Последствия обстрелов российскими оккупантами Чернигова. ВИДЕО

Утром войска РФ обстреливали Чернигов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Это Чернигов сегодня. Последствия обстрелов российских оккупантов. На месте работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: Черниговская ОГА предупреждает жителей города: Безопасных выездов из города нет, пути заминированы, город бомбят с самолетов