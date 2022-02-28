Последствия обстрела Харькова русскими оккупантами. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Харьковчане публикуют видеозаписи последствий обстрела города российскими оккупантами. Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате обстрела погибли и ранены мирные жители.
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+100 время
показать весь комментарий28.02.2022 13:59
+73 Власов Сергей b3083465
показать весь комментарий28.02.2022 14:01
+61 Руслан Володимирович 32c7e190
показать весь комментарий28.02.2022 14:01
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Разорванные вклочья трупы Харьковчан разбросаны по улицам !
Подохните сволочи !
@VALMICHEL7
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9 ч
Если русский танк вовремя не уйдет *****, то совсем скоро его будут жечь немецкие фаустпатроны (Panzerfaust). Сюр каждый день берет новые высоты.
Будь ласка, не беріть у полон російську нечисть! Вбивайте цю падаль на місцях!
Я в шоці, молоді хлопці діти лежать вбиті...
Очень важно понимать, что массированный удар из РСЗО БМ-21 «Град» по жилым кварталам Харькова, который уже 5-й день стойко отбивает атаки российских оккупантов - это явно заранее спланированная акция, но не некая ошибка либо спонтанное решение!
Удар был нанесён именно в тот момент когда в Беларуси начались переговоры между делегацией Украины и военными преступниками из России.
То есть, Россия умышленно нанесла удар по жилым кварталам Харькова, чтобы оказать дополнительное давление, фактически, шантаж на украинскую сторону - не примите наши условия, значит будет массово убивать мирных жителей, уже не сотнями, а тысячами и десятками тысяч.
Россия - страна террорист!
Россия - страна военный преступник!
Россия - страна изгой!
Це просто не вкладається ні в яку голову...
Пропоную всім урядам країн звільнити людей від відповідальності за вбивство москалів.
Что бы сломить сопротивление украинцев.
https://t.me/KharkovWarZ