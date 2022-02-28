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После обстрела Харькова российскими "Градами" госпитализированы 15 военных и 16 гражданских. Число погибших уточняется, – горсовет. ВИДЕО
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После последнего обстрела города Харькова в больницы поступило 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
"Одна женщина (гражданская) умерла. Поскольку обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже. Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городскую клинической многопрофильной больницы №25 доставлено 44 раненых, из них - 20 военных.
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