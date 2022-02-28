Российская авиация бомбит Харьков и область неуправляемыми бомбами. Мы это неоднократно наблюдали в Сирии, – СIТ. ВИДЕО+ФОТО

Российская армия может перейти в Украине к проверенной в Чечне и Сирии тактике бомбардировки площадей, что наносит огромный ущерб гражданскому населению.

Об этом говорится в сообщении Conflict Intelligence Team, сообщает Цензор.НЕТ.

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"На видео, опубликованном сегодня утром, видимо, как сообщается, пролет российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 над поселком Приколотное Харьковской области в направлении Харькова. Вскоре после этого появились кадры из самого города, где видны столбы дыма. Один из кадров был геолокализирован в микрорайоне Северная Салтовка, на перекрестке улицы Гвардейцев-Широнинцев и Дружбы народов, место удара окружают жилые дома, соответственно, если он был нанесен неуправляемым боеприпасом, то такие действия можно считать военным преступлением.

Представления о том, какие боеприпасы применяет российская авиация, можно получить по фотографии, снятой, как уточняют в комментариях, по улице Московской в ​​Изюме Харьковской области. Неразорвавшийся боеприпас на фото — это фугасная авиационная бомба ФАБ-500М-62. Попадание таких неуправляемых авиабомб в жилые кварталы мы неоднократно наблюдали в Сирии.

Мы пока не можем точно установить, какие именно боеприпасы применялись российскими ВКС в Харькове, однако склонны предполагать, что в дальнейшем мы увидим все большее применение неуправляемых бомб и других боеприпасов. Это связано с тем, что "спецоперация", предусматривавшая скорую нейтрализацию украинской армии и беспрепятственные занятия крупных городов, видимо, провалилась. Теперь российская армия может перейти к проверенной в Чечне и Сирии тактике бомбардировки площадей, что наносит огромный ущерб гражданскому населению", - рассказали исследователи.

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