізовані країни надінуть цак. І їхні гравіцапи їм хер уже допоможуть.
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28.02.2022 13:50 Ответить
Молодці але маловато вас
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28.02.2022 13:52 Ответить
Кацапня оху**ла! А у нас в мацкве низзя выходить на митинги. Нигде низзя.
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28.02.2022 13:52 Ответить
коли вже почнуть стрімити вже державною мовою?
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28.02.2022 13:52 Ответить
Міноборони: російські солдати здалися українській армії біля Запоріжжя
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28.02.2022 13:52 Ответить
Всі сили включая ТРО відвели в Маріуполь. Отак виглядає справжній стратегічний відход. А в Маріуполі їх вже чекають.
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28.02.2022 13:52 Ответить
а где мариупольские "защитники" города?
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28.02.2022 13:55 Ответить
Там где им и положено быть. Вы защитники взяли в кавычки... Тьфу, дбл. Марик отбивается и с востока, и с запада, и с юга. И с моря , и с суши. С 23.02. Даже Бутусов в своем ФБ отдает им должное, да, собственно, и здесь он об этом писал. Почему не тарахтят без перерыва? Значит есть причина.
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28.02.2022 17:58 Ответить
Там де й мають бути у Маріуполі і кумець мій там вас чекає. А я певно в Дніпрі вас не дочекаюсь😥
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28.02.2022 19:48 Ответить
Мда. . психологічно добре давлять кацабів
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28.02.2022 13:53 Ответить
Жаль що кацапів не угостили бандерівським смузі (коктейль молотова)
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28.02.2022 13:54 Ответить
Обережно треба, орки зі зброєю.
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28.02.2022 14:23 Ответить
бердянцы динамят русню . Это хорошо.
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28.02.2022 13:55 Ответить
Паліт оркі
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28.02.2022 13:55 Ответить
Судя по тому, что известно, особо сил нет в Бердинске орков, они для галочки зашли, сделать картинку, что захватили, а основные силы ушли на Запорожье и в сторону Марика. Надеюсь их там уже положили.
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28.02.2022 13:59 Ответить
да в любом более крупном городе русне закрепляться нет смысла. потому што будут очень большие небоевые потери у удмуртов. то же самое и в мелитополе. ну зашли они в город, прошли по нему, а что дальше? а дальше соляры нет жрать нет, назад не свалиш, т.к. колону с топливом сожгли вперед тоже. селяне с н лавами ждут.
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28.02.2022 14:03 Ответить
А вночі спаліть їх нахєр 😡
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28.02.2022 13:59 Ответить
По Бердянску на утро. В городе очень много вражеской техники, в целом всё спокойно. Теперь, то что думаю - колонна оккупантов которая зашла в город, ранее не планировала это делать, но как минимум три прихода от наших ... (пока тсс), потери более 30 ед. и около 100 двухсотых
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28.02.2022 14:00 Ответить
1000 чего мелочиться.
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28.02.2022 14:02 Ответить
ну я об этом выше писал. Цыгане в порту пусть готовят площадки под прием металолома.
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28.02.2022 14:04 Ответить
Нех..цигана віддати.
Самим знадобиться
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28.02.2022 14:33 Ответить
нельзя жадничать.
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28.02.2022 14:39 Ответить
Ну не знаю, глупо как то во всех смыслах. Большая возможность получить пулю в лоб и просто безнадёжно « уйти в расход» тем более уже стали появляться случаи расстрела гражданских. Есть отдельные случаи когда бабушка могла на орать кацапам в лицо, но это как повезёт. М
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28.02.2022 14:03 Ответить
Это не глупо. Это свобода в душе человека. Он не хочет быть рабом. Он не боится смерти. Он будит зверя во враге, чтоб он сам убедился, что он зверь.
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28.02.2022 14:12 Ответить
Если так рассуждать то можно обвязаться взрывчаткой и стать смертником, тогда хоть польза будет ( звучит ужасно). Я к тому, что время Павликом Морозовых давно прошло, люди должны ценить и любить жизнь, вместо того чтоб всем выходить вместе,можно разделиться на группы, одна митингом занята а другая коктейлями Молотова.
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28.02.2022 14:23 Ответить
Если так рассуждать то можно обвязаться взрывчаткой и стать смертником,

Сапер в Геническе так и сделал.

время Павликом Морозовых давно прошло

Оч глупое сравнение, извините. Эти люди тоже смертники. У них вместо взрывчатки только их самоопределение. Их оружие - их дух и отвага. Пусть бездумна, но не бесполезна. Если они погибнут, всем станет ясно кто зверь.

одна митингом занята а другая коктейлями Молотова.

Мы ведь все этим и заняты.
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28.02.2022 14:46 Ответить
Сапёр в Геническе жизнь отдал чтоб враг не прошёл. Не надо и близко его с этой новостью сравнивать.

« Пусть бездумна, но не бесполезна. Если они погибнут, всем станет ясно кто зверь».

А сейчас не ясно? ?? Извините, но не дай бог вам дать командовать людьми.
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28.02.2022 22:30 Ответить
Нашу націю не перемогти.
Слава Україні Смерть москалям
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28.02.2022 14:32 Ответить
Запорожье это Украина. Это не лднр.
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28.02.2022 14:36 Ответить
Бердянцы, все кто отожмет танк могут его себе оставить, будете обробатывать поля, Осипенко, самое большое село в Украине, Вам не нужны трактора?
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28.02.2022 14:50 Ответить
Ребята из Бердянска! Мы в восторге от вас, вашей храбрости и мужества. Держитесь! Украина берет верх над Россией! Вы победите!
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28.02.2022 15:21 Ответить
принесіть їм квіти, "асвабадітєлям" - у вигляді поховальних вінків...
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28.02.2022 16:49 Ответить
 
 