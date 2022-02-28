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Российская авиация бомбит Харьков и область неуправляемыми бомбами. Мы это неоднократно наблюдали в Сирии, – СIТ. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская армия может перейти в Украине к проверенной в Чечне и Сирии тактике бомбардировки площадей, что наносит огромный ущерб гражданскому населению.

Об этом говорится в сообщении Conflict Intelligence Team, сообщает Цензор.НЕТ.

"На видео, опубликованном сегодня утром, видимо, как сообщается, пролет российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 над поселком Приколотное Харьковской области в направлении Харькова. Вскоре после этого появились кадры из самого города, где видны столбы дыма. Один из кадров был геолокализирован в микрорайоне Северная Салтовка, на перекрестке улицы Гвардейцев-Широнинцев и Дружбы народов, место удара окружают жилые дома, соответственно, если он был нанесен неуправляемым боеприпасом, то такие действия можно считать военным преступлением.

Представления о том, какие боеприпасы применяет российская авиация, можно получить по фотографии, снятой, как уточняют в комментариях, по улице Московской в ​​Изюме Харьковской области. Неразорвавшийся боеприпас на фото — это фугасная авиационная бомба ФАБ-500М-62. Попадание таких неуправляемых авиабомб в жилые кварталы мы неоднократно наблюдали в Сирии.

Российская авиация бомбит Харьков и область неуправляемыми бомбами. Мы это неоднократно наблюдали в Сирии, – СIТ 01

Мы пока не можем точно установить, какие именно боеприпасы применялись российскими ВКС в Харькове, однако склонны предполагать, что в дальнейшем мы увидим все большее применение неуправляемых бомб и других боеприпасов. Это связано с тем, что "спецоперация", предусматривавшая скорую нейтрализацию украинской армии и беспрепятственные занятия крупных городов, видимо, провалилась. Теперь российская армия может перейти к проверенной в Чечне и Сирии тактике бомбардировки площадей, что наносит огромный ущерб гражданскому населению", - рассказали исследователи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов. Епифаний может быть целью россиян, - Евстратий (Зоря). ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+64
Суки. Рашисти *****!!!
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28.02.2022 15:06
+51
В плен не брать!ВСЕ ПЕРЕГОВОРЫ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ!
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28.02.2022 15:08
+45
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28.02.2022 15:10
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Суки. Рашисти *****!!!
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28.02.2022 15:06 Ответить
⚡️Эвакуационный транспорт, выехавший в Волноваху для помощи и спасения украинцев, попал под обстрел российских "Градов".

Об этом сообщил глава Донецкой областной ВГА Павел Кириленко.
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28.02.2022 15:07 Ответить
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28.02.2022 15:14 Ответить
Тримайтеся! Зараз Стінгери під'їдуть.
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28.02.2022 15:08 Ответить
В плен не брать!ВСЕ ПЕРЕГОВОРЫ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ!
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28.02.2022 15:08 Ответить
тоже считаю - какие могут быть переговоры после ковровых бомбардировок?
может пришло время нанять киллера для Путина?
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28.02.2022 15:43 Ответить
ЗДОХНІТЬ УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ
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28.02.2022 15:08 Ответить
Стінгери.
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28.02.2022 15:09 Ответить
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
25 мин



Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Военные преступники, сломавшие зубы о Харьков стали город просто ровнять с землей! Вы не воюете с мирными? Да вы с первых дней убивали мирных жителей, с каждым днём лишь раскручивая этот кровавый маховик!

Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
26 мин



Оказавшись беспомощными перед стойкостью ВСУ вы отыгрываетесь ан мирном население пытаясь сломить дух защитников Украины! Но вы просчитались... Такие действия лишь пробуждают в нас ещё большую ненависть к вам и теперь, пленных будут брать намного меньше. Готовьтесь к резне!
Похоже, обстрел Харькова вёлся не только из 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» но и посредством 220-мм РСЗО 9К57 «Ураган» и 300-мм 9К58 «Смерч». То есть, задействована была вся группа РСЗО российских оккупационных войск под Харьковом. Видео от читателей - спасибо!





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28.02.2022 15:09 Ответить
Это так "освободители" ***** "освобождают" русскоязычный народ.
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28.02.2022 15:12 Ответить
В ответ надо предъявить *****, что при таких бомбардировках и про любых налетах на гражданских мы пленных брать не будем Зуб за зуб.
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28.02.2022 15:33 Ответить
⚡️Хакеры, помимо сайта ФСБ, "положили" сайты Кремля, МВД, Минюста и Минобороны РФ.
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28.02.2022 15:09 Ответить
ФАБ500 фугасная авиабомба 500 кг взрывчатки пидоросня кацапская...***** вам
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28.02.2022 15:09 Ответить
Очевидно, що тиск на владу через масовані бомбардування, є частиною кацапського плану "Б".
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28.02.2022 15:10 Ответить
****, никаких переговоров - гнать до Черного моря и там утопить.
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28.02.2022 15:13 Ответить
Не проти втопити. Але нехай спочатку складуть зброю. Це ще не кінець війни.
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28.02.2022 15:15 Ответить
Гнать до Китайской границы. А там их сдать в плен китайцам.
Им нужна бесплатная рабочая сила валять лес в Сибири.
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28.02.2022 15:27 Ответить
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28.02.2022 15:10 Ответить
Для фюрера репоедов Гагага - старый смешной анекдот. Повесить его и все его окружение - это более надежно.
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28.02.2022 15:36 Ответить
ша р і й, його дружина та партійна мережа причетні до коригування вогню в українських містах - джерела в МВС.

Окрім того розслідування довело причетність ш арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста. шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 року.
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28.02.2022 15:10 Ответить
Якщо це розслідування дійде до суду і буде доведена особиста причетність, Іспанія перегляне статус біженця і здасть Шарія.
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28.02.2022 15:18 Ответить
а вiд чого воно можу бути бiженцем? на якiй пiдставi?
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28.02.2022 15:46 Ответить
Гадаю, він посилався на те, що був критиком зміни влади в 14 році. Але не знаю напевне.
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28.02.2022 15:57 Ответить
А донбаситы ныли, что их "бомбят", хотя на самом деле ВСУ не скинули на них ни одной бомбы. Вот, смотрите, твари, кто реально бомбит мирное население !
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28.02.2022 15:11 Ответить
eto nado slivatj na zapadnye SMI......rebjata - obizateljno !!!
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28.02.2022 15:30 Ответить
Так надо исправить этот недостаток, у нас бомб хватит. И на лугандонов и на даунбассеров.
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28.02.2022 15:38 Ответить
Потрібно вже вводити в Україну НАТО...
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28.02.2022 15:11 Ответить
davno pora !!!
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28.02.2022 15:29 Ответить
а что же дроны?
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28.02.2022 15:12 Ответить
Против авиации?
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28.02.2022 15:15 Ответить
Пзрк. На авіацію петріоти, буки, С300
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28.02.2022 15:49 Ответить
ГЕНОЦИД українського народу.
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28.02.2022 15:13 Ответить
Після цього збиті пілоти мають самозадушуватися стропами парашутів...(((
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28.02.2022 15:13 Ответить
Ответом украинцев будет лютая ненависть к этим живодерам - ни какой пощады наводчикам, корректировщикам, водителям и руководителям наступательных групп оккупантов. Сжигать живьем всем чем только можно.
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28.02.2022 15:13 Ответить
Всех их надо стрелять на месте. Они не поймут лютую ненависть, пуля - более надежный аргумент.
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28.02.2022 15:41 Ответить
Тактика выжженной земли это тактика русских фашистов. Это их стандартный почерк.
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28.02.2022 15:15 Ответить
они хотят разрушить город. потом они надеются его захватить и показать эти разрушени\, как то, что сделали "нацысты" с ним, пока они его не "освободили". где-то подобный план. скабейщики с соловпомётами и боброедками уже ждут с камерами по ту сторону границы.
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28.02.2022 15:18 Ответить
Тепер вже й історія Другої Світової якось по іншому виглядає...
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28.02.2022 15:21 Ответить
там расия виновата. большевицкая сталинская росия. они же в 1918 напала на УНР!! НАПАЛА!! ни какая это не "гражданская была" - это подлое вторжение, как и обычно за последние 400 лет!!
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01.03.2022 22:30 Ответить
Над полоненими кажете. русня знущалися?О ні.....Тепер у кожного оккупанта має на лобі бути вирізано слово Харків!
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28.02.2022 15:18 Ответить
Это только подтверждает моё ощущение, что кремлёвская крыса и её холуи в растерянности и панике: их расчёт на блицкриг с треском провалился.
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28.02.2022 15:20 Ответить
Нещодавно бачив такий коментар тут. Вирішив зробити скрін. На мій погляд тут точне й лаконічне пояснення провалу путлерівського бліцкригу.

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28.02.2022 16:43 Ответить
Всё верно сказано. Что касается лжи, то это фундаментальная духовная скрепка России во все времена. Советую почитать блестящую книгу "Россия в 1839 году" французского дворянина Астольфа де Кюстина, побывавшего тогда в России. Там он очень метко пишет об этом (и о многом другом в России).

Но нужно добавить ещё один важнейший просчёт кремлёвского гопника и его холуёв: оценка Запада и его возможной реакции на агрессию против Украины. Да, Запад сейчас потерял ориентиры и его правители - бездарности и трусы. Однако при всём при том он наконец понял, что уверения, отступления и выражения озабоченности никак не могут остановить деспотии, что необходимы куда более решительные и конкретные меры, тем более что диктатуры являются прямой угрозой для самого существования Европы.

Вчера участвовал в гигантской демонстрации в Берлине против агрессии России и могу уверить, что тут невиданная солидарность и единство в вопросе поддержки Украины. Практически все люди и все парламентские партии полностью и безоговорочно на вашей стороне.

Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
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28.02.2022 17:29 Ответить
фашисты-рашисты-****** ! (пардон шо не в рифму!!)
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28.02.2022 15:20 Ответить
Отчего же, очень хорошо все рифмуется, можно перегруппировать, с вашего позволения - фашисты-******-рашисты, но и в оригинальном варианте все было замечательно ;
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28.02.2022 15:31 Ответить
Капкан захлопнулся

Как известно, Фашистская "Федерация" собрала в Черном море весь свой флот, со всех морей, а Турция закрыла проливы. Теперь Япония предъявила претензии на Южные Курилы. А Группировка фашистов в Сирии осталась голой без снабжения. Грех не воспользоваться

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28.02.2022 15:21 Ответить
Весь мир увидел что на самом деле из себя представляет армия орков. Рухлядь, тряпьё, тупое пушечное мясо и рабское отстойное командование. Турки, китайцы, финны особенно внимательно за всем этим следят, анализируют и уже сделали далекоидущие выводы. Пришло время требовать свои территории. А руSSкий говёный херабль идёт куда следует.
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28.02.2022 16:38 Ответить
Є новий бурят!
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28.02.2022 15:22 Ответить
пленных накапливать и потом на восстановление всего разрушенного !
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28.02.2022 15:27 Ответить
Концлагеря пропонуєш будувати?
Це обмінний фонд
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28.02.2022 15:54 Ответить
merzkie voņučki ruskie
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28.02.2022 15:27 Ответить
lušče na latviešu - krievi. A po litovski "kreivi" označaet "krivye". Kak-to-tak.
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28.02.2022 17:16 Ответить
lutshe na internacionalnym - orki
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28.02.2022 18:27 Ответить
Где наши стингеры?? Кацапы устроили геноцид Украины
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28.02.2022 15:30 Ответить
Путин защищает рускоязычных, говорите? В Харькове 90% русскоязычных.
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28.02.2022 15:30 Ответить
Путин ****** *****. Тут уже нечего обсуждать. Эту тварь надо уничтожить, а рашку сгноить всем миром к **** собачим!
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28.02.2022 16:28 Ответить
Закрийте вже нахрін небо!!!!Мирні гинуть від бомб кацапських *********!Дайте ВСУ на землі закопати мразоту гнійну мокшанську до пекла!
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28.02.2022 15:35 Ответить
Валіть сук москалських! Паліть всім чим можете!
Брати українці, їбаште їх по всіх селах, полях і лісах де вони стоять.
За таке немає прощення....
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28.02.2022 15:44 Ответить
"русским мир" пришел
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28.02.2022 15:49 Ответить
Низко шел, стингером можно было бы достать. Только где ж те обещанные стингеры?
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28.02.2022 15:50 Ответить
Стігером і высше можна дастать, але назва вулиці дружби народів та гвардійців широнинців не дозволяє...
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28.02.2022 16:10 Ответить
Обидно блин, на такой высоте он вообще без шансов был бы сбит, он не успел бы даже ловушки отстрелять.
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28.02.2022 16:31 Ответить
Оця мордорська ****** важить 200 кг.
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28.02.2022 16:26 Ответить
резать бошки!разрывать на куски!
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28.02.2022 17:15 Ответить
Пожалуйста, перепроверяйте информацию, люди! В наше время все можно подделать, не делайте поспешных выводов. Утверждайте свою точку зрения, только, если сами своими глазами видели все происходящее или были как-либо подвержены этому.
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28.02.2022 20:52 Ответить
 
 