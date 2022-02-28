33 140 39
"Путин х#йло! Слава Украине!": В Бердянске люди вышли на протест против российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Бердянске местные жители вышли на протест против войск РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Люди скандируют "Слава Украине! Героям Слава!", а также известный лозунг о президенте страны-агрессоре.
Топ комментарии
+38 Владислав Изюмский
показать весь комментарий28.02.2022 13:45
+30 Владислав Васильченко
показать весь комментарий28.02.2022 13:47
+24 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий28.02.2022 13:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тьфу, дбл.Марик отбивается и с востока, и с запада, и с юга. И с моря , и с суши. С 23.02. Даже Бутусов в своем ФБ отдает им должное, да, собственно, и здесь он об этом писал. Почему не тарахтят без перерыва? Значит есть причина.
Самим знадобиться
Сапер в Геническе так и сделал.
время Павликом Морозовых давно прошло
Оч глупое сравнение, извините. Эти люди тоже смертники. У них вместо взрывчатки только их самоопределение. Их оружие - их дух и отвага. Пусть бездумна, но не бесполезна. Если они погибнут, всем станет ясно кто зверь.
одна митингом занята а другая коктейлями Молотова.
Мы ведь все этим и заняты.
« Пусть бездумна, но не бесполезна. Если они погибнут, всем станет ясно кто зверь».
А сейчас не ясно? ?? Извините, но не дай бог вам дать командовать людьми.
Слава Україні Смерть москалям