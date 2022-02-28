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армия РФ (15392) война (46904) Харьков (6537)

После обстрела Харькова российскими "Градами" госпитализированы 15 военных и 16 гражданских. Число погибших уточняется, – горсовет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

После последнего обстрела города Харькова в больницы поступило 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

"Одна женщина (гражданская) умерла. Поскольку обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже. Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городскую клинической многопрофильной больницы №25 доставлено 44 раненых, из них - 20 военных.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
ГЕНОЦИД українського народу.
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28.02.2022 15:12
+21
ша р і й, його дружина та партійна мережа причетні до коригування вогню в українських містах - джерела в МВС.

Окрім того розслідування довело причетність ш арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста. шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 року.
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28.02.2022 15:10
+12
Що тут сказать....ми с гражданскімі нє ваюєм, ***..и.
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28.02.2022 15:12
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ша р і й, його дружина та партійна мережа причетні до коригування вогню в українських містах - джерела в МВС.

Окрім того розслідування довело причетність ш арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста. шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 року.
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28.02.2022 15:10 Ответить
Так вдалося і цей обстріл тому доказ. Це тільки початок. Не літайте у хмарах, ми воюємо із виродками. Будуть і масові вбивства і мародерство і згвалтування. Усе це попереду. Тому нех.р гнати на владу, це саме від безсилля вони роблять.
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28.02.2022 15:23 Ответить
Що тут сказать....ми с гражданскімі нє ваюєм, ***..и.
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28.02.2022 15:12 Ответить
ГЕНОЦИД українського народу.
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28.02.2022 15:12 Ответить
Як вони до міста потрапили, їх тільки від ранку добивали?
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28.02.2022 15:16 Ответить
Ты что не читал внимательно:градами расстреляли город
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28.02.2022 15:19 Ответить
40 км відстань на яку обстрілює град
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28.02.2022 16:04 Ответить
І не уявляла,що так далеко(((.чула,як в ранці гатило, зателефонувала бійцям, вони казали, що це ми, не лякайтесь(((а тут таке...
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28.02.2022 16:25 Ответить
Харків'яни сидіть в бомбосховищах,не ходіть зараз по вулицях
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28.02.2022 15:16 Ответить
Путина, ******, в клетку к БЕЛОМУ МЕДВЕДЮ ГОМОСЕКСУАЛИСТУ! Сдохни тварь!
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28.02.2022 15:17 Ответить
По переговорам: Арестовича будете публиковать? УП вас обскакал, мне даже обидно как-то
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28.02.2022 15:26 Ответить
После такого хочется любого русского рвать зубами
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28.02.2022 15:27 Ответить
На ютюбі є один харківський поц Юрій Ворожко, так цей сєпар працює на кацапську аудиторію та каже, шо фсьо спакойна, пастрєлівают. Там у нього мільйони преглядів з кацапії, вони йому дякують за «правду». Це падло треба відправити у блок, щоб не брехало. Хоча йому там вже погрожують, кажуть, що знайдуть сєпара та вбьють. Це падло вже сидить десь у темряві та обісрані штани сушить. М
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28.02.2022 15:27 Ответить
Росіяни стріляли у воєнних. Але як завжди буває, градами не можна попасти точно в ціль. Навіть якщо наводять, залишається шанс промаху. Ще 10-20 таких ударів, можна буде спокійно заходити в місто, вручати медалі наводчикам і називати їхніми іменами вулиці. Харків від сили захищає 10 тис. українців, решта хто активно, хто пасивно, чекає на визволення від фашистів. А те що помруть декілька сотень мирних жителів...ну так росіянам- харківчанам не жалко ні своїх, ні чужих життів. Головне щоб все було Росія, щоб все було руський дух, щоб все було страх і смерть.
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28.02.2022 15:27 Ответить
Люди сопротивляйтесь.Не берите кацапов в плен.Все они понимают.Это нелюдь и убийцы
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28.02.2022 15:27 Ответить
Зрады нет!!!!!

Стало известно о требовании Украины по Крыму на переговорах с Россией, которые проходят в Гомельской области. Ранее говорилось, что киевские власти запросят прекращение огня и вывода российских войск с украинской территории.

Украина потребовала вывода всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса. Это подтвердили РБК в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Переговоры украинской и российской делегаций проходят 28 февраля. Первоначально место встречи не было известно, но СМИ всё узнали.
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28.02.2022 15:33 Ответить
ВСУ.!!!!! пленных не брать , это не люди!!!
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28.02.2022 15:43 Ответить
Зітріть з лиця землі парашинську наволочь!!!
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28.02.2022 16:09 Ответить
То був один залп? Одна машина?. Знайти, порвати горло через жопу арматурою!!!
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28.02.2022 16:15 Ответить
отдать родственникам погибших
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28.02.2022 17:18 Ответить
не брати кацапів в полон!!!!!
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28.02.2022 17:32 Ответить
Обстріл Харкова градом.

https://twitter.com/olehbatkovych/status/1498255697460412417
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28.02.2022 18:13 Ответить
 
 