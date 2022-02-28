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Последствия обстрелов российскими оккупантами Чернигова. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром войска РФ обстреливали Чернигов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Это Чернигов сегодня. Последствия обстрелов российских оккупантов. На месте работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.
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Украинцы создали онлайн-игру, блокирующую сайты врага. Простой способ помочь Украине прямо из браузера
28 Февраля, 2022,09:40
Майя Ярова
Читать на UA
Львовские ІТ-специалисты создали браузерную онлайн-игру для помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Игра создана таким образом, что каждый ход игрока приближает сайты РФ к блокировке.
Что за игра
Playforukraine.live - это аналог известной игры «2048», числовая головоломка, для разгадки которой необходимы только базовые знания арифметики. Благодаря простой механике игра является простым способом помощи и доступна даже детям, подросткам и всем, кто не имеет специальных навыков для борьбы с агрессией РФ.