РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4575 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
23 475 15
армия РФ (15392) война (46904) обстрел (20230) Россия (91304) Чернигов (793)

Последствия обстрелов российскими оккупантами Чернигова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром войска РФ обстреливали Чернигов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Это Чернигов сегодня. Последствия обстрелов российских оккупантов. На месте работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

Читайте также: Черниговская ОГА предупреждает жителей города: Безопасных выездов из города нет, пути заминированы, город бомбят с самолетов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Твари, гореть вам в аду!
показать весь комментарий
28.02.2022 16:09
+19
показать весь комментарий
28.02.2022 16:10
+15
господи, господи, хоть бы не выгореть раньше времени, моя ненависть уже просто зашкаливает...
показать весь комментарий
28.02.2022 16:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Твари, гореть вам в аду!
показать весь комментарий
28.02.2022 16:09 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 16:10 Ответить
господи, господи, хоть бы не выгореть раньше времени, моя ненависть уже просто зашкаливает...
показать весь комментарий
28.02.2022 16:11 Ответить
А вы не переживайте. Попробуйте расслабиться, отвлечься. Например сыграйте в какую-нибудь игру

https://ain.ua/ru/2022/02/28/grayesh-v-onlajn-gru-blokuyesh-sajty-voroga-prostyj-sposib-dopomogty-********-prosto-zaraz-2/

Украинцы создали онлайн-игру, блокирующую сайты врага. Простой способ помочь Украине прямо из браузера

28 Февраля, 2022,09:40

Майя Ярова

Читать на UA

Львовские ІТ-специалисты создали браузерную онлайн-игру для помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Игра создана таким образом, что каждый ход игрока приближает сайты РФ к блокировке.
Что за игра

Playforukraine.live - это аналог известной игры «2048», числовая головоломка, для разгадки которой необходимы только базовые знания арифметики. Благодаря простой механике игра является простым способом помощи и доступна даже детям, подросткам и всем, кто не имеет специальных навыков для борьбы с агрессией РФ.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:40 Ответить
А ты представляешь каково мне? Я Сталина по телику видел. А тут ***** пришло, а я уже вилы поднять не могу.
показать весь комментарий
28.02.2022 17:42 Ответить
підараси.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:13 Ответить
urki
показать весь комментарий
28.02.2022 16:32 Ответить
кацапы
показать весь комментарий
28.02.2022 16:50 Ответить
********
показать весь комментарий
28.02.2022 19:56 Ответить
********. Будет вам Гаага.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:14 Ответить
Руській мір,билять!Щоб ви,суки рашиськи,передохли всі!Україна стане для вас могилою!
показать весь комментарий
28.02.2022 16:15 Ответить
Не руській мір , а рускій !!!!!!!!! Там Русі не було !
показать весь комментарий
28.02.2022 16:39 Ответить
Не суть, главное понятно о каких ********* речь
показать весь комментарий
28.02.2022 17:39 Ответить
Речь о русских , поэтому так и надо об этом писать без ошибок ...
показать весь комментарий
28.02.2022 17:48 Ответить
 
 