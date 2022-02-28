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Защитники Украины захватили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" в Херсонской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская армия продолжает противостоять российским оккупантам и одерживать локальные победы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
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Например, недавно стало известно, что ВСУ организовали засаду и уничтожили более сорока спецназовцев СОБРа вместе с их командиром. А теперь появилась информация о солидном трофее наших солдат — российском зенитно-ракетном комплексе "Панцирь".
Как отмечается, технику удалось раздобыть в Херсонской области. Теперь наши солдаты могут применить ее для удара по армии Российской Федерации. "Панцирь" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушных атак.
Топ комментарии
+84 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий28.02.2022 14:20
+67 Олег Карпов b569f323
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+50 Sviatoslav Shulga
показать весь комментарий28.02.2022 14:21
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Пожалуйста, подождите...
Він там викруткою поколупається і багато чого взнає про кацапський аналоговнет
Захопили, звісно, під час намазу, коли сирійський екіпаж Алаху молився 😂
в господарстві згодиться.
Веньбінь наголосив, що Росія та Китай - стратегічні партнери, але не союзники. Китай визначає свою власну позицію окремо.
А застряг він того що московити здуру підірвали дамби на наш Крим, канал заріс комишами, 8 років не чищений, а вода розлилась, вот і звізда їм
хотя в качестве объекта для реверсивного инжениринга пойдет..... )
https://news.liga.net/ua/politics/news/zaschitniki-ostrova-zmeinyy-jivy-oni-v-plenu-rossiyskih-okkupantov-vmsu
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦@ArmedForcesUkr
Бердянськ, мешканці почали активний спротив рашистським загарбникам! Браво Бердянці! 👏 Об`єднані ми непереможні! ⚔
Слава Нації!
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1498298228802007042 - відео
Писець крадеться до Ростова.
кацапські повинні зупинити
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498380541468495878?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498381103689875459?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498341311799250947