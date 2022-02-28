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армия РФ (15392) война (46904) Бурятия (48) пленные (1838)

"Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - украинцы взяли в плен еще одного военного армии РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В сети опубликовано видео, на котором показан еще один пленный армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пленник говорит, что он бурят и воевал в тыловом подразделении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мама, я в плену. Мы не миротворцы. Здесь война и мы - агрессоры", - российский пленник звонит домой. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+73
Кобздон таких любил.
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28.02.2022 15:42
+59
Вот для чего Рашке захваченные народы и территории - в качестве пушечного мяса в горячие точки
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28.02.2022 15:43
+43
**** він розлягся, як на пляжі? Нехай дає покази стоячи...
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28.02.2022 15:42
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Бурят НАИВНЫЙ еще не придумал ОТМАЗКУ признался что подвозил РАКЕТЫ и СНАРЯДЫ , чтоб дид Панас поменял викна и шифер на свою пенсию , она у него БОЛЬШАЯ !!!
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28.02.2022 16:17 Ответить
Ну правду сказал. Мама говорила всегда надо правду говорить.
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28.02.2022 18:45 Ответить
Бурятцького рода, нема переводу.
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28.02.2022 16:19 Ответить
это НАШ братский НАРОД , привез нам РАКЕТЫ и СНАРЯДЫ !!!)))) я б ему уже ГЛАЗА сделал ЕВРОПЕЙСКИМИ !!! а может это китаец ???))))
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28.02.2022 16:19 Ответить
***...их там половина армии оленеводов и кавказских джигитов...Земляки этой кривоногой шойги...Видать не всех перебили с 2014 года...
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28.02.2022 16:21 Ответить
Бурят? Как я рад! - сказав Кобзон та видав квиток на концерт поза чергою.
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28.02.2022 16:23 Ответить
Боевые ******** Росиськи
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28.02.2022 16:26 Ответить
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28.02.2022 16:36 Ответить
паляниці з полуницями
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28.02.2022 17:04 Ответить
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28.02.2022 19:31 Ответить
Літак вже зайвий на цій картинці.
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28.02.2022 21:31 Ответить
і то правда, літак зайвий
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28.02.2022 22:18 Ответить
русский самольот ідьот *****...
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28.02.2022 22:53 Ответить
Чувак, как же ждали все тебя то?!! Ну чего так долго?! Ща поджарим, будешь красава как твой братик!!!
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28.02.2022 16:37 Ответить
я думаю если этому азиату повезет то он вернется уже в северомонгольскую народную республику.
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28.02.2022 16:38 Ответить
Тыловики-и? подвоз ракет? Так ракету ему в тыл поглубже
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28.02.2022 16:42 Ответить
где их крутые контракники?
че все молодые совсем

в бурятии нет оленей, это у якутов
в бурятии почти как монголия степи голые
лошадки там, трава
там газа нет даже, луганский проверял))
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28.02.2022 16:54 Ответить
хороший бурят жаренный бурят
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28.02.2022 16:55 Ответить
📢Суки! Прошу максимального поширення!!Результат обстрілу Маріуполя!! Рекомендую переглянути до конца! Тварюки, палати вам у пеклі!🤬🤬🤬
#FckPutin #StopWar #PutinHitler

https://twitter.com/Aliaksu78052432/status/1498309592778002439
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28.02.2022 17:01 Ответить
а там олені,олені небриті та неголені,дивні створіння без мозгів та без коріння
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28.02.2022 17:01 Ответить
типичная золотая орда!
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28.02.2022 17:02 Ответить
гівняна орда
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28.02.2022 17:59 Ответить
БУРЯТИЯ ТОЧНО ОТДЕЛИТСЯ ОТ РОССИИ !!!
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28.02.2022 17:09 Ответить
Что бы ты во всех следующих жизнях рождался на кацапии
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28.02.2022 17:12 Ответить
Ще один бурят, вперед ногами як трупака транспортують
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28.02.2022 17:55 Ответить
Он ничего не делал он только ракеты подавал ****. К Кобздону однозначно. Кобздон любит бурятов
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28.02.2022 18:27 Ответить
Заколотить в ящик железный и отправить Новой Почтой в Бурятию. НП пока не работает но ето такое. буряту не к спеху
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28.02.2022 18:30 Ответить
никаких пленных! кацапов надо убивать, резать, топить, рвать глотки, отрезать яйца, вырывать глаза... УБЕЙ КАЦАПА! убивай и ни в чем не сомневайся... бурят он, сибиряк, кацап, тунгус... убей без сомнения... они не люди...
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28.02.2022 19:04 Ответить
Он бы еще сказал, что только из тайги за солью вышел и в армию забрали.
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28.02.2022 19:20 Ответить
Буряты периодически воюют в ордло против наших ребят, их надо делать калеками и отправлять в Бурятию, чтобы больше ни один бурят не горел желанием ехать в Украину и бить укров.
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28.02.2022 19:26 Ответить
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28.02.2022 19:27 Ответить
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28.02.2022 19:29 Ответить
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28.02.2022 19:30 Ответить
А где же веселое привет чита привет улан удэ?
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28.02.2022 19:30 Ответить
тыловик, на блок постах стоял, ага
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28.02.2022 19:52 Ответить
Отправьте его к Кобзону, а не в бурятию! Порадуйте упыря! Он ведь по всей Украине щас гастролирует с концертами для армии орков Буряту он будет рад!
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28.02.2022 20:02 Ответить
Якщо славетний народ України зараз здасть країну орді, років через 20-30 українці будуть воювати та гинути за інтереси фашистської росії десь в Польщі або країнах Балтії так само, як цей ******* бурят.
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28.02.2022 20:27 Ответить
"Промисловий комплекс в Мозирі, Білорусь. Російські солдати завантажили вбитих і поранених на спецпотяг назад до Росії. У Мозирі сьогодні було помічено щонайменше вісім таких військових автобусів швидкої допомоги, тож я вважаю, що потяг вже заповнений."

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
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28.02.2022 20:53 Ответить
боєвой бурят всьо, закончілся...
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28.02.2022 21:52 Ответить
« Бурят?», « Боевой бурят?» вышлем домой оленей пасти
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28.02.2022 22:09 Ответить
Хороша робота з полоненим, добрий матеріал для нашої пропаганди. Роззброїли, виписали легкий дружній підсрачник, сказали щоб більше не шкодив і відправлять додому до оленів. Звісно що згодом, не відразу. Таким воїнам будь який руслік залюбки здасться, без страху і сумнівів.
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28.02.2022 22:24 Ответить
Ні, хай мама ****** сюди, дивиться, що її синок наробив, кричить, що Путлєр - *****, відпрацює на роботах по відновленню країнми - а тоді хай забирає свого виродка додому!
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02.03.2022 09:06 Ответить
Долбоёбы, а не буряты
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28.02.2022 22:59 Ответить
-Боевой?
-Нет, уже отстреляный...
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28.02.2022 23:43 Ответить
Буряти не пасуть оленів. Бо їх там нема. Оленів пасуть чукчі.
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28.02.2022 23:45 Ответить
Та то просто игра слов парни прикалываются
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01.03.2022 00:29 Ответить
Тягнуть в крематорій?
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01.03.2022 01:08 Ответить
после убийства в Охтырке украинских военнослужащих к рашистам не должно быть пощады... убивать каждого первого... начинать бомбить расию... превратить белгород, курск, смоленск, москву в груду камней.. и никакой жалости... сеять смерть среди кацапов...
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01.03.2022 06:34 Ответить
Каструвати їх всіх
, щоб не плодилися
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01.03.2022 06:44 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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01.03.2022 07:27 Ответить
как я знаю они жаренними лучше виглядет!
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01.03.2022 07:36 Ответить
Чтоопять?? Куда эти лезут ублюдки, сегодня наша деревня собирает помощь
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01.03.2022 08:00 Ответить
Буду всем в морду плевать кто здесь в Германии за кацапов, чисто сморчок в харю кацапскую. Родина моего папы Одесса . Слава великому народу. Храни вас господ
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01.03.2022 08:04 Ответить
Кастрировать чтоб не размножались твари
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01.03.2022 08:08 Ответить
А ведь предупреждали , сидите на швабрах и бутылках раслабив булочки,. Нет поперлис в Украину, теперь вам их достанут с зади и засунуть в ротик а дышать будет нечем.😁
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01.03.2022 08:57 Ответить
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