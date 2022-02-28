"Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - украинцы взяли в плен еще одного военного армии РФ. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором показан еще один пленный армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пленник говорит, что он бурят и воевал в тыловом подразделении.

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