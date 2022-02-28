Последствия обстрела Харькова русскими оккупантами. ВИДЕО 18+

Харьковчане публикуют видеозаписи последствий обстрела города российскими оккупантами. Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате обстрела погибли и ранены мирные жители.

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