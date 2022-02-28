"Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - украинцы взяли в плен еще одного военного армии РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В сети опубликовано видео, на котором показан еще один пленный армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пленник говорит, что он бурят и воевал в тыловом подразделении.
Топ комментарии
+73 Serhios Bond 5ae25a76
показать весь комментарий28.02.2022 15:42
+59 Kristobal Juan
показать весь комментарий28.02.2022 15:43
+43 Gyro
показать весь комментарий28.02.2022 15:42
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че все молодые совсем
в бурятии нет оленей, это у якутов
в бурятии почти как монголия степи голые
лошадки там, трава
там газа нет даже, луганский проверял))
#FckPutin #StopWar #PutinHitler
https://twitter.com/Aliaksu78052432/status/1498309592778002439
https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
-Нет, уже отстреляный...
, щоб не плодилися