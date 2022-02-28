Российская авиация бомбит Харьков и область неуправляемыми бомбами. Мы это неоднократно наблюдали в Сирии, – СIТ. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия может перейти в Украине к проверенной в Чечне и Сирии тактике бомбардировки площадей, что наносит огромный ущерб гражданскому населению.
Об этом говорится в сообщении Conflict Intelligence Team, сообщает Цензор.НЕТ.
"На видео, опубликованном сегодня утром, видимо, как сообщается, пролет российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 над поселком Приколотное Харьковской области в направлении Харькова. Вскоре после этого появились кадры из самого города, где видны столбы дыма. Один из кадров был геолокализирован в микрорайоне Северная Салтовка, на перекрестке улицы Гвардейцев-Широнинцев и Дружбы народов, место удара окружают жилые дома, соответственно, если он был нанесен неуправляемым боеприпасом, то такие действия можно считать военным преступлением.
Представления о том, какие боеприпасы применяет российская авиация, можно получить по фотографии, снятой, как уточняют в комментариях, по улице Московской в Изюме Харьковской области. Неразорвавшийся боеприпас на фото — это фугасная авиационная бомба ФАБ-500М-62. Попадание таких неуправляемых авиабомб в жилые кварталы мы неоднократно наблюдали в Сирии.
Мы пока не можем точно установить, какие именно боеприпасы применялись российскими ВКС в Харькове, однако склонны предполагать, что в дальнейшем мы увидим все большее применение неуправляемых бомб и других боеприпасов. Это связано с тем, что "спецоперация", предусматривавшая скорую нейтрализацию украинской армии и беспрепятственные занятия крупных городов, видимо, провалилась. Теперь российская армия может перейти к проверенной в Чечне и Сирии тактике бомбардировки площадей, что наносит огромный ущерб гражданскому населению", - рассказали исследователи.
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Об этом сообщил глава Донецкой областной ВГА Павел Кириленко.
может пришло время нанять киллера для Путина?
@zloy_odessit
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25 мин
Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Военные преступники, сломавшие зубы о Харьков стали город просто ровнять с землей! Вы не воюете с мирными? Да вы с первых дней убивали мирных жителей, с каждым днём лишь раскручивая этот кровавый маховик!
Александр Коваленко
@zloy_odessit
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26 мин
Оказавшись беспомощными перед стойкостью ВСУ вы отыгрываетесь ан мирном население пытаясь сломить дух защитников Украины! Но вы просчитались... Такие действия лишь пробуждают в нас ещё большую ненависть к вам и теперь, пленных будут брать намного меньше. Готовьтесь к резне!
Похоже, обстрел Харькова вёлся не только из 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» но и посредством 220-мм РСЗО 9К57 «Ураган» и 300-мм 9К58 «Смерч». То есть, задействована была вся группа РСЗО российских оккупационных войск под Харьковом. Видео от читателей - спасибо!
Им нужна бесплатная рабочая сила валять лес в Сибири.
Окрім того розслідування довело причетність ш арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста. шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 року.
Но нужно добавить ещё один важнейший просчёт кремлёвского гопника и его холуёв: оценка Запада и его возможной реакции на агрессию против Украины. Да, Запад сейчас потерял ориентиры и его правители - бездарности и трусы. Однако при всём при том он наконец понял, что уверения, отступления и выражения озабоченности никак не могут остановить деспотии, что необходимы куда более решительные и конкретные меры, тем более что диктатуры являются прямой угрозой для самого существования Европы.
Вчера участвовал в гигантской демонстрации в Берлине против агрессии России и могу уверить, что тут невиданная солидарность и единство в вопросе поддержки Украины. Практически все люди и все парламентские партии полностью и безоговорочно на вашей стороне.
Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
Как известно, Фашистская "Федерация" собрала в Черном море весь свой флот, со всех морей, а Турция закрыла проливы. Теперь Япония предъявила претензии на Южные Курилы. А Группировка фашистов в Сирии осталась голой без снабжения. Грех не воспользоваться
Це обмінний фонд
Брати українці, їбаште їх по всіх селах, полях і лісах де вони стоять.
За таке немає прощення....