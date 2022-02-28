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война (46904) обстрел (20230) Харьков (6537) жертвы (1546)

Последствия обстрела Харькова русскими оккупантами. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Харьковчане публикуют видеозаписи последствий обстрела города российскими оккупантами. Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате обстрела погибли и ранены мирные жители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Здесь настоящая война. Мы х#рачим по мирным. Нас называют фашистами": Последняя переписка русского солдата с матерью. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+100
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 13:59
+73
No war in Ukraine🇺🇦@ternovyi·23 минХарьков. Бессмысленный и беспощадный удар по жилому кварталу из реактивной Артилерии !

Разорванные вклочья трупы Харьковчан разбросаны по улицам !

Подохните сволочи !
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28.02.2022 14:01
+61
Кацапів в полон не брати!
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28.02.2022 14:01
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Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 13:59 Ответить
Резать ватных скотов просто как свиней !
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28.02.2022 14:42 Ответить
No war in Ukraine🇺🇦@ternovyi·23 минХарьков. Бессмысленный и беспощадный удар по жилому кварталу из реактивной Артилерии !

Разорванные вклочья трупы Харьковчан разбросаны по улицам !

Подохните сволочи !
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28.02.2022 14:01 Ответить
Гады. Для картинки: "каратили уничтажают свой нарот, харашо што путен ввёл".
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28.02.2022 14:11 Ответить
Уже четвертый день лупят с окружной в Харькове,спашивается ,что делают Байрактары.
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28.02.2022 14:13 Ответить
Сейчас тебе позвонят с отчётом из штаба ВСУ. Не волнуйся.
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28.02.2022 14:15 Ответить
Тоже самое хотел спросить, сейчас кроют из градов пол города, можно же нанести по ним авиаудар ,они чувствуют себя безнаказанно, это плохо
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28.02.2022 14:29 Ответить
по другому кацапня воевать не умеет. и никогда не умела...
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28.02.2022 14:20 Ответить
Путына, суку, кинуть в клетку к БЕЛОМУ МЕДВЕДЮ ГОМОСЕКСУАЛИСТУ!!!!!!
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28.02.2022 15:14 Ответить
Кацапів в полон не брати!
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28.02.2022 14:01 Ответить
Вывести на улицу привязать к столбам, пусть свои их захерачят, нужно действовать их методами, это война!😡
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28.02.2022 14:31 Ответить
За это будет ещё бОльшая ответка. Лично я брать в плен никого не собираюсь.
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28.02.2022 14:02 Ответить
Боже, от ссуки, сволочі, горіть їм у пеклі!! жах такий(((
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28.02.2022 14:02 Ответить
Мрази - убивать, убивать и еще раз убивать эту фашистскую мразь которая прилезла сюда с войной.
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28.02.2022 14:02 Ответить
Пленных не брать!!
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28.02.2022 14:03 Ответить
ГРАДунов - в любом случае!
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28.02.2022 16:16 Ответить
Смерть всім кацапським вбивцям.В полон не брати...
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28.02.2022 14:03 Ответить
В ответ на Харьков немедленно остановить переговоры !
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28.02.2022 14:03 Ответить
какие могут быть переговоры, когда бульбаши и московити продолжают уничтожать все и всех.
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28.02.2022 14:08 Ответить
про капітуляцію кацапії
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28.02.2022 14:31 Ответить
я не знаю уже, что пожелать раше и ее жителям..., наверное только выжженную пустыню на месте ихнего гадюшника
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28.02.2022 14:04 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
9 ч



Если русский танк вовремя не уйдет *****, то совсем скоро его будут жечь немецкие фаустпатроны (Panzerfaust). Сюр каждый день берет новые высоты.

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28.02.2022 14:04 Ответить
у русни танков уже неосталось, кидают мясо, и в отчаянии градами бьют.
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28.02.2022 14:32 Ответить
так. фашисти зараз будуть використовувати свою класичну схему. як в алепо, грозному і тп. вони будуть займатися терором щоб змусити населення надавити на керівництво та капітулювати
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28.02.2022 16:14 Ответить
Тупо по городу градами херачат. Сегодня озверение еще усилилось. Погромы на юг, бойня в Харькове.
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28.02.2022 14:04 Ответить
а у них всегда всё этим заканчивается
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28.02.2022 14:50 Ответить
Смерть москалям!!!
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28.02.2022 14:05 Ответить
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28.02.2022 14:06 Ответить
Ті, що вбивають мирне цивільне населення або прикриваються ним, як живим щитом, не мають права на існування.
Будь ласка, не беріть у полон російську нечисть! Вбивайте цю падаль на місцях!
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28.02.2022 14:06 Ответить
Нет. Отсутствие дисциплины это плохо. То что русские сейчас себя ведут это значит, что они начали терять управляемость. Короче, они менее эффективны.
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28.02.2022 14:16 Ответить
Когда твоей бабушке или матери оторвёт ноги кацапским снарядом, главное - соблюдай дисциплину и не забудь напоить пленного оккупанта тёплым чаем. А про эффективность можешь рассказать жителям Харькова, чьи тела лежат на улицах.
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28.02.2022 14:25 Ответить
Какая польза от того что Град разбил дома и поубивал людей? Это как-то улучшило позиции атакующих?
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28.02.2022 14:34 Ответить
Нет,но это увеличит ненависть защищающихся.Это бессильная злоба,вымещать свою недееспособность и трусость на мирных жителях.
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28.02.2022 14:51 Ответить
Не несіть істеричної *****. Вбивство полонених або тих хто здається це тяжкий військовий злочин. Ви хочете щоб наших хлопців судив мжд трибунал? Це юридичний аспект. Я вже не кажу про утілітарини ( їх можна обміняти, використати в пропаганді, на відбудові, в решті решт продати згорьованим мамкам ) і психологічний ( вони прпинять здаватися і будть затято воювати щоб зберегти собі життя). Тримайте себе в руках.
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28.02.2022 14:55 Ответить
Найголовніше - це знати, що військовим злочином є НАКАЗ не брати у полон... А кожний військовослужбовець у вирішенні цього питання для себе керується практичними аспектами бойової обстановки...
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28.02.2022 15:05 Ответить
Може й так. Юристичну казуістику врешті решт можна обійти. А от закон : Складаєш зброю - живеш, не складаєш - дохнеш, це запорука переможного закінчення війни іякомога менших для нас втрат. Якщо хтось думає що можна: Не складаєш зброю - дохнеш, складаєш - теж дохнеш, то це просто диванний двбйоб який "воюює" лише в тирнеті і настільки тупий що вважає що може з дивану переписати закони війни.
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28.02.2022 15:27 Ответить
Істеричну ***** несеш ти. Для ідіотів, на кштал тобі подібних, поясню: ворог чудово знає, що в разі потрапляння в полон, йому нададуть першу мед. допомогу, не битимуть, можливо навіть покладуть до лікарні і т. д. Ворог сміливий лише тому, що після своїх кривавих справ не боїться потрапити в полон до наших, бо знає, що його тут обігріють і обласкають. Українська історія в аспекті рос.-українського протистояння так нічому вас і не навчила. Коли ворог знатиме, що після подібних вбивств серед цивільного населення його порішать прямо на місці, він замислиться "А может лучше сразу сдаться в плєн і сказать, что я нікого нє убівал". Вони мають усвідомлювати одну річ: якщо твої руки вже в крові мирного населення, при потраплянні в полон тобі - *****. Тому у кацапів має буде два варіанти: або дезертувати, або здаватися в полон, доки вони не наробили страшних речей.
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28.02.2022 15:15 Ответить
да, те кто ждал "москальский "мир" вот он, может вы уже навсегда поймете что пора заканчивать с ожиданием.
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28.02.2022 14:06 Ответить
та да ***** Добкін так і не назвав підоРаху країною агресором, певно ще не знає куди кращє тікати ****.
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28.02.2022 14:09 Ответить
Біда в тім, що вибору між прихильниками не буде...
Я в шоці, молоді хлопці діти лежать вбиті...
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28.02.2022 14:16 Ответить
расія, будь проклята, смердюча помийка, яка родить лише гнилу черву
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28.02.2022 14:07 Ответить
цих проклятих всім світом кацапоїдів не варто в полон брати.
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28.02.2022 14:08 Ответить
Касапы убейте Ху..ла оно же больное Гитлер отдыхает.
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28.02.2022 14:08 Ответить
Тепер якщо свиня каже "я на учєнія єхал" - тупо гасити!
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28.02.2022 14:10 Ответить
100%
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28.02.2022 14:13 Ответить
Ці відео треба показувать нашим любітєлям "нітакіх" росіян, які типу проти путіна і за Україну, щоб наші зрозуміли чому "нітакіє" таке саме сміття, як і решта росіян
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28.02.2022 14:12 Ответить
Им показывают. А они говорят: "вы ж бомбили мирных шахтеров бомбаса" , это выродки, им бесполезно что то показывать. Они найдут оправдание всему, даже если Путин начнет всем головы на карту резать, они скажут что это тоже норм, так и надо. И если Путин к кнопке потянется, они скажут отлично, накажем запад. Это мусор, безмозглые инфузории. Там не с кем говорить.
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28.02.2022 14:22 Ответить
На карту=на камеру (т9 неудачно исправил)
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28.02.2022 14:23 Ответить
А ми полонених лічимо, кормимо... Мля, пора кінчати з цим і зрозуміти одне: якщо вони захватять нас, то всім буде смерть, гулаг, тюрма... Це війна на знищення нас як народу...
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28.02.2022 14:12 Ответить
Взять всех пленных и отправить их в двухсотое путешествие.
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28.02.2022 14:13 Ответить
Рвать кацапів на куски за це...
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28.02.2022 14:15 Ответить
Предлагаю пленных всё-таки брать, снимать на камеру, давать поговорить с свиноматкой, и в газенваген… пропал максим, и х.уй с ним….
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28.02.2022 14:16 Ответить
ну что ватники, дождались своих "братушек"? дебилы.
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28.02.2022 14:16 Ответить
ты в каком районе? я на Холодке
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28.02.2022 14:23 Ответить
интересно а для той раненой женщины это были наши или ваши?
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28.02.2022 15:03 Ответить
Это было лишь вопросом времени,после провала предыдущей тактики кацапов. Дикое зверьё может лишь так "воевать". Но как с Грозным не получится.
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28.02.2022 14:18 Ответить
К сожалению, хватит...
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28.02.2022 14:23 Ответить
Нет. Украина слишком большая.
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28.02.2022 14:28 Ответить
Бачив відео як в Запоріжжі взяли дрг: поклали на землю і по одному тік_так... і усьо - кіно скінчилось.
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28.02.2022 14:20 Ответить
Меньше возни
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28.02.2022 14:24 Ответить
В Гвардейском под Днепром аналогично-три трупака - и "молодая не узнает какой у парня был конец"...
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28.02.2022 16:20 Ответить
кому там было жаль заплаканных мальчиков, которых заставляли говорить "Слава Украине" ? издевались над ними морально... унижали... да????
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28.02.2022 14:20 Ответить
На войне,как на войне. ******* в кашу русню! Добрые вы,украинцы
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28.02.2022 14:24 Ответить
Свинособаки москальські, горіти вам в пеклі!
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28.02.2022 14:22 Ответить
Немедленно прекратить все переговоры с Путинской Россией
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28.02.2022 14:22 Ответить
Вроде прервали переговоры.Трансляция остановлена
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28.02.2022 14:28 Ответить
Хватит брать их в плен! Я прошу, пожалуйста, убивайте их всех
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28.02.2022 14:22 Ответить
****** кацапские мрази.Я в шоке.Держитесь братья.
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28.02.2022 14:22 Ответить
Российские оккупанты умышленно нанесли удар по жилым кварталам Харькова!

Очень важно понимать, что массированный удар из РСЗО БМ-21 «Град» по жилым кварталам Харькова, который уже 5-й день стойко отбивает атаки российских оккупантов - это явно заранее спланированная акция, но не некая ошибка либо спонтанное решение!

Удар был нанесён именно в тот момент когда в Беларуси начались переговоры между делегацией Украины и военными преступниками из России.

То есть, Россия умышленно нанесла удар по жилым кварталам Харькова, чтобы оказать дополнительное давление, фактически, шантаж на украинскую сторону - не примите наши условия, значит будет массово убивать мирных жителей, уже не сотнями, а тысячами и десятками тысяч.

Россия - страна террорист!

Россия - страна военный преступник!

Россия - страна изгой!



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28.02.2022 14:25 Ответить
россия прислала на эти переговоры каких то потешных полудурков во главе с бывшим министром культуры!!! что эти люди реально могут решить?это отвлекающий маневр.
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28.02.2022 14:33 Ответить
Рускій мір прилетів в Харків на градах...
Це просто не вкладається ні в яку голову...

Пропоную всім урядам країн звільнити людей від відповідальності за вбивство москалів.
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28.02.2022 14:26 Ответить
bljac..... URODY !!!!!!!!!!!!!! **** ...poimatj vseh vojak i na rasterzanije otdatj mestnym
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28.02.2022 14:28 Ответить
Надеюсь теперь артиллеристы и ракетчики как цель будут в приоритете Если(подчеркиваю-если)попадут в плен то и вопросы к ним будут разнообразные и отношение как к ОООООЧЕНЬ дорогим **** гостям
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28.02.2022 14:34 Ответить
Белгороду стоит напрячься,иногда прилетает возмездие.
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28.02.2022 14:38 Ответить
Это сигнал для переговорщиков, чтобы сговорчивее были. Обычный прием всяких гопников, бандитов, преступников
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28.02.2022 14:39 Ответить
Так кто там в Харькове ждал "освободителей" ???
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28.02.2022 14:47 Ответить
Зепя, забирай своїх ахламонів з прип"яті ***** там сидіти *******.
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28.02.2022 14:49 Ответить
Ужас...Просто ужас! Это не люди - отродье человеческое! После такого - ни им, ни их варварской стране под названием "россия" - не должно быть ни места, ни права на существование!
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28.02.2022 14:52 Ответить
хватит жевать сопли... зеля... отдавай приказ на обстрел территории кацапстана и бульбашии... на расии и в бульбашии надо сеять смерть и страх... по всему периметру Украины... огонь по вонючим кацапам... и не берите никого в плен... они не понимают гуманности... пусть их матери и отцы ссутся и срутся... убивайте, режьте, рубите, топите, перегрызайте горло кацапам... они нелюди и достойны только смерти!
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28.02.2022 14:53 Ответить
Всегда говорил ватникам - ******* будут по жилым кварталам и им пофуй твои симпатии к нему или бандеровщина! Ты просто хохол и должен умереть - это у кацапа в генах, в крови, столетиями воспитанное чувство! Поэтому - Слава Україні! Героям Слава! Смерть російським окупантам!
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28.02.2022 14:56 Ответить
и я того же мнения бомбам,градам все равно на кого/что упасть. Но имбицилы не понимают,увы.
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28.02.2022 15:09 Ответить
Не несіть істеричної ***** про те що в "полон не брать" . рВбивство полонених і тих хто здається це тяжкий військовий злочин. Ви хочете щоб наших хлопців судив мжд трибунал? Бодай одне доведено фото чи відео страти і на світовій підтримці України треба ставити хрест. Це юридичний аспект. Я вже не кажу про утілітарини ( їх можна обміняти, використати в пропаганді, на відбудові, в решті решт продати згорьованим мамкам ) і психологічний ( вони прпинять здаватися і будть затято воювати щоб зберегти собі життя)ю Тркба з усіх усюд волати : складаєш зброю - живеш, не складаєш - догнеш. Іншого алгоритму війни людство не придумало.
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28.02.2022 14:57 Ответить
ой какой ты ДУРАК !!!! запомни : если пленного показали по всем тв канал это ГАРАНТИЯ , что онбудет жить , а во время БОЯ ???!!! а во время РУКОПАШНОЙ ??? ты был хоть РАЗ на войне ??? ты лупишь и хер знаешь , что с тобой случится , не то что с ПЛЕННЫМ !!!
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28.02.2022 15:38 Ответить
Не тули сюди бій і коли життю наших воїнів щось загрожує. і не маніпулюй як *********. Ти чудово знаєш що я маю на увазі тих хто піднімає руки і складає зброю надто тих оленей ягельних що бродять по посадках шукаючи кому здатися. Більш того ти не тільки не маєш права його вбивати а ще й навіть зобов"язаний надати медичну допомогу і нагодувати. Єдине що ти можеш та й то з натяжкою примусити його кричати на камеру Путін ***** і Слава Україні. Все. І саме так робитимуть наші військові на 100% а не так як ти кажеш. Бо ми європейська цивілізована нація і наші воїни не військові злочинці. і це знає весь світ. а хочеш постріляти чи покатувати беззбройних ****** в мордор там у тебе буде купа однодумців. Читай Женевську Конвенцію розділ 1 Стаття 3. Решту істеричної шняги залиш собі.
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28.02.2022 16:05 Ответить
иди на...... на ВСЮ его длинну с конвенцией !!! это Европа тянула и убаюковала пуйло , а теперь МЫ УМЫВАЕМСЯ КРОВЬЮ от мала до велика , МЫ !!!((((
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28.02.2022 16:13 Ответить
Хочу забрать свои предыдущие слова касательно мнения о предательской наклонности харьковчан(в массе своей). Как показали события последних дней,я ошибался и недооценивал Вашего чувства достоинства,на самом деле. Вы-Люди,Вы-украинцы,Вы-просто молодцы.✌️👍👏
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28.02.2022 15:03 Ответить
Ні яких перемовин, кацапи повинні здохнути всі!
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28.02.2022 15:10 Ответить
Писали что ***** дало приказ обстреливать жилые районы для устрашения.
Что бы сломить сопротивление украинцев.
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28.02.2022 15:17 Ответить
они это делают ВСЕГДА начиная с 1992 года !!! они не знают ДРУГОГО !!!((((
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28.02.2022 15:33 Ответить
А Батурин как вырезали? А Варшаву как брали? это тактика была у улуса кацапов всегда!!!
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28.02.2022 15:54 Ответить
ну что ???? доигрались ??? кто еще хочет брать руских в плен ???? кто хочет с ними играть в БЛАГОРОДСТВО ???? Люди , запомните на все времена , это конченные МРАЗИ их в плен брать ЗАПАДЛО !!! их останавливает только СМЕРТЬ !!!! СМЕРТЬ РУССКОМУ ОККУПАНТУ , ГРАБИТЕЛЮ и ФАШИСТУ !!!!
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28.02.2022 15:32 Ответить
марадеров значит расстреливать , а ГАДА который заблудился на УЧЕНИЯХ и пуляют по МИРНЫМ УКРАИНСКИМ ГОРОДАМ из "калибров" надо чемно с ними обходиться (((( я был на ПОХОРОНАХ погибло 19 человек от двух РАКЕТ !!!! сколько РАЗРУШЕНИЙ , СМЕРТЕЙ , ГОРЯ за это надо НАКАЗЫВАТЬ ВЫСШЕЙ МЕРОЙ !!!
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28.02.2022 15:42 Ответить
Чеченцы тоже сначала играли в БЛАГОРОДСТВО , мамы плакали , плакали солдаты , клялись божились и ЧТО ??? вторая ЧЕЧЕНСКАЯ , ГРУЗИЯ , КРЫМ , ДОНБАСС и большая война с Украиной !!!! во второй чеченской они (партизаны) и федералы не ЦЕРЕМОНИЛИСЬ !!! вот прямо сейчас по радио САТАНОВСКИЙ говорит про подрыв ДНЕПРОГРЕСС , вот прямр сейчас !!! это как ???? это конченные ФАШИСТЫ !!!
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28.02.2022 15:47 Ответить
пуйло как СУТКИ назад начал УГРОЖАТЬ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ всему МИРУ !!!! это что ??? с путлером МИР цацкался и бавывся и в конце ????? на огороде я обычно СОРНЯКИ удаляю без сожаления и ни один ЗЕЛЕНЫЙ меня не пожурил , а пожалел бы СОРНЯК , сосал бы лапу зимой !!!
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28.02.2022 15:52 Ответить
Смерть кацапському сміттю!
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28.02.2022 15:59 Ответить
Смерть российским захватчикам!!
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28.02.2022 16:03 Ответить
Завалите этот канал спамом

https://t.me/KharkovWarZ
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01.03.2022 10:07 Ответить
 
 